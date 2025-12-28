ETV Bharat / bharat

त्रिपुरा में ग्रामीणों ने महिला को पीटा, जूतों की माला पहनाई

महिला की पिटाई के मामले में पुलिस जांच में जुटी ( प्रतीकात्मक फोटो-@SPSouth2 )

अगरतला : त्रिपुरा में एक महिला की पिटाई किए जाने के साथ ही उसको जूते की माला पहनाने का मामला सामने आया है. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बताया जाता है कि त्रिपुरा के धलाई जिले में विवाहेतर संबंध रखने के आरोप में ग्रामीणों ने एक महिला की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं महिला को जूते की माला पहनने के लिए मजबूर किया.

पीड़िता दो बच्चों की मां

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार सुबह कमलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई. इस दौरान ग्रामीणों के एक ग्रुप ने महिला विवाहेतर संबंध के आरोप में उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला और फिर उसकी पिटाई की. पीड़ित महिला दो बेटों की मां है.

पुलिस के मुताबिक, ग्रामीणों का पिटाई से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने महिला को जूतों की माला पहनने के लिए मजबूर किया.

सड़क पर पड़ी थी महिला, पुलिस ने अस्पताल भेजा

वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान पुलिस ने पाया कि पीड़ित महिला सड़क पर पड़ी हुई थी. बाद में उसकी अम्बासा स्थित जिला अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां पर उसका सीटी स्कैन किया गया. फिलहाल पीड़ित महिला खतरे से बाहर बताई गई है.