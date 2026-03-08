ETV Bharat / bharat

'खंभे से बांधकर महिला को बेरहमी से पीटा, शराब पिलाई' बिहार में महिला से बर्बरता, आरोपी गिरफ्तार

बिहार में एक महिला जब न्याय मांगने मुखिया के घर पहुंची तो उसके साथ 'बर्बरता' की गई, फिर उसने दम तोड़ दिया, जानिए पूरी कहानी

Woman tied to pole and beaten to death
मधुबनी पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 11:02 PM IST

4 Min Read
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के घोघरडीहा इलाके में एक महिला (40 वर्षीय) के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव की मुखिया के घर पर महिला को खंभे से बांधकर पीटा गया और पानी मांगने पर उसे जबरन शराब पिलाई गई. घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

महिला से बर्बरता, इलाज के दौरान मौत : घटना के बाद गंभीर हालत में पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मुखिया और उनके परिवार के सदस्यों सहित कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले में विवाद बढ़ा तो मधुबनी पुलिस ने शनिवार, 7 मार्च को घटना की पुष्टि करते हुए एक्स पोस्ट पर जानकारी दी.

परिजनों का आरोप, 'उसे खंभे से बांधकर पीटा' : घोघरडीहा के अमही गांव के लोगों ने बताया कि घटना 25 फरवरी की है, जब पीड़ित महिला जमीन विवाद को लेकर मदद मांगने मुखिया कुमारी देवी के घर पहुंची. इसी दौरान किसी बात पर विवाद बढ़ गया. मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाद बढ़ा तो मुखिया ने कुछ और लोगों को बुलाया और उसके साथ मारपीट की.

परिजनों ने बताया, उस दिन क्या हुआ? : मृतका के पति, मो. सहासुद्दीन ने बताया कि ''वो मदद मांगने गई थी, लेकिन उसे वहां खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. पुलिस आई और उसे थाने ले गई. पुलिस ने हम सब से बातचीत की और फिर सबको छोड़ दिया. उसे पीएचसी घोघरडीहा ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास रेफर कर दिया गया.''

''लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई, फिर उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. वहां से भी बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई.'' - मृतका के पति, मो. सहासुद्दीन

ग्रामीणों ने बताया, 'महिला के साथ बर्बरता हुई' : ग्रामीणों ने बताया कि ''उसे बांस से मारा गया, उसके बाद वो बेहोश हो गई.'' एक और ग्रामीण महिला ने बताया कि ''उसके साथ मारपीट की गई, उसे शराब में पेशाब मिलाकर पिलाया गया.''

जब मुखिया के घर पर पहुंची महिला : वहीं मंसूरी समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष अजय मंसूरी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि, ''महिला का उसके परिवार में जमीन विवाद था. पंचायत में मामला सुलझाने के लिए कहा गया. लेकिन पीड़िता का पति पंचायत में नहीं पहुंचा तो मुखिया का बेटा मगनु सिंह उसके घर पर गया और उसके साथ बदसलूकी की. जिसके बाद पीड़ित महिला मुखिया के घर पर पहुंची थी. तभी उसके साथ मारपीट की गई और पेशाब में शराब मिलाकर पिलाया गया.''

मधुबनी में में महिला से बर्बरता (कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat))

क्या बोली मधुबनी पुलिस? : डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि, 25 फरवरी को मधुबनी जिले के घोघरडीहा थानांतर्गत ग्राम अमही में एक महिला के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया.

''पीड़ित महिला की इलाज के दौरान रविवार, 1 मार्च को मौत हो गई. मृतिका के परिजन के आवेदन के आधार पर कांड दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त मगनु सिंह को गिरफ्तार किया गया.'' - अमित कुमार, डीएसपी, मधुबनी

घटना के बाद से लोगों में नाराजगी : इधर जब महिला का शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया. परिजनों में चीख-पुकार मच गई. मृतका अपने पीछे तीन छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गई है. घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा है. मृतका के पति ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है.

संपादक की पसंद

