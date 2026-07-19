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गुजरात : फैमिली स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, PASA एक्ट में कार्रवाई

भावनगर (गुजरात) : गुजरात के भावनगर में एक फैमिली स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान शबाना फारुखभाई थीम (37) के रूप में हुई है, जो वाघवाड़ी रोड पर एक स्पा की मालिक है.

पुलिस ने बताया कि उसे शिवधा सोसाइटी में एक किराए के घर से असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम (PASA) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ नीलांबग पुलिस स्टेशन में दो शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया. पुलिस की अर्जी पर, शहर की एक अदालत ने शनिवार को सुरभि मॉल में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये है. इसके अलावा, उनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की गई है.

एएसपी घनश्याम गौतम ने बताया कि यह राज्य का पहला मामला है, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है. आरोपी महिला को पीएएसए के तहत जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा, "भावनगर डीएसपी ने जिला मजिस्ट्रेट को इसका प्रपोजल दिया था, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी है. इसके बाद महिला को भुज की जेल में भेज दिया गया है."

1985 में लागू किया गया पीएएसए एक्ट समाज में शांति, कानून और व्यवस्था, और पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है. इस एक्ट के तहत, जिन लोगों की गतिविधि को लोगों, समाज और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है.