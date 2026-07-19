गुजरात : फैमिली स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, PASA एक्ट में कार्रवाई
महिला को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है.
Published : July 19, 2026 at 5:51 PM IST
भावनगर (गुजरात) : गुजरात के भावनगर में एक फैमिली स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान शबाना फारुखभाई थीम (37) के रूप में हुई है, जो वाघवाड़ी रोड पर एक स्पा की मालिक है.
पुलिस ने बताया कि उसे शिवधा सोसाइटी में एक किराए के घर से असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम (PASA) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ नीलांबग पुलिस स्टेशन में दो शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया. पुलिस की अर्जी पर, शहर की एक अदालत ने शनिवार को सुरभि मॉल में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये है. इसके अलावा, उनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की गई है.
एएसपी घनश्याम गौतम ने बताया कि यह राज्य का पहला मामला है, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है. आरोपी महिला को पीएएसए के तहत जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा, "भावनगर डीएसपी ने जिला मजिस्ट्रेट को इसका प्रपोजल दिया था, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी है. इसके बाद महिला को भुज की जेल में भेज दिया गया है."
1985 में लागू किया गया पीएएसए एक्ट समाज में शांति, कानून और व्यवस्था, और पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है. इस एक्ट के तहत, जिन लोगों की गतिविधि को लोगों, समाज और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है.
किसी व्यक्ति को औपचारिक परीक्षण शुरू होने से पहले भी निवारक हिरासत में रखा जा सकता है. आम तौर पर, कानूनी प्रक्रिया और रिव्यू के आधार पर डिटेंशन तीन से 12 महीने तक चल सकता है. पीएएसए लगाने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास है, लेकिन हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानून के हिसाब से अपना मामला पेश करने का अधिकार है. इस मामले का रिव्यू एक एडवाइज़री बोर्ड करता है.
क्या है गुजरात का पासा (PASA) एक्ट
गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, (PASA) 1985 के तहत मानव तस्कर, आदतन अपराधी, शराब -ड्रग्स तस्कर और खतरनाक व्यक्ति, प्रॉपर्टी हड़पने वालों, बार-बार जानबूझकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिरासत हिरासत में लेने का प्रावधान है. इसका उद्देश्य समाज में शांति, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है. इस एक्ट को 27 मई 1985 को लागू किया गया था. हालांकि, ये कानून लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने अपने गजट में प्रकाशित की थी.
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