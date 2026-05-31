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वीडियो की ब्लैकमेलिंग से परेशान ननद की खौफनाक साजिश: घर में डकैती का नाटक, करा दी भाभी की हत्या

चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक): चिक्काबल्लापुर शहर के बापूजी नगर इलाके में डकैती का झूठा नाटक रचकर अपनी ही भाभी की हत्या करने के आरोप में एक महिला और उसके परिचित पुरुष को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपियों में घर की ननद (परिवर्तित नाम- अंजलि) और उसका एक परिचित लोहित कुमार शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को 23 वर्षीय बहू पुष्पलता की दम घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद उसके कान के झुमके और सोने का मंगलसूत्र गायब थे. वहीं, अंजलि के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुष्पलता के माता-पिता ने आशंका जाहिर कि की यह कोई साधारण डकैती और हत्या का केस नहीं है.

ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल

शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि यह लूटपाट का मामला है. जब पुलिस ने अंजलि के बयानों की जांच की, तो उसमें कई विरोधाभास मिले. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. अंजलि ने बताया कि उसका किसी व्यक्ति के साथ अफेयर था. जिसने उसके कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे. इसी बीच मदद करने के बहाने लोहित नाम का एक परिचित उसके करीब आया और अंजलि ने वे वीडियो उसके साथ शेयर कर दिए.

लोहित ने मदद करने के बजाय उन वीडियो के दम पर अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. उससे 6 लाख रुपये वसूल लिए. जब लोहित ने और पैसों की मांग की, तो अंजलि और उसकी मां ने पैसों का इंतजाम करने के लिए बहू पुष्पलता का मंगलसूत्र चुराने की खौफनाक साजिश बनाई.

कैसे दिया घटना को अंजाम

साजिश के मुताबिक, अंजलि की मां घर के बाकी पुरुषों (पति और बेटे) को लेकर तमिलनाडु के एक मंदिर में दर्शन के लिए चली गई ताकि घर खाली रहे. पारिवारिक विवाद के कारण बहू पुष्पलता अपने पति से अलग रहती थी. लेकिन अंजलि ने साजिश के तहत उसे फोन करके गुरुवार रात को अपने पास सोने के लिए बुला लिया.