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वीडियो की ब्लैकमेलिंग से परेशान ननद की खौफनाक साजिश: घर में डकैती का नाटक, करा दी भाभी की हत्या

कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में डकैती और हत्या का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई.

Woman arrested For Killing
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 7:58 PM IST

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चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक): चिक्काबल्लापुर शहर के बापूजी नगर इलाके में डकैती का झूठा नाटक रचकर अपनी ही भाभी की हत्या करने के आरोप में एक महिला और उसके परिचित पुरुष को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपियों में घर की ननद (परिवर्तित नाम- अंजलि) और उसका एक परिचित लोहित कुमार शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को 23 वर्षीय बहू पुष्पलता की दम घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद उसके कान के झुमके और सोने का मंगलसूत्र गायब थे. वहीं, अंजलि के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुष्पलता के माता-पिता ने आशंका जाहिर कि की यह कोई साधारण डकैती और हत्या का केस नहीं है.

ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल

शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि यह लूटपाट का मामला है. जब पुलिस ने अंजलि के बयानों की जांच की, तो उसमें कई विरोधाभास मिले. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. अंजलि ने बताया कि उसका किसी व्यक्ति के साथ अफेयर था. जिसने उसके कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे. इसी बीच मदद करने के बहाने लोहित नाम का एक परिचित उसके करीब आया और अंजलि ने वे वीडियो उसके साथ शेयर कर दिए.

लोहित ने मदद करने के बजाय उन वीडियो के दम पर अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. उससे 6 लाख रुपये वसूल लिए. जब लोहित ने और पैसों की मांग की, तो अंजलि और उसकी मां ने पैसों का इंतजाम करने के लिए बहू पुष्पलता का मंगलसूत्र चुराने की खौफनाक साजिश बनाई.

कैसे दिया घटना को अंजाम

साजिश के मुताबिक, अंजलि की मां घर के बाकी पुरुषों (पति और बेटे) को लेकर तमिलनाडु के एक मंदिर में दर्शन के लिए चली गई ताकि घर खाली रहे. पारिवारिक विवाद के कारण बहू पुष्पलता अपने पति से अलग रहती थी. लेकिन अंजलि ने साजिश के तहत उसे फोन करके गुरुवार रात को अपने पास सोने के लिए बुला लिया.

जब पुष्पलता गहरी नींद में सो गई, तो अंजलि ने चुपके से घर का दरवाजा खोल दिया और लोहित अंदर आ गया. लोहित ने पुष्पलता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. फिर उसके गर्दन रेत दिये. उसके बाद गहने लेकर फरार हो गया. इसके बाद डकैती की कहानी बनाने के लिए अंजलि ने खुद अपने कपड़े फाड़ लिए और बेहोश होने का नाटक किया. घर में मौजूद बुजुर्ग दादी ने भी बाहर आकर शोर मचाया कि घर में चोर घुस आए थे.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोला राज

चिक्काबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसे ने बताया कि घटनास्थल की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ. मृतका के शरीर से कोई अधिक खून नहीं बहा था और रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आया. सबसे बड़ा सुराग यह था कि घर का कोई भी दरवाजा या ताला टूटा हुआ नहीं था. इसी शक के आधार पर जब जांच आगे बढ़ी, तो घर के अंदर के लोग ही कातिल निकले.

मां की भूमिका की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया. पुलिस ने मर्डर केस के सिलसिले में आरोपी अंजलि और लोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और अपनी जांच जारी रखे हुए है. मृत महिला के पति भरत और ससुर नरसिंह मूर्ति का इस केस में कोई रोल नहीं है. पुलिस सास विजयलक्ष्मी से पूछताछ कर रही है, जिन्हें कस्टडी में लिए जाने की उम्मीद है.डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस कुशल चौकसे ने केस सुलझाने के लिए पुलिस की तारीफ की है.

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