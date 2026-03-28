प्रेम-प्रसंग के चलते पिता को जहर देकर मारने के आरोप में महिला गिरफ्तार, 3 साल बाद सामने आया अपराध
पुलिस के अनुसार आर्य ने कथित तौर पर अपने पिता को एक पेय पदार्थ में जहर मिलाकर पिला दिया.
Published : March 28, 2026 at 7:08 AM IST
नागपुर: महाराष्ट्र में एक महिला द्वारा कथित तौर पर अपने ही पिता को जहर देकर मार डालने का मामला तीन साल बाद सामने आया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पिता ने बेटी की मर्जी से शादी का विरोध किया था.
आरोपी की पहचान आर्या बल्लवर के रूप में हुई है, जबकि मृतक उसके पिता जयंत बल्लवर हैं. पुलिस के अनुसार आर्या ने कथित तौर पर अपने पिता को किसी पेय पदार्थ में जहर मिलाकर पिला दिया. 25 अप्रैल, 2023 को चंद्रपुर स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय के एक कर्मचारी जयंत बल्लवर ड्यूटी के दौरान प्रशासनिक भवन में अचानक गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
उस समय उनकी मृत्यु का सटीक कारण स्पष्ट नहीं था. उनकी मृत्यु के बाद आर्या को अनुकंपा के आधार पर पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई. पुलिस की जांच से अब यह खुलासा हुआ है कि आर्या ने अपने बॉयफ्रेंड आशीष शेडमाके के साथ मिलकर कथित तौर पर इस हत्या की साजिश रची थी.
इस घटना के बाद आर्या और आशीष ने शादी कर ली. हालाँकि, शादीशुदा जिंदगी में इस जोड़े को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्या ने अपने पति के साथ रहने के बजाय अपने मायके में ही रहना पसंद किया. तनाव बढ़ता गया और गुस्से में आकर आशीष रामनगर पुलिस स्टेशन पहुँचा और कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.
उसके बयान के आधार पर पुलिस ने विस्तृत जाँच शुरू की और इस मामले के सिलसिले में आर्य बल्लवर आशीष शेडमाके और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जांचकर्ताओं ने बताया कि जयंत बल्लवर आर्य और आशीष के रिश्ते का विरोध करता था, क्योंकि उसका मानना था कि वह उनके रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देगा. इसके बाद कथित तौर पर उन दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची. उन्होंने एक जहरीला पदार्थ हासिल किया और अपनी योजना को अंजाम दिया.
घटना वाले दिन जब जयंत काम पर जाने के लिए निकल रहे थे तो आर्य ने कथित तौर पर उन्हें जूस दिया, जिसे उन्होंने बिना किसी शक के पी लिया. अपने काम की जगह पर पहुँचने के कुछ ही देर बाद, जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया और उनकी मौत हो गई.
पुलिस ने आगे बताया कि आर्य को यह जहर उसके चचेरे भाई चैतन्य गेदम के जरिए मिला था, जिसने कथित तौर पर उसे यह जहर 5000 रुपये में बेचा था. उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया.