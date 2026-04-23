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जम्मू कश्मीर : महिला समेत चार ओवर ग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और गोली बरामद

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादियों को सहायता मुहैया कराने वाले चार ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है.

आरोपी महिला की पहचान शाजिया के रूप में हुई है और बाकी आरोपियों में जहूर अहमद मीर, बशीर अहमद भट और गुलाम मोहम्मद भट हैं. ये सभी श्रीनगर के हजरतबल के निवासी हैं जिन्हें बुधवार रात गिरफ्तार किया गया. ओवर ग्राउंड वर्कर्स छिपे हुए आतंकवादियों के लिए आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य रसद सहायता प्रदान करना है.

इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है, जिसमें एक हैंड ग्रेनेड, कुछ राउंड गोली, मोबाइल फोन और नकदी शामिल है. पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया और अहमद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया.

उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैले लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े इंटर-स्टेट मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने की जांच चल रही है.

एसएसपी श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती की निगरानी में श्रीनगर पुलिस की विशेष टीमों ने उपरोक्त सभी चार राज्यों में छापे मारे. इन छापों के दौरान, सुरक्षा बलों ने पंजाब के मलेरकोटला में उनके ठिकाने से दो पाकिस्तानियों- अब्दुल्ला उर्फ ​​अबू हुरैरा और उस्मान उर्फ ​​खुबैब सहित तीन लश्कर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया.