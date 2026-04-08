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पंजाब: ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16.8 KG हेरोइन के साथ, चार गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार राज्य को नशामुक्त बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. इस दौरान सीमा पार ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया.

कपूरथला पुलिस ने एक पाक समर्थित नारकोटिक्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इसमें एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है. यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) गौरव यादव ने मंगलवार को दी.

गिरफ्तार लोगों की पहचान सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ला के बलविंदर सिंह, अमृतसर के गोहलवार की सुमनप्रीत कौर, अमृतसर के गांव दौके के हरपाल सिंह और जसकरणबीर सिंह के तौर पर हुई है. हेरोइन की खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी ग्रे मारुति बलेनो कार भी जब्त कर ली है, जिसमें वे सवार थे.

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान और दुबई के हैंडलर्स के कहने पर की जा रही थी. उन्होंने कहा कि यह कंसाइनमेंट अमृतसर बॉर्डर एरिया से लाया गया था और चंडीगढ़ में डिलीवरी के लिए था.