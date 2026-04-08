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पंजाब: ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16.8 KG हेरोइन के साथ, चार गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रग्स तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गिरोह के 4 लोग पकड़े गए.

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पंजाब में 16.8 किलोग्राम हेरोइन के साथ चार गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 12:23 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार राज्य को नशामुक्त बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. इस दौरान सीमा पार ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया.

कपूरथला पुलिस ने एक पाक समर्थित नारकोटिक्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इसमें एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है. यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) गौरव यादव ने मंगलवार को दी.

गिरफ्तार लोगों की पहचान सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ला के बलविंदर सिंह, अमृतसर के गोहलवार की सुमनप्रीत कौर, अमृतसर के गांव दौके के हरपाल सिंह और जसकरणबीर सिंह के तौर पर हुई है. हेरोइन की खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी ग्रे मारुति बलेनो कार भी जब्त कर ली है, जिसमें वे सवार थे.

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान और दुबई के हैंडलर्स के कहने पर की जा रही थी. उन्होंने कहा कि यह कंसाइनमेंट अमृतसर बॉर्डर एरिया से लाया गया था और चंडीगढ़ में डिलीवरी के लिए था.

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी हो सकती है.

ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर करते हुए कपूरथला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) गौरव तूरा ने कहा कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए फगवाड़ा पुलिस टीमों ने एक जाल बिछाया था. जब पुलिस ने संदिग्ध की कार को रोका तो आरोपियों ने भागने के लिए पुलिस पार्टी को कुचलने की कोशिश की.

तेज स्पीड से पीछा करने के बाद पुलिस को गाड़ी को रोकने के लिए उसके टायरों पर कई राउंड फायर करने पड़े. बाद में गाड़ी की तलाशी लेने पर 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई. इस बारे में पुलिस स्टेशन सदर फगवाड़ा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत ो केस रजिस्टर किया गया.

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