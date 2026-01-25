ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: पूर्व प्रेमी की पत्नी को लगाया HIV संक्रमित इंजेक्शन, महिला समेत चार गिरफ्तार

कुरनूल डीएसपी ने बताया कि गाड़ी को टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने महिला डॉक्टर को ऑटो-रिक्शा में बिठाया और HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया.

woman administered HIV-infected injection to wife of her Ex-Boyfriend in Kurnool Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश: पूर्व प्रेमी की पत्नी को लगाया HIV संक्रमित इंजेक्शन, महिला समेत चार गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 2:09 PM IST

कुरनूल (आंध्र प्रदेश): जिला पुलिस ने बताया कि एक महिला ने दुर्भावना के कारण अपने पूर्व प्रेमी की पत्नी को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया. पुलिस ने मामले में महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, कुरनूल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर और आडोनी (Adoni) की एक लड़की कई वर्षों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में कुछ वजहों से अलग हो गए. इसके बाद, डॉक्टर ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, जो डॉक्टर है और अभी एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही है.

पुलिस ने बताया कि एक्स-गर्लफ्रेंड यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पूर्व प्रेमी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है, इसलिए उसने कथित तौर पर कपल को अलग करने की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, इस साजिश के तहत, बीते 9 जनवरी की दोपहर को जब महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थी, तो चार लोगों ने जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई.

कुरनूल के डीएसपी बाबू प्रसाद ने बताया कि मदद करने का नाटक करते हुए आरोपी ने उसे जबरन ऑटो-रिक्शा में बिठाया और HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया.

घटना के बाद, पीड़िता के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटनास्थल से CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

डीएसपी ने पुष्टि की कि एक्स-गर्लफ्रेंड समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

