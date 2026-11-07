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असम से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल, कांग्रेस नेता की बढ़ी मुश्किलें, जानिए पूरा मामला

कांग्रेस नेता की बढ़ी मुश्किलें ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड का 2003 का चर्चित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण राज्य की मौजूदा हालातों का सबसे चर्चित मुद्दा बन हुआ है. अब खुद पीड़िता ने देहरादून आकर मामले की सच्चाई को स्पष्ट करने की कोशिश की है. देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीड़िता ने उत्तराखंड डीजीपी से सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट की मांग की है. उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की और बेटे को पिता का नाम देने की गुजारिश की है.

पीड़िता ने कहा कि, मैं बस अपनी बात रखने के लिए देहरादून आई हूं. इसके बाद असम वापस लौट जाऊंगी. लेकिन जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक मैं उत्तराखंड आती रहूंगी. मैं उत्तराखंड में नहीं रुक सकती हूं, क्योंकि मेरी जान को खतरा है. ऐसे में सीएम धामी से सिर्फ उनकी एक मांग है, जिस तरह से अंकिता भंडारी को उन्होंने न्याय दिलाया, इस तरह से मुझे भी न्याय दिलाएं, क्योंकि सीएम धामी के भरोसे पर ही मैं उत्तराखंड आई हूं. क्योंकि जब मुझसे जुड़ा प्रकरण हुआ था, उस दौरान मुझे ये सख्त हिदायत दी गई थी कि उत्तराखंड में कदम मत रखना.