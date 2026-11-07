असम से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल, कांग्रेस नेता की बढ़ी मुश्किलें, जानिए पूरा मामला
असम से देहरादून आई एक महिला ने उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस कैबिनेट मंत्री पर रेप का आरोप लगाया. CBI जांच और DNA टेस्ट की मांग.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2026 at 1:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड का 2003 का चर्चित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण राज्य की मौजूदा हालातों का सबसे चर्चित मुद्दा बन हुआ है. अब खुद पीड़िता ने देहरादून आकर मामले की सच्चाई को स्पष्ट करने की कोशिश की है. देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीड़िता ने उत्तराखंड डीजीपी से सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट की मांग की है. उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की और बेटे को पिता का नाम देने की गुजारिश की है.
पीड़िता ने कहा कि, मैं बस अपनी बात रखने के लिए देहरादून आई हूं. इसके बाद असम वापस लौट जाऊंगी. लेकिन जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक मैं उत्तराखंड आती रहूंगी. मैं उत्तराखंड में नहीं रुक सकती हूं, क्योंकि मेरी जान को खतरा है. ऐसे में सीएम धामी से सिर्फ उनकी एक मांग है, जिस तरह से अंकिता भंडारी को उन्होंने न्याय दिलाया, इस तरह से मुझे भी न्याय दिलाएं, क्योंकि सीएम धामी के भरोसे पर ही मैं उत्तराखंड आई हूं. क्योंकि जब मुझसे जुड़ा प्रकरण हुआ था, उस दौरान मुझे ये सख्त हिदायत दी गई थी कि उत्तराखंड में कदम मत रखना.
मामले को लेकर उत्तराखंड में लगातार हो रही राजनीति के सवाल पर पीड़िता ने कहा कि, उनके नाम को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन अब अगर किसी ने उनका नाम लिया तो वह उसके ऊपर मानहानि का केस करेंगी. कहा कि, वो महेंद्र भट्ट नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती हैं. ऐसे में उनका डीएनए टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है.
साल 2003 में मैं मात्र 16 साल की थी. उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री ने मेरा रेप किया था और मुझे पागल खाने में भी रखा गया था. यही नहीं, जब मैं गर्भवती थी, उस दौरान भी मुझे काफी अधिक टॉर्चर किया गया. तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के यहां पर करीब डेढ़ महीने रही थी. उस दौरान मुझे अलग-अलग होटल में ले जाया जाता था. इसके बाद साल 2016 में जब मैंने तत्कालीन कांग्रेस मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो उस दौरान भी मेरे साथ तत्कालीन कांग्रेस मंत्री ने जबरदस्ती की थी. हालांकि, उस दौरान सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन वो किस तरह से सीबीआई जांच हुई? ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे पास एक कागज लाया गया, जिस पर सिर्फ साइन कराया गया. उसके बाद सीबीआई की कोई भी टीम ने मुझसे मुलाकात नहीं की.
-पीड़िता-
वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीड़िता ने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए केस को फिर से रिओपन करते हुए सीबीआई जांच और डीएनए टेस्क की मांग की है. पीड़िता ने डीजीपी को शिकायती पत्र भी सौंपा है.
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