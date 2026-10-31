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झारखंड में पुलिस थाने में महिला से दुष्कर्म!, हिरासत में आरोपी पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार, अपने घरेलू विवाद को लेकर मदद और फरियाद लेकर थाने पहुंची एक असहाय महिला के साथ थाना परिसर में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. गम्हरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता गुरुवार को पारिवारिक कलह से परेशान होकर न्याय की उम्मीद में शिकायत दर्ज कराने गम्हरिया थाने पहुंची थी. लेकिन वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति के खिलाफ घरेलू विवाद को लेकर उसके शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस महिला को लेकर थाने पहुंची. लेकिन रात बहुत होने के कारण पुलिस वालों ने उसे थाने परिसर में ही एक कमरा सोने के लिए दे दिया. लेकिन कुछ देर बाद ही थाने में ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसकर्मी उसके कमरे में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

पीड़िता ने ये भी बताया कि इस दौरान वह चिल्लाई भी. लेकिन कोई नहीं आया. जिसके बाद उसने पास में पड़े एक चाकू से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. जिसमें वह जख्मी हो गया. जिसके बाद वह वहां से भाग गया.

पीड़िता ने आगे आरोप लगाया है कि जब सुबह उसने बाकी पुलिसकर्मियों को इस घटना के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने उसे पैसे देकर घर जाने को कह दिया. पीड़िता आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है.

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार की देर रात सरायकेला एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज दल-बल के साथ सीधे गम्हरिया थाना पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से उस कमरे को तत्काल प्रभाव से बंद व सुरक्षित करवा दिया, जहां पीड़िता के अनुसार घटना घटी थी. इसके साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी को त्वरित कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया गया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है.