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अब और भी ज्यादा रोमांचक होगी दिल्ली चिड़ियाघर की सैर! पटना से लाए गए नए जानवर

भेड़िये, बाघ और घड़ियाल पहुंचे दिल्ली, संगाई हिरण व सफेद बाघ गए पटना, एनिमल एक्सचेंज से बढ़ेगी दोनों राज्यों की रौनक

दिल्ली चिड़ियाघर में पटना से लाए गए नए जानवर
दिल्ली चिड़ियाघर में पटना से लाए गए नए जानवर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 20, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी के दिल्ली चिड़ियाघर और पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बीच चल रहा वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम अब रफ्तार पकड़ चुका है. इस पहल के तहत दोनों चिड़ियाघरों में दुर्लभ और खास प्रजातियों का आदान-प्रदान किया जा रहा है, जिससे न केवल दर्शकों को नए जीव देखने का मौका मिलेगा, बल्कि जैव विविधता संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी.

पटना से दिल्ली पहुंचे वन्यजीव
पटना चिड़ियाघर से कई दुर्लभ वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से दिल्ली लाया गया है, इसमें भारतीय ग्रे भेड़िये के दो नर और दो मादा, एक बाघ, चार घड़ियाल, दो धामन सांप और दो कॉमन बार्न आउल(OWL) दिल्ली चिड़ियाघर पहुंचे. इन सभी जानवरों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जहां विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी सेहत और व्यवहार पर नजर बनाए हुए है. चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि सभी जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण पूरे होने के बाद ही इन्हें आम दर्शकों के लिए बाड़ों में छोड़ा जाएगा.

पटना से लाए गए नए जानवर (ETV BHARAT)

दिल्ली से पटना भेजे गए जीव
इसी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली चिड़ियाघर से भी कई दुर्लभ प्रजातियों को पटना चिड़ियाघर के लिए रवाना किया गया, जो सुरक्षित पहुंच चुके हैं. इसमें संगाई हिरण के दो नर और चार मादा, एक मादा सफेद बाघ, चार पेंटेड स्टार्क, चार ग्रेट व्हाइट पेलिकन और एक दुर्लभ ल्यूसी स्टिक काला मृग हैं. इन वन्यजीवों को भेजते समय सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो.


क्वारंटाइन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
दोनों चिड़ियाघरों में लाए गए जानवरों को पहले क्वारंटाइन में रखा जा रहा है. यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी जीव संक्रमण या बीमारी से ग्रस्त न हो. विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है और उनके खान-पान, व्यवहार और स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी पर ध्यान दिया जा रहा है. इससे जानवरों को नए वातावरण में ढलने में भी मदद मिलती है.


जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि यह पहल केवल जानवरों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. उन्होंने कहा कि इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम से दुर्लभ प्रजातियों के सुरक्षित प्रजनन को बढ़ावा मिलता है और उनकी आनुवंशिक विविधता भी बनी रहती है, जो लंबे समय में उनके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है.


दर्शकों के लिए बढ़ेगा आकर्षण
नए वन्यजीवों के आने से दिल्ली चिड़ियाघरों की रौनक बढ़ने की उम्मीद है. खासतौर पर दिल्ली के वन्यजीव प्रेमियों को अब कई नई और दुर्लभ प्रजातियों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा. आने वाले दिनों में जब इन जानवरों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा तब चिड़ियाघर में दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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