Women's Day Special: ब्लू पॉटरी की Gen-G टीचर गरिमा, सैलानियों को सीखा रही है कला की बारीकियां

देश-दुनिया में मशहूर ब्लू पॉटरी को जयपुर की युवा महिला कलाकार सात समंदर पार तक पहुंचा रही है.

जयपुर ब्लू पॉटरी
जयपुर ब्लू पॉटरी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 1:27 PM IST

6 Min Read
अश्विनी पारीक, जयपुर : ब्लू पॉटरी की इतिहास सदियों पुराना है. आज जयपुर ब्लू पॉटरी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है. देश-विदेश के पर्यटक जयपुर आने पर इस कला से बने उत्पादों को खरीदना पसंद करते हैं. सरकार और विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों से इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी के कारीगरों तक पहुंचाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं. दुनियाभर के लोग इस कला के मुरीद हैं. यही कारण है कि अंबानी-अडानी जैसे कारोबारी हो या फिर बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन और हॉलीवुड के कलाकारों के बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक कलाकृतियां सजावट को चार चांद लगा रही हैं. इस लिहाज से हर किसी की ख्वाहिश भी यही रहती है कि ब्लू पॉटरी को संजोने के साथ-साथ इस कला की बारिकियों से भी रू-ब-रू हुआ जाए. लिहाजा गुलाबी नगरी की एक युवा महिला कलाकार गरिमा सैनी यहां आने वाले विदेशी सैलानियों को इस कला की बारिकियां सीखा रही हैं.

तीन घंटे की क्लास और ताउम्र का तजुर्बा : गरिमा सैनी बताती हैं कि जयपुर आने वाले सैलानी और खास तौर पर विदेशी मेहमान ब्लू पॉटरी की शोहरत से वाफिक होने के कारण इस कला से वाकिफ होने के इरादे से उन तक पहुंचते हैं. इस कला के बुनियादी पहलुओं से रूबरू होने के साथ ही उनकी हैरानी भी जाहिर होती है. जिस तरह से ब्लू पॉटरी की कलाकृतियां 45 अलग-अलग मुकाम तय करते हुए अपने अंजाम तक पहुंचती है. वह सचमुच उनके लिए हैरान कर देने वाला अनुभव रहता है. इन सैलानियों की तीन घंटे के दौरान कच्चे माल से बनी कलाकृतियों पर स्केच तैयार करना सिखाया जाता है. इसके बाद यह रंगों के जरिए सजाए जाते हैं और फिर इन्हें पकने के लिए भट्टी में डाला जाता है. इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 48 से 72 घंटे तक लग जाते हैं. जब यह कलाकृतियां भट्टी से निकलती हैं, तो इनकी खूबसूरती और खुद की मेहनत का रंग सैलानियों के चेहरे पर दिखे, इस लिहाज से पैकिंग करने के बाद उनके पते पर इन्हें भेजा जाता है.

विदेशी-देसी पावणो को सीखा रही है कला की विरासत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

राजस्थानी कला
राजस्थानी कला (फोटो ईटीवी भारत gfx)

70 से ज्यादा देशों के पर्यटक सीख चुके हैं कला : गरिमा बताती है कि उनके यहां ब्लू पॉटरी बनाने का तरीका सीखने के लिए आने वाली विदेशी सैलानियों में कई ऐसे मुल्कों से होते हैं जिनका उन्होंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था. खास तौर पर यूरोप और अमेरिका से आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है वे अब तक 70 से ज्यादा देशों के लोगों को ब्लू पॉटरी बनाने के तरीके से सीखा चुकी हैं. यहां आने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कई बार उन्हें खुद भी समय नहीं मिलता है. उन्होंने बताया कि आप भारत के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले सैलानियों में भी इस कला को लेकर आकर्षक नजर आता है.

ब्लू पॉटरी की खासियत
ब्लू पॉटरी की खासियत (फोटो ईटीवी भारत gfx)
ब्लू पॉटरी का इतिहास
ब्लू पॉटरी का इतिहास (फोटो ईटीवी भारत gfx)

पर्शिया से जयपुर तक का सफर : गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक विरासत, किलों और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. इन्हीं कलाओं में एक अनोखी और आकर्षक कला है ब्लू पॉटरी, जिसने जयपुर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है. चमकीले नीले रंग और नाजुक डिजाइन वाली यह कला केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि भारत की प्रमुख पारंपरिक हस्तकलाओं में गिनी जाती है. ब्लू पॉटरी का आधुनिक स्वरूप मूल रूप से पर्शिया यानी ईरान से माना जाता है. यह कला पहले अफगानिस्तान पहुंची और वहां से होते हुए मुल्तान और लाहौर के रास्ते भारत आई. बाद में यह कला दिल्ली तक पहुंची, जहां मुगल काल में इसे काफी संरक्षण मिला. उस समय इस कला को “संगीन-ए-साज” कहा जाता था. ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर ब्लू पॉटरी पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है. इस तरह पर्शिया से शुरू हुआ यह कलात्मक सफर आज जयपुर की पहचान बन चुका है और गुलाबी शहर की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में नई पहचान दिला रहा है.

गरिमा की कलाकृतियां सजावट को चार चांद लगा रही
गरिमा की कलाकृतियां सजावट को चार चांद लगा रही (फोटो सोर्स- गरिमा सैनी)
​क्यों खास है ब्लू पॉटरी?
​क्यों खास है ब्लू पॉटरी? (फोटो ईटीवी भारत gfx)
ब्लू पॉटरी का इतिहास
पर्शिया से जयपुर तक का शाही सफर (फोटो ईटीवी भारत gfx)

जयपुर की युवा कलाकार गरिमा सैनी
जयपुर की युवा कलाकार गरिमा सैनी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर में राजा राम सिंह के समय मिला प्रोत्साहन : इतिहासकारों के अनुसार इस कला की जड़ें बहुत प्राचीन हैं. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे पात्र और कलाकृतियां मिली हैं जो इस तरह की कारीगरी की ओर संकेत करती हैं. इससे यह माना जाता है कि मिट्टी और खनिजों से बने सजावटी पात्र बनाने की परंपरा भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल पुरानी रही है. राजस्थान में इस कला का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर बना. यहां के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इस कला को विशेष संरक्षण मिला. उनके शासनकाल में कारीगरों को प्रोत्साहन दिया गया और जयपुर में ब्लू पॉटरी के निर्माण को बढ़ावा मिला. धीरे-धीरे यह कला शहर की पहचान बन गई.

दिग्गज कारोबारियों के घरों की शोभा बढ़ा रही 'ब्लू पॉटरी'
दिग्गज कारोबारियों के घरों की शोभा बढ़ा रही 'ब्लू पॉटरी' (फोटो सोर्स- गरिमा सैनी)
जयपुर ब्लू पॉटरी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान
जयपुर ब्लू पॉटरी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ब्लू पॉटरी की खासियत : ब्लू पॉटरी अन्य पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों से काफी अलग होती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सामान्य मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता. इसके निर्माण में क्वार्ट्ज पत्थर का पाउडर, कांच का चूरा, मुल्तानी मिट्टी, गोंद और अन्य खनिजों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है. यही कारण है कि यह पॉटरी चिकनी, हल्की और बेहद आकर्षक दिखाई देती है. इस कला में नीले, फिरोजी, हरे और पीले रंगों का प्रयोग कर फूल-पत्तियों, पक्षियों और पारंपरिक आकृतियों के डिजाइन बनाए जाते हैं. सजावटी प्लेट, फूलदान, टाइल्स, दीवार सजावट और विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुएं इस तकनीक से तैयार की जाती हैं.

70 से ज्यादा देशों के पर्यटक सीख चुके हैं कला
70 से ज्यादा देशों के पर्यटक सीख चुके हैं कला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
ब्लू पॉटरी की ज़ेन-जी टीचर गरिमा
ब्लू पॉटरी की ज़ेन-जी टीचर गरिमा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

