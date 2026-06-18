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साल 2025 में एशिया पर बरपा मौसम का कहर, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ते जलस्तर से भारत पर भी संकट

वियतनाम में लंबे समय तक आई बाढ़ के कारण कम से कम 200 लोगों की मौत हुई और 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ. वहीं, चक्रवात 'सेनयार' (Cyclone Senyar) के कारण थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में असाधारण मूसलाधार बारिश और बाढ़ आई.

'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2025' रिपोर्ट पूरे एशिया क्षेत्र में अत्यधिक और असामान्य बारिश के गंभीर प्रभावों को उजागर करती है. दक्षिण एशिया में औसत से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई, जहाँ पाकिस्तान को मानसून की विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा. इस बाढ़ में 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और 30 लाख लोगों को मदद की जरूरत पड़ी.

इस अत्यधिक गर्म, सूखे और हवादार मौसम ने बड़ी आपदाओं को जन्म दिया, जिसमें दक्षिण कोरिया के इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग (Wildfires) भी शामिल है. ये घटनाएं पूरे एशिया में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते गंभीर खतरों को साफ तौर पर दर्शाती हैं.

भीषण और जानलेवा गर्मी इस पूरे साल की मुख्य पहचान रही; जापान, चीन और दक्षिण कोरिया (Republic of Korea) ने अपने इतिहास की सबसे गर्म गर्मियों का सामना किया, जबकि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अरब प्रायद्वीप भीषण हीटवेव (लू) की चपेट में झुलसते रहे. कजाकिस्तान में तापमान सामान्य से 14 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया, और बहरीन ने लगातार दस दिनों तक 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान का सितम झेला.

साल 2025 में एशिया ने इतिहास के सबसे गर्म सालों में से एक का सामना किया, जहां सालाना औसत तापमान 1991-2020 के औसत से 0.96 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. अलग-अलग डेटासेट के आधार पर यह साल दूसरा या चौथा सबसे गर्म साल रहा. 1991 के बाद से इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने की रफ्तार 1961-1990 के मुकाबले लगभग दोगुनी रही है, जो वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है.

एशिया में तापमान बढ़ने की रफ्तार वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी रही है, जिससे साल 2025 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म सालों में से एक बन गया है. इस दौरान पूर्वी एशिया में अत्यधिक गर्मी, पाकिस्तान, श्रीलंका और वियतनाम में विनाशकारी बाढ़, और पश्चिम एशिया में भीषण सूखा देखा गया. यह रिपोर्ट खतरों को कम करने और पूरे क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए समय से पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम, मौसम के असर पर आधारित पूर्वानुमान और लगातार तैयारी रखने की सख्त जरूरत पर जोर देती है.

एशिया के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जांचे गए सभी ग्लेशियरों की बर्फ पिघली है, जिससे पानी के संकट की चिंता बढ़ गई है और ग्लेशियर की झील फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) जैसे खतरे पैदा हो गए हैं.

डब्ल्यूएमओ (WMO) की 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2025' रिपोर्ट समुद्र के रिकॉर्ड गर्म होने और बड़े पैमाने पर समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves) आने की घटनाओं को प्रमुखता से दिखाती है, जिसने 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को प्रभावित किया है. इसके साथ ही समुद्र का पानी लगातार अधिक अम्लीय हो रहा है, जो पर्यावरण और तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए बड़ा खतरा है.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2025' रिपोर्ट के अनुसार, एशिया ने साल 2025 में मौसम की सबसे भीषण मार झेली है. डब्ल्यूएमओ की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में जानलेवा गर्मी, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भीषण सूखे ने एशिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, जिससे भारी जान-माल और आर्थिक नुकसान हुआ.

इसके विपरीत, पश्चिम और मध्य एशिया को लंबे समय तक भीषण सूखे का सामना करना पड़ा, जिसमें ईरान को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ा. अन्य खतरों में अप्रैल के महीने में आया एक भीषण धूल भरा तूफान (Dust Storm) भी शामिल था, जिसने यातायात, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया. ये घटनाएं पूरे एशिया में बहुत अधिक और बहुत कम बारिश, दोनों के लगातार बढ़ते खतरों को साफ तौर पर रेखांकित करती हैं.

ग्लेशियर

तिब्बती पठार के केंद्र में स्थित एशिया के ऊंचे पहाड़ी इलाकों के ग्लेशियरों का पिघलना साल 2025 में भी लगातार जारी रहा. यह 1990 के दशक के मध्य से शुरू हुए एक खतरनाक ट्रेंड (रुझान) की तेज रफ्तार को दिखाता है. लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ये ग्लेशियर, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया में सबसे बड़े बर्फ के भंडार हैं. इनका पिघलना सीधे तौर पर समुद्र के जलस्तर, क्षेत्रीय जल चक्र और ग्लेशियर की झील फटने से आने वाली बाढ़ जैसे खतरों को प्रभावित करता है.

साल 2025 के ग्लेशियोलॉजिकल वर्ष के दौरान, जांचे गए सभी 23 ग्लेशियरों की बर्फ में भारी कमी आई. इसका मुख्य कारण सर्दियों में औसत से कम बर्फबारी होना और गर्मियों में लगातार बहुत अधिक तापमान का बने रहना था. पूर्वी तियानशान पहाड़ियों में स्थित 'उरुमकी ग्लेशियर नंबर 1' (Urumqi Glacier No. 1) को इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बर्फ की कमी का सामना करना पड़ा. यह घटना एशिया भर में जल सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के लिए लगातार बढ़ रहे खतरों को साफ तौर पर दर्शाती है.

प्रमुख जलवायु कारक

जलवायु प्रणाली में प्राकृतिक बदलावों के कई रूप होते हैं, जिन्हें अक्सर 'जलवायु पैटर्न' या 'जलवायु मोड' कहा जाता है. ये कुछ दिनों से लेकर महीनों, या दशकों तक के समय में मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं.

एल नीनो–दक्षिणी दोलन (ENSO): साल 2024 के अंत में सक्रिय रहा कमजोर 'ला नीना' (La Niña) फरवरी 2025 तक आते-आते धीमा पड़ गया, जिससे साल के अधिकांश समय स्थिति सामान्य रही. जुलाई तक आते-आते हवाओं का चक्रण फिर से ला नीना जैसा होने लगा, जो नवंबर में दोबारा पूरी तरह सक्रिय हो गया. इसने पश्चिमी प्रशांत महासागर में मानसून और चक्रवातों के रास्तों को काफी प्रभावित किया.

साल 2024 के अंत में सक्रिय रहा कमजोर 'ला नीना' (La Niña) फरवरी 2025 तक आते-आते धीमा पड़ गया, जिससे साल के अधिकांश समय स्थिति सामान्य रही. जुलाई तक आते-आते हवाओं का चक्रण फिर से ला नीना जैसा होने लगा, जो नवंबर में दोबारा पूरी तरह सक्रिय हो गया. इसने पश्चिमी प्रशांत महासागर में मानसून और चक्रवातों के रास्तों को काफी प्रभावित किया. हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD): साल 2025 की शुरुआत में यह सामान्य (तटस्थ) था, लेकिन जुलाई के बाद से यह लगातार नकारात्मक चरण (नेगेटिव फेज) में चला गया और अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया. हालांकि यह लंबे समय तक बना रहा, लेकिन एल नीनो (ENSO) की तुलना में क्षेत्रीय जलवायु पर इसका कुल प्रभाव सीमित था.

साल 2025 की शुरुआत में यह सामान्य (तटस्थ) था, लेकिन जुलाई के बाद से यह लगातार नकारात्मक चरण (नेगेटिव फेज) में चला गया और अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया. हालांकि यह लंबे समय तक बना रहा, लेकिन एल नीनो (ENSO) की तुलना में क्षेत्रीय जलवायु पर इसका कुल प्रभाव सीमित था. एशियाई मानसून: दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत समय से पहले हुई और यह जून के अंत तक ही भारत पहुंच गया (जबकि आमतौर पर यह जुलाई की शुरुआत में आता है). पूरे दक्षिण और पूर्वी एशिया में बारिश सामान्य से अधिक रही, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा गया, कहीं भारी मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं लंबा सूखा रहा. चीन में इसके चरम रूप देखे गए, जहां यांग्त्ज़ी बेसिन में विनाशकारी बाढ़ आई, तो वहीं उत्तरी इलाकों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई, जिससे बाढ़ और भीषण गर्मी दोनों का संकट बढ़ गया.

महासागर और समुद्र

साल 2025 में एशिया के महासागरों ने चरम सीमाओं को पार कर दिया, जहां समुद्र की गर्मी 1990 के दशक में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. इस क्षेत्र का समुद्री जलस्तर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. भारत के तटीय इलाकों में यह लगभग 4.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष और कुरोशियो करंट वाले इलाके में 6 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक की रफ्तार से बढ़ रहा है.

इस बीच, समुद्र का पानी लगातार अधिक अम्लीय हो रहा है, जिससे इसके पीएच (pH) स्तर में लगातार गिरावट आ रही है. अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर (Tropical Indian Ocean) में पीएच स्तर अपने अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. अत्यधिक वाष्पीकरण और असामान्य गर्मी के कारण कैस्पियन सागर के जलस्तर में और गिरावट आई, जो साल 2024 की तुलना में 0.23 मीटर कम दर्ज किया गया.

इन हालातों ने साल 2025 को 1976 के बाद से कैस्पियन सागर के पांच सबसे गर्म सालों में से एक बना दिया. ये बदलाव पर्यावरण (इकोसिस्टम), तटीय समुदायों और क्षेत्रीय जल सुरक्षा के लिए तेजी से बढ़ते खतरों को साफ तौर पर रेखांकित करते हैं.

साल 2025 में एशिया की कुछ प्रमुख चरम मौसमी और जलवायु घटनाएं

मार्च - दक्षिण कोरिया : देश के इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग (वाइल्डफायर) ने 1,04,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया. इसके कारण 27 लोगों की मौत हुई और 70 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ.

देश के इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग (वाइल्डफायर) ने 1,04,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया. इसके कारण 27 लोगों की मौत हुई और 70 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ. मार्च से जुलाई - मध्य एशिया: कजाकिस्तान और रूस में लंबे समय तक चली भीषण हीटवेव (लू) ने कहर ढाया, जहां तापमान रिकॉर्ड 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इस दौरान ट्रांस-बैकाल इलाके में जंगल की आग से 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल गया.

कजाकिस्तान और रूस में लंबे समय तक चली भीषण हीटवेव (लू) ने कहर ढाया, जहां तापमान रिकॉर्ड 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इस दौरान ट्रांस-बैकाल इलाके में जंगल की आग से 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल गया. मई से अगस्त - दक्षिण एशिया: मानसूनी बाढ़ ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई (1,037 मौतें और 2,29,000 घर क्षतिग्रस्त हुए). इसके साथ ही भारत, नेपाल और बांग्लादेश में भी इसका बेहद गंभीर असर देखा गया.

मानसूनी बाढ़ ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई (1,037 मौतें और 2,29,000 घर क्षतिग्रस्त हुए). इसके साथ ही भारत, नेपाल और बांग्लादेश में भी इसका बेहद गंभीर असर देखा गया. जून से अगस्त - पूर्वी एशिया: जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ने अपने इतिहास की सबसे गर्म गर्मियों का सामना किया. इस दौरान जापान में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और चीन के तुर्फान (Turpan) में रिकॉर्ड 48.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ने अपने इतिहास की सबसे गर्म गर्मियों का सामना किया. इस दौरान जापान में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और चीन के तुर्फान (Turpan) में रिकॉर्ड 48.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जुलाई से अगस्त - चीन और हांगकांग: उत्तरी चीन में सामान्य से 160 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई. वहीं, हांगकांग में इतिहास का सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त का एक दिन दर्ज हुआ, जहां 24 घंटे में 368.9 मिलीमीटर बारिश हुई.

उत्तरी चीन में सामान्य से 160 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई. वहीं, हांगकांग में इतिहास का सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त का एक दिन दर्ज हुआ, जहां 24 घंटे में 368.9 मिलीमीटर बारिश हुई. जुलाई से अगस्त - बहरीन: लगातार दस दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा.

लगातार दस दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा. सितंबर से नवंबर - वियतनाम: एक के बाद एक आए कई चक्रवातों के कारण आई भीषण बाढ़ से 203 लोगों की मौत हुई और 1.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ. इस दौरान बाच मा (Bach Ma) में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 1,739.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

एक के बाद एक आए कई चक्रवातों के कारण आई भीषण बाढ़ से 203 लोगों की मौत हुई और 1.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ. इस दौरान बाच मा (Bach Ma) में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 1,739.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. नवंबर - उत्तर हिंद महासागर, श्रीलंका: चक्रवात 'दितवाह' (Cyclone Ditwah) के कारण 640 लोगों की जान चली गई और 1,14,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए.

चक्रवात 'दितवाह' (Cyclone Ditwah) के कारण 640 लोगों की जान चली गई और 1,14,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए. नवंबर - थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया: चक्रवात 'सेनयार' (Cyclone Senyar) के कारण असाधारण मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अकेले थाईलैंड में 276 लोगों की मौत हो गई.

चक्रवात 'सेनयार' (Cyclone Senyar) के कारण असाधारण मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अकेले थाईलैंड में 276 लोगों की मौत हो गई. जनवरी से दिसंबर - दक्षिण चीन सागर: मकाऊ (Macao) में एक ही साल के भीतर रिकॉर्ड 14 चक्रवातों का असर देखा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

मकाऊ (Macao) में एक ही साल के भीतर रिकॉर्ड 14 चक्रवातों का असर देखा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. जनवरी से दिसंबर - ईरान: पूरा देश भीषण सूखे और पानी की भारी किल्लत से जूझता रहा, जहां वसंत (स्प्रिंग) के मौसम में सामान्य से 44 प्रतिशत कम बारिश हुई. यह सूखा पतझड़ (ऑटम) के दौरान 2025/2026 के बरसाती सीजन की शुरुआत तक जारी रहा.

समय पूर्व चेतावनी का महत्व

यह रिपोर्ट मौसम के असर पर आधारित पूर्वानुमान और समय रहते की जाने वाली कार्रवाई के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है. उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'दितवाह' के कारण श्रीलंका में असाधारण और अत्यधिक बारिश हुई, जहां पूरे साल में होने वाली सामान्य बारिश का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा महज 24 घंटों के भीतर बरस गया.

इस आपदा के कारण 640 से अधिक लोगों की मौत हुई, 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर (विस्थापित) हो गए और देश को अपनी जीडीपी (GDP) के लगभग 4 प्रतिशत के बराबर का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. श्रीलंका का यह मामला खतरे के बड़े पैमाने को और साथ ही मौसम के असर पर आधारित पूर्वानुमान व तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत को साबित करता है.

दूसरी ओर, चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान में हुई भारी बारिश ने सही समय पर मिलने वाली चेतावनियों और आपसी तालमेल से किए गए कामों के महत्व को दिखाया. वहां समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने (इवैक्यूएशन) से आपदा के प्रभाव को कम करने और लोगों की जान बचाने में बड़ी मदद मिली.

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