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WMO अलर्ट...2026 में पड़ेगी भीषण गर्मी, कम होगी बारिश; अल नीनो प्रभाव से सूखा पड़ने का खतरा

जून से अगस्त के बीच बढ़ेगा अल नीनो प्रभाव: संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल के दिनों में हुए जलवायु परिवर्तन को अल नीनो प्रभाव बताया है. अल नीनो प्रभाव की पुष्टि करते हुए बताया है कि इससे लगभग हर स्थान पर औसत से अधिक तापमान होने की सम्भावना है. जो भीषण गर्मी की ओर संकेत देता है. वहीं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने भी इसको माना है. डब्ल्यूएमओ के अनुसार 80 प्रतिशत सम्भावना है कि 2026 में जून और अगस्त महीने के दौरान अल नीनो परिस्थितियां उभरेंगी.

क्या है अल नीनो प्रभाव, भारत पर इसका कितना असर होगा: अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है. इसके चलते वैश्विक वायुमंडलीय दबाव का चक्र गड़बड़ा जाता है, जो भारत तक पहुंचने वाली मानसूनी हवाओं को कमजोर करता है. दरअसल, अल नीनो भारतीय मानसून के विपरीत काम करता है. प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने से भारत की ओर आने वाली नमी से भरी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं.

अल नीनो प्रभाव के एक्टिव होने को लेकर संयुक्त राष्ट्र (United Nation यानी UN) ने भी चिंता जाहिर की है. साथ ही दुनिया भर में अल नीनो प्रभाव के कारण तापमान वृद्धि और बारिश पर गहरा असर पड़ने की आशंका जताई है. यूएन ने सभी देशों से समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने का आग्रह किया है ताकि जोखिम की स्थिति में हम तैयार रहें.

मई-जून और जुलाई में भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना होगा. साथ ही मानसून की बारिश में अप्रत्शित कमी देखने को मिलेगी. मानसून सीजन में भी दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना रहेगी. साथ ही बारिश कम होने से अगस्त-सितंबर में सूखा पड़ने जैसे हालात पैदा होंगे.

लेकिन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization यानी WMO) ने अलर्ट जारी किया है. इसके अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो (El Nino) प्रभाव एक्टिव हो रहा है, जिससे समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है. यह सामान्य से 0.5-2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इसका भारत पर भी व्यापक असर होगा.

Monsoon 2026 Forecast: मार्च 2026 में जहां सर्दी-गर्मी और बरसात, सबकुछ एक महीने में ही देखने को मिला, वहीं अप्रैल से भीषण गर्मी लोगों पर कहर बनकर टूटी है. मई में गर्म तेज हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. अब जून में जब केरलम से मानसून की एंट्री हुई है तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को गर्मी से राहत मिली है.

भारत में सूखा पड़ने और भीषण लू चलने के आसार: विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अल नीनो के प्रभाव से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है. मौजूदा स्थितियां और अध्ययन बता रहे हैं कि समुद्री पानी का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है. जो साबित करता है कि अल नीनो प्रभाव सक्रिय हो गया है. इसके चलते वैश्विक तापमान में भारी वृद्धि, मानसून का कमजोर होना और भारत सहित कई एशियाई देशों में भीषण लू (Heatwave) और सूखे की स्थिति पैदा होने की संभावना है.

अल नीनो कैसे जनजीवन को प्रभावित करेगा: दरअसल, अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर से बड़ी मात्रा में गर्म हवाएं वायुमंडल में ट्रांसफर होती है. क्योंकि, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ जाता है. इससे भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों का तापमान बढ़ने लगता है. साथ ही व्यापारिक हवाएं (Trade winds) कमजोर पड़ने लगती हैं. जो मानसून को कमजोर कर देती हैं.

इसके चलते कम बारिश होने की संभावना रहती है. बारिश की कमी और भीषण गर्मी के कारण जलाशयों का जलस्तर घट जाता है, जिससे कृषि के लिए पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही तापमान में वृद्धि और लू के थपेड़ों से हीटस्ट्रोक समेत स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं बढ़ जाती हैं.

UN ने क्या चेतावनी दी: अल नीनो प्रभाव सक्रिय होने को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है. ताकि भीषण गर्मी और कम बारिश से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए तैयारी करने का भरपूर समय मिल सके. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया को इसे एक तात्कालिक जलवायु चेतावनी के तौर पर देखना होगा. इससे पहले, अल नीनो प्रभाव को 2023-24 में देखा गया था, जिसके चलते 2024 में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए थे. अल नीनो का असर, कृषि, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, जल संसाधन, सप्लाई चेन, आजीविकाओं पर पड़ सकता है.

अल नीनो ने कितना बढ़ाया समुद्र का तापमान: अल नीनो के प्रभाव के कारण प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक बढ़ जाता है. WMO के अनुसार वर्तमान में तापमान 0.5 डिग्री की सीमा को पार कर चुका है. समुद्र का तापमान जब सामान्य से 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसे 'सुपर अल नीनो' कहा जाता है. अल नीनो की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अक्सर मानसून कमजोर होता है और सूखे की स्थिति बन पड़ती है. वहीं, अमेरिका के पश्चिमी तटों पर भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है.

भारत में मानसून 2026 कैसा रहेगा: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 2026 में मानसून सामान्य से कम रहने की संभावना है. पूरे देश में मौसमी बारिश दीर्घकालिक औसत (LPA) के लगभग 92% तक रहने का अनुमान है, जिसमें अल नीनो के प्रभाव से उतार-चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिलेगी. पूरे देश का बारिश औसत सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, हालांकि उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण भारत में सामान्य या उससे अधिक बारिश हो सकती है. अल नीनो की वजह से कई हिस्सों में सूखा, चरम मौसम और असमान बारिश की संभावना है.

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