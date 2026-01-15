ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में UCC का कमाल! 1 साल के भीतर करीब 5 लाख आवेदन, मैरिज रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त उछाल

1 साल के भीतर 4 लाख 98 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन: उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू होने के बाद अभी तक यानी करीब एक साल के भीतर 4 लाख 98 हजार से ज्यादा लोगों ने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं. गृह विभाग से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक प्रदेश भर में कुल 4,98,688 लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए हैं. जिसमें से 4,75,639 आवेदन को मंजूरी मिली है यानी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं. जबकि, 19,120 लोगों आवेदन को रिजेक्ट और 2,615 आवेदन अभी भी पेंडिंग है.

राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों का रुझान काफी कम देखने को मिल रहा था. साथ ही लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीतिक बयान बाजियों का दौर देखा गया, लेकिन समय के साथ विवाह रजिस्ट्रेशन के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन समेत अन्य रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा.

उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू है यूसीसी: बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू है. यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना, जिस राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है. अब संहिता लागू हुए एक साल का वक्त पूरा होने जा रहा है.

बावजूद इसके अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सर्वर को मजबूत नहीं किया जा सका है, जिसके चलते कई बार आम लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. आखिर इन एक सालों के भीतर क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की स्थिति? किस-किस रजिस्ट्रेशन के लिए कितने लोग कर चुके हैं आवेदन? यूसीसी के सर्वर की क्या है स्थिति? ईटीवी भारत पर विस्तार से जानिए.

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हुए एक साल होने जा रहा है. इन एक साल के भीतर अभी तक करीब 5 लाख लोग यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा आवेदन विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए हैं. जबकि, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

खास बात ये है कि सबसे ज्यादा आवेदन मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए हैं. जिसके तहत विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक 4,08,244 लोगों के आवेदन मिले हैं. जिसमें से 3,89,125 लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए https://ucc.uk.gov.in/ पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं.

यूसीसी में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की स्थिति-

विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 4,08,244 लोगों के आवेदन किए. जिसमें से 3,89,125 आवेदन अप्रूव हुए. जबकि, 15,713 आवेदन रिजेक्ट और 2,245 आवेदन पेंडिंग हैं.

रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति के लिए 85,016 लोगों ने आवेदन किए. जिसमें से 82,223 आवेदन अप्रूव हुए. जबकि, 2,399 आवेदन रिजेक्ट और 252 आवेदन पेंडिंग हैं.

तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए 374 लोगों ने आवेदन किए. जिसमें से 312 आवेदन अप्रूव हुए. जबकि, 53 आवेदन रिजेक्ट और 3 आवेदन पेंडिंग हैं.

लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए 156 लोगों ने आवेदन किए. जिसमें से 65 आवेदन अप्रूव हुए. जबकि, 81 आवेदन रिजेक्ट और 3 आवेदन पेंडिंग हैं.

लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेशन के लिए 2 लोगों ने आवेदन किए थे. जिनके आवेदन को मंजूरी मिल चुकी हैं.

वसीयत पंजीकरण के लिए 4,816 लोगों ने आवेदन किए. जिसमें से 3,849 आवेदन अप्रूव हुए. जबकि, 857 आवेदन रिजेक्ट और 109 आवेदन पेंडिंग हैं.

26 जनवरी 2026 तक शुल्क में छूट: उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जनता ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए, इसके लिए सरकार ने छूट का भी प्रावधान किया है. दरअसल, सरकार ने 6 जून 2025 को विवाह रजिस्ट्रेशन पर तय शुल्क को 26 जुलाई 2025 तक के लिए हटा दिया था.

यूसीसी में आवेदन की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

यानी 27 मार्च 2010 के बाद और 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों के विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए छूट देने का निर्णय लिया था. हालांकि, इस दौरान लोगों में विवाह रजिस्ट्रेशन के प्रति काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला. इसके बाद सरकार ने इस छूट में अन्य सुविधाओं को भी जोड़ते हुए छूट सुविधा को अगले 6 महीने यानी 26 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया.

समान नागरिक संहिता में जनता के लिए ये सुविधाएं हैं उपलब्ध-

विवाह रजिस्ट्रेशन. रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति. तलाक/विवाह की अमान्यता का पंजीकरण. लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन. लिव इन रिलेशनशिप का खत्म होना. बिना वसीयत उत्तराधिकार- कानूनी वारिसों की घोषणा. वसीयती उत्तराधिकार- वसीयत का रजिस्ट्रेशन. कोडिसिल (Codicil) का रजिस्ट्रेशन. वसीयत/कोडिसिल को रद्द करने का रजिस्ट्रेशन या पहले से रद्द की गई वसीयत/कोडिसिल को फिर से चालू करने का रजिस्ट्रेशन. वसीयत/कोडिसिल/पुनर्जीवन/रद्दीकरण को अंतिम घोषित करना.

रजिस्ट्रेशन फ्री होने से बढ़ा लोगों का रुझान: प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया था. साथ ही 27 मार्च 2010 के बाद और 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों के विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया. इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. शुरुआती दौर में विवाह रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों का रुझान काफी कम देखा गया, जिसके चलते विवाह रजिस्ट्रेशन में लगने वाले शुल्क को छूट देते हुए निशुल्क कर दिया गया.

इसके साथ ही 26 जनवरी 2026 तक के लिए समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले हुए तलाक या विवाह विच्छेद की डिक्री के रजिस्ट्रेशन को भी निशुल्क कर दिया गया. ऐसे में बिना किसी शुल्क के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हालांकि, कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपए सीएससी को देना होगा.

यूसीसी में जिलेवार आवेदन की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

यूसीसी को लागू होने तक कब-कब क्या हुआ?

12 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने यूसीसी लाने का संकल्प लिया.

27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.

रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.

2 फरवरी 2024 को समिति ने राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपा था.

4 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली.

6 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा में पेश किया गया.

7 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा से पारित किया गया.

यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अगले दिन ही लोकभवन (राजभवन) भेजा गया.

28 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा.

10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया.

11 मार्च 2024 को राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला.

12 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था.

12 जुलाई 2024 को यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया.

18 अक्टूबर 2024 को कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा.

20 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली.

27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया.

सर्वर के बेहतर ढंग से काम न करने पर हुई परेशानी: उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूसीसी पोर्टल का सर्वर बेहतर न होने का चलते कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों को आवेदन करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों करीब 20 दिनों पर यूसीसी का सर्वर बेहतर ढंग से काम न करने के चलते जनता को दिक्कतें हुई.

हालांकि, वर्तमान समय में सर्वर को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन यूसीसी पोर्टल पर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में उस पोर्टल के सर्वर को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत भी महसूस हो रही है. ताकि, सर्वर डाउन होने के चलते आवेदकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. वर्तमान समय में आईटीडीए की ओर से ही सर्वर प्रोवाइड कराया जा रहा है. ऐसे में गृह विभाग आईटीडीए को सर्वर बढ़ाए जाने को लेकर वार्ता भी कर रहा है.

उत्तराखंड में यूसीसी का सफर (फोटो- ETV Bharat GFX)

"साल 2025 में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू किया गया है. यूसीसी लागू होने के बाद अभी तक चार लाख 98 हजार 688 लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं. हर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात हैं, जो रजिस्टर और सब रजिस्ट्रार का रिव्यू कर रहे हैं."

- वी षणमुगम, रजिस्ट्रार जनरल, यूसीसी -

कैंप लगाकर किया जा रहा जागरूक: वी षणमुगम ने बताया कि यूसीसी के एप्लीकेशन फॉर्मेट को सरल किया गया है. जिसके चलते लोग बढ़-चढ़कर आवेदन कर रहे हैं. इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसके साथ ही जन-जन कार्यक्रम के जरिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ऐसे में शत प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है.

उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी काफी संख्या में आवेदन मिले, जिनमें से 68 आवेदन को अप्रूव किया गया है. उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ करने के बाद लोगों में रजिस्ट्रेशन के प्रति काफी ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है.

यूसीसी पोर्टल का सर्वर डाउन होने के चलते कई बार लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसके सवाल पर यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि कुछ समय पहले ओटीपी रिलेटेड कुछ दिक्कतें सामने आई थी. क्योंकि, सेंट्रल सर्वर के जरिए ही यूसीसी पोर्टल को संचालित किया जा रहा है, ऐसे में कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी, लेकिन अब दिक्कतें दूर हो गई है. ऐसे में सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने पर काम चल रहा है.

