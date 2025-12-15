ETV Bharat / bharat

VB-GRAMG बिल को तुरंत वापस लिया जाए: CPI (M)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार मौजूदा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MGNREGS) को नई जॉब गारंटी स्कीम से बदलने के लिए एक नया बिल लाई है, जिसका सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) ने कड़ा विरोध किया और विकासशील भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAMG) बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की.

इस संबंध में CPI (M) के सेंट्रल कमेटी मेंबर मुरलीधरन ने कहा, “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) केंद्र सरकार के विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (VB-GRAMG बिल) लाने के कदम का कड़ा विरोध करती है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेना चाहता है."

उन्होंने कहा, "प्रस्तावित बिल MNREGA के बेसिक कैरेक्टर को पूरी तरह से नकारता है, जो एक यूनिवर्सल डिमांड पर आधारित कानून है जो काम करने का सीमित अधिकार देता है. यह कानूनी तौर पर केंद्र सरकार को डिमांड के हिसाब से फंड बांटने की उसकी जिम्मेदारी से बरी करता है.”

'मजदूरों को बहुत मुश्किलें होंगी'

मुरलीधरन ने कहा कि सरकार का गारंटी वाले रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा सिर्फ दिखावा है. हकीकत में यह बिल जॉब कार्ड को सही बनाने के नाम पर गांव के बड़े परिवारों को बाहर करने का रास्ता खोलता है. खेती के पीक सीजन में सरकारों को 60 दिनों तक काम रोकने की इजाजत देने वाला नियम गांव के परिवारों को उस समय काम नहीं देगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और वे जमींदारों पर निर्भर हो जाएंगे. काम की जगह पर डिजिटल अटेंडेंस जरूरी करने से मजदूरों को बहुत मुश्किलें होंगी, जैसे काम छूटना और उनके अधिकारों से वंचित होना.”

फंडिंग पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव

CPI (M) के मुताबिक एक बड़ी चिंता फंडिंग पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव है. मुरलीधरन ने कहा, “यह बिल सैलरी पेमेंट के लिए केंद्र की जिम्मेदारी को 100 परसेंट से घटाकर बड़े राज्यों के लिए 60:40 शेयरिंग अरेंजमेंट कर देता है. यह बेरोजगारी भत्ते और देरी के मुआवजे पर खर्च उठाने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालता है. यह राज्य सरकारों पर एक ऐसा फाइनेंशियल बोझ डालता है जिसे सहा नहीं जा सकता, जबकि उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं दी जाती.”