VB-GRAMG बिल को तुरंत वापस लिया जाए: CPI (M)
CPI (M) ने कहा कि VB-GRAMG विधेयक वेतन भुगतान के लिए केंद्र की जिम्मेदारी को 100 प्रतिशत से घटा देगा.
Published : December 15, 2025 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार मौजूदा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MGNREGS) को नई जॉब गारंटी स्कीम से बदलने के लिए एक नया बिल लाई है, जिसका सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) ने कड़ा विरोध किया और विकासशील भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAMG) बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की.
इस संबंध में CPI (M) के सेंट्रल कमेटी मेंबर मुरलीधरन ने कहा, “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) केंद्र सरकार के विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (VB-GRAMG बिल) लाने के कदम का कड़ा विरोध करती है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेना चाहता है."
उन्होंने कहा, "प्रस्तावित बिल MNREGA के बेसिक कैरेक्टर को पूरी तरह से नकारता है, जो एक यूनिवर्सल डिमांड पर आधारित कानून है जो काम करने का सीमित अधिकार देता है. यह कानूनी तौर पर केंद्र सरकार को डिमांड के हिसाब से फंड बांटने की उसकी जिम्मेदारी से बरी करता है.”
'मजदूरों को बहुत मुश्किलें होंगी'
मुरलीधरन ने कहा कि सरकार का गारंटी वाले रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा सिर्फ दिखावा है. हकीकत में यह बिल जॉब कार्ड को सही बनाने के नाम पर गांव के बड़े परिवारों को बाहर करने का रास्ता खोलता है. खेती के पीक सीजन में सरकारों को 60 दिनों तक काम रोकने की इजाजत देने वाला नियम गांव के परिवारों को उस समय काम नहीं देगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और वे जमींदारों पर निर्भर हो जाएंगे. काम की जगह पर डिजिटल अटेंडेंस जरूरी करने से मजदूरों को बहुत मुश्किलें होंगी, जैसे काम छूटना और उनके अधिकारों से वंचित होना.”
फंडिंग पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव
CPI (M) के मुताबिक एक बड़ी चिंता फंडिंग पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव है. मुरलीधरन ने कहा, “यह बिल सैलरी पेमेंट के लिए केंद्र की जिम्मेदारी को 100 परसेंट से घटाकर बड़े राज्यों के लिए 60:40 शेयरिंग अरेंजमेंट कर देता है. यह बेरोजगारी भत्ते और देरी के मुआवजे पर खर्च उठाने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालता है. यह राज्य सरकारों पर एक ऐसा फाइनेंशियल बोझ डालता है जिसे सहा नहीं जा सकता, जबकि उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं दी जाती.”
राज्य-वार खर्च की लिमिट लगाएगा केंद्र
उन्होंने कहा कि 'नॉर्मेटिव एलोकेशन' – जिसमें केंद्र राज्य-वार खर्च की लिमिट लगाएगा और ज्यादा खर्च राज्य उठाएंगे – प्रोग्राम की पहुंच को और कम कर देगा और केंद्र की जवाबदेही कम कर देगा. उन्होंने कहा, “स्कीम का नाम MNREGA से बदलकर GRAM G करना भी बीजेपी और आरएसएस की सोच को दिखाता है.”
इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए CPI(M) ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके बजाय MGNREGA को मजबूत करने और इसे एक यूनिवर्सल और अधिकार-आधारित रोजगार गारंटी के तौर पर असरदार तरीके से लागू करने के लिए राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों और गांव के गरीबों के संगठनों से सलाह-मशविरा करना चाहिए.
भारत सरकार ने इससे पहले सितंबर 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MNREGA) पास किया था. यह एक्ट एक फाइनेंशियल ईयर में गांव के परिवार के उन बड़े सदस्यों को सौ दिन की मजदूरी वाली नौकरी की कानूनी गारंटी देता है जो रोजगार की मांग करते हैं और बिना हुनर वाला हाथ का काम करने को तैयार हैं.
इस एक्ट का मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों की रोजी-रोटी की सुरक्षा को बढ़ाना था. इसके लिए उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले कामों के जरिए मजदूरी वाली नौकरी पैदा की गई.
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमलों के बावजूद शांति का माहौल कायम, दो दशकों में सबसे कम हिंसक रहा यह साल