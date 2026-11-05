ETV Bharat / bharat

सर्दी की दस्तक के साथ उत्तराखंड में बढ़े वन्य जीवों के हमले, कहीं हाथियों का उत्पात तो कहीं भालू-गुलदार ले रहे जान

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम बदलने और सर्दियों की दस्तक के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं. पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जंगली जानवरों की आबादी वाले क्षेत्रों में आवाजाही ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पहाड़ी जिलों में तो भालू और गुलदार की आमद घरों तक हो गई है.

उत्तराखंड में बढ़ा मानव-वन्यजीव टकराव: पौड़ी गढ़वाल में गुलदार लगातार इंसानी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं. अब घरों के आंगन तक बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. चमोली में भालुओं का आतंक पशुपालकों के लिए मुसीबत बन रहा है. भालू जंगलों से निकलकर गौशालाओं में घुस रहे हैं और मवेशियों को मार रहे हैं. हरिद्वार में हाथियों के झुंड एक बार फिर रिहायशी इलाकों, मंदिर परिसरों और शहर से सटे क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं. बीते कुछ दिनों में सामने आई घटनाएं बता रही हैं कि मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव अब किसी एक जिले या एक इलाके तक सीमित नहीं रह गया है. लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं.

पौड़ी में गुलदार के हमले के बाद आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

पौड़ी में बच्ची की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा: पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार का आतंक लंबे समय से ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. जिले में शायद ही कोई महीना ऐसा गुजर रहा हो, जब गुलदार की आवाजाही या हमले की घटना सामने न आ रही हो. पिछले एक साल में पौड़ी जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गांवों में गुलदार के हमले की लगभग 15 घटनाएं सामने आई हैं. इनमें 12 लोगों की जान जा चुकी है.

लगातार हो रही हमले की घटनाओं ने ग्रामीणों के भीतर डर का माहौल पैदा कर दिया है. अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों के आसपास रास्तों और आंगन में भी बच्चों को अकेला छोड़ने से डर रहे हैं. मंगलवार शाम खांड्यूसैंण क्षेत्र के वजली गांव में गुलदार ने घर के आंगन में मौजूद करीब पांच वर्षीय मासूम आरुषि को अपना शिकार बना लिया. बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी. तभी गुलदार ने अचानक धावा बोला और उसे उठाकर झाड़ियों की ओर ले गया. परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए बच्ची की तलाश शुरू की. बाद में उसका शव घर से कुछ दूरी पर बरामद हुआ. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया.

लोगों ने विधायक से लेकर अफसरों तक को खरी-खोटी सुनाई (ETV Bharat)

गांव वालों ने विधायक को घेरा, अफसरों को बना लिया था बंधक: मासूम की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी घटनास्थल पर पहुंचे. लोगों ने विधायक का घेराव कर उनसे लगातार हो रहे गुलदार के हमलों और वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल किए. ग्रामीणों का आरोप था कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं. इसके बावजूद स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई. विरोध के दौरान विधायक के वाहन को चारों तरफ से घेर लिया गया. हालात ऐसे बने कि विधायक को काफी देर तक अपनी गाड़ी के भीतर ही रहना पड़ा. प्रदर्शन कर रही एक बुजुर्ग महिला वाहन के बोनट पर चढ़ गई और वन मंत्री सुबोध उनियाल तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी. करीब डेढ़ से दो घंटे तक क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. देर रात तक वन मंत्री पौड़ी आओ गुलदार-भालू से हमें बचाओ के नारे लोग लगाते रहे.

पौड़ी में लोगों को समझाते अफसर (Etv Bharat)

पौड़ी की घटना को लेकर क्या बोले अधिकारी: गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि-

वजली गांव में गुलदार के हमले में बच्ची की मौत हुई है. विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है और घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है. गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रस्ताव भेजा गया है. वन विभाग की ओर से क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

-महातिम यादव, डीएफओ, गढ़वाल वन प्रभाग-

इसी दौरान पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र से भी एक बच्ची पर गुलदार के हमले की खबर सामने आई है. हालांकि उसकी मां ने साहस दिखाते हुए बच्ची को गुलदार के चंगुल से छुड़ा लिया. लगातार सामने आ रही घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ के गांवों में बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए मौजूदा इंतजाम पर्याप्त हैं.

जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में 13 अक्टूबर को भालू के हमले में घायल लोग (File Photo- ETV Bharat)

हरिद्वार में हाथियों की शहर की ओर आवाजाही: पहाड़ों में गुलदार और भालू के हमलों के बीच मैदानी जिले हरिद्वार में हाथियों की आवाजाही भी चिंता का विषय बनी हुई है. राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से सटे क्षेत्रों में हाथियों का आबादी की ओर आना कोई नई बात नहीं है. लेकिन त्योहारी सीजन में जब लोग घरों से बाहर ही हैं, ऐसे में एक के बाद एक हाथियों के आ धमकने की घटनाएं रोजाना हो रही हैं. 2 नवंबर को भेल स्टेडियम से आगे सड़क पर हाथी के पहुंचने और गोल चौराहे पर खड़े होने से लोग दहशत में आ गए.

हरिद्वार में हाथियों का कॉलोनियों में आना आम बात हो गई है (सोर्स- Haridwar Forest Division)

इसके बाद 3 नवंबर को लालढांग क्षेत्र में चार हाथियों का झुंड खाकीर बाबा मंदिर परिसर में पहुंच गया. घटना सोमवार रात करीब दस बजे की है, जब हाथियों का झुंड लोगों के बीच पहुंच गया. इसी के साथ हरिद्वार के ही हरिद्वार लक्सर मार्ग पर भी तीन तारीख को हाथी गलियों में घूमता हुआ नजर आया. हरिद्वार वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया था कि-