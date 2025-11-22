ETV Bharat / bharat

सर्दियां आते ही खूंखार हो जाते हैं वन्यजीव, जानिए बिहेवियर चेंज की वजह

मेटिंग सीजन बनाता आक्रामक: वन विभाग के अनुसार इस समय शिकारी वन्यजीवों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं. टाइगर और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर मेटिंग सीजन की वजह से ज्यादा सतर्क और आक्रामक दिखाई देते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि यह समय उनके लिए साथी की खोज, क्षेत्र की रक्षा और भोजन जुटाने का होता है, जिसके चलते इनका मूड और व्यवहार काफी बदला हुआ रहता है.

सर्द मौसम वन्यजीवों के लिए सबसे संवेदनशील समय: दिसंबर-जनवरी का समय वन्यजीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस मौसम में कुछ वन्यप्रजातियां अपनी गतिविधियां कम कर देती हैं तो कई प्रजातियों के लिए यह मेटिंग सीजन होता है, जो उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ा देता है. भालू जैसे जानवर सर्दियों में शीतनिद्रा में जाने से पहले अपने शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा जमा करने के लिए अत्यधिक भोजन का सेवन करते हैं. यही कारण है कि इस समय भालू ज्यादा सक्रिय, ज्यादा घूमने वाले और प्रतिक्रिया में ज्यादा तेज हो जाते हैं.

देहरादून (उत्तराखंड): मौसमीय चक्र में हो रहे तेज बदलाव और जलवायु परिवर्तन का असर अब सिर्फ इंसानी जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वन्यजीवों के व्यवहार पर भी इसका गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में वन्यजीवों का व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदलता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से यह बदलाव अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और असामान्य रूप में सामने आ रहा है. यही वजह है कि इस मौसम में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच आमना-सामना बढ़ने के साथ ही हमलों के मामले भी चिंताजनक गति से बढ़ रहे हैं.

भालुओं के हमले क्यों बढ़ रहे हैं? उत्तराखंड में भालुओं के हमले पिछले दो महीनों में अचानक तेजी से बढ़े हैं. विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में भालू के हमले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 69 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. खास बात यह है कि अब उन इलाकों में भी भालू रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जहां पहले उनकी मौजूदगी बेहद कम या लगभग नहीं थी.

वन्यजीवों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर (Photo-Forest Department)

आबादी तक पहुंच रहे वन्यजीव: वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन से जंगलों में खाद्य उपलब्धता का कम होना है. साथ ही भोजन के अभाव में भालू अब आबादी वाले इलाकों में खाने की तलाश में अधिक आ रहे हैं. आवासीय व्यवधान भी एक प्रमुख वजह है, जिससे उनका मूवमेंट मनुष्यों की बस्तियों की ओर बढ़ गया है.

वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव की वजह आई सामने (Photo-Forest Department)

मौसम और पर्यावरणीय बदलाव जानवरों को अपने व्यवहार में बदलाव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. भोजन, पानी और सुरक्षित आवास के संकट के कारण भालू मनुष्यों के संपर्क में बार-बार आ रहे हैं, जिससे संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं.

रंजन कुमार मिश्रा, पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ, उत्तराखंड वन विभाग

टाइगर और लेपर्ड भी इसी समय होते हैं ज्यादा आक्रामक: सिर्फ भालू ही नहीं बल्कि टाइगर एवं लेपर्ड जैसे बड़े मांसाहारी जानवर भी सर्दियों में ज्यादा आक्रामक रुख में दिखाई देते हैं, इनके लिए भी यह समय मेटिंग सीजन का होता है, जिसमें यह अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं. इस दौरान इनके आसपास मनुष्यों की मौजूदगी इन्हें चिढ़ाती है और यह हमले के व्यवहार में तेजी ला सकती है. यही वजह है कि इस मौसम में जंगल के किनारे रहने वाली आबादी सबसे ज्यादा जोखिम में रहती है. जैसे-जैसे तापमान गिरता है, शिकारी जानवर भोजन जुटाने और अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे इंसानों से आमना-सामना बढ़ जाता है.

हाथियों के हमले में भी कई लोग गंवा चुके जान (Photo-Forest Department)

चिड़ियाघर में भी बढ़ाई जाती है डाइट: सर्दियों का मौसम चिड़ियाघरों में भी जानवरों की देखभाल के लिहाज से अहम होता है. देहरादून चिड़ियाघर में इस समय टाइगर की डाइट बढ़ा दी जाती है. सामान्य दिनों में 8 किलो मांस खाने वाला टाइगर अब 10 से 12 किलो मांस खाता है. बाकी जानवरों को भी इस मौसम में अधिक प्रोटीन, गर्म आहार और पौष्टिक भोजन दिया जाता है.

वन्यजीवों का बिहेवियर हो रहा चेंज (Photo-Forest Department)

ठंड का असर वन्यजीवों की ऊर्जा और प्रतिरोध क्षमता पर पड़ता है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त पोषण और गर्माहट देने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं.

विनोद लिंगवाल, प्रभारी रेंजर, देहरादून चिड़ियाघर

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष सबसे बड़ी चुनौती: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. लेपर्ड के हमले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं. पिछले 25 सालों में लेपर्ड ने 550 लोगों की जान ले ली है, जबकि हाथियों ने 230 लोगों की. घायलों की संख्या और भी चौंकाने वाली है. लेपर्ड के हमलों में 2120 लोग घायल हुए हैं. हाथियों ने 234 लोगों को घायल किया है. वहीं भालू द्वारा हमला कर घायल किए गए लोगों की संख्या 1991 है. हालांकि 25 सालों में भालू के हमले से जान गंवाने वालों की संख्या 70 दर्ज की गई है.

सर्दियों में आक्रामक होते वन्यजीव (Photo-Forest Department)

सर्दियों में जंगलों और ग्रामीण आबादी के बीच बढ़ता खतरा: जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वन्यजीवों की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं. जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और आवासीय व्यवधान के चलते जंगली जानवर असामान्य और कभी-कभी आक्रामक व्यवहार दिखा रहे हैं. यह समय वन विभाग, ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने का है. इंसानी दखल, अनियोजित विस्तार और कूड़े के गलत प्रबंधन की वजह से वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास लगातार प्रभावित हो रहा है. ऐसे में आने वाले समय में मानव-वन्यजीव संघर्ष और बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

पढ़ें-