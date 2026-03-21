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अजरबैजान सीमा पर गतिरोध के चलते, भारतीय छात्र ईरान से निकलने के लिए आर्मेनिया का रुख कर रहे हैं

श्रीनगर: युद्धग्रस्त ईरान से लौट रहे भारतीय छात्र जो पिछले कई दिनों से ईरान-अजरबैजान सीमा पर फंसे हुए थे, उन्हें अब आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकलने का एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया है. यह घटनाक्रम तब सामने आया जब ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार, 200 से ज्यादा छात्रों को बाकू की सीमाओं पर 'ट्रैवल कोड' न होने के कारण प्रवेश देने से मना कर दिया गया.

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMA) के अध्यक्ष डॉ. मोमिन खान ने कहा, 'भारतीय दूतावास ने छात्रों से आर्मेनिया के रास्ते जाने को कहा है, क्योंकि अजरबैजान रोजाना सिर्फ 10 छात्रों को ही सीमा पार करने की अनुमति दे रहा है.' वे छात्रों की स्वदेश वापसी के काम में समन्वय और निगरानी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि आर्मेनिया का रास्ता काफी सुगम साबित हुआ है. शिराज और इस्फहान शहरों के 200 छात्रों ने सीमा पार करके नई दिल्ली के लिए अपनी फ़्लाइट पकड़ी है. पिछले हफ़्ते से अब तक लगभग 900 भारतीय नागरिक - जिनमें ज़्यादातर जम्मू-कश्मीर के छात्र हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से बाहर निकल चुके हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार अब तक छात्रों और तीर्थयात्रियों सहित कुल 882 भारतीय नागरिक आर्मेनिया और अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं.

उन्होंने बताया कि जहाँ 772 भारतीय आर्मेनिया में दाखिल हुए, वहीं अजरबैजान में केवल 110 लोग ही प्रवेश कर पाए. डॉ. खान ने ईटीवी भारत को बताया, 'पहले जत्थे के बाद अजरबैजान ने कई दिनों तक सीमा पार करने की प्रक्रिया रोक दी थी. अब वे हर दिन 10 छात्रों के जत्थे को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं.'

जम्मू-कश्मीर जहाँ के सबसे ज्यादा छात्र ईरान में फँसे हुए थे, वहाँ ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के पाँचवें वर्ष के एक छात्र की माँ आसिफा ने भी डॉ. खान की बात से सहमति जताई. उन्होंने बताया कि उनके बेटे और उसके साथ के केवल नौ अन्य छात्रों को कल रात अजरबैजान से 'ट्रैवल कोड' मिलने के बाद, सीमा पार करने की अनुमति दी गई.

उन्होंने कहा, 'उनका टिकट 18 मार्च के लिए शेड्यूल था, लेकिन देरी की वजह से वह कैंसिल हो गया और इससे उन्हें पैसों का नुकसान हुआ.' आसिफा ने आगे कहा, 'हमने नया टिकट तभी बुक किया जब वह बॉर्डर पार कर चुके थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे.' वह शनिवार रात को नई दिल्ली पहुँचेंगे.