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अजरबैजान सीमा पर गतिरोध के चलते, भारतीय छात्र ईरान से निकलने के लिए आर्मेनिया का रुख कर रहे हैं

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार अब तक छात्रों और तीर्थयात्रियों सहित कुल 882 भारतीय नागरिक आर्मेनिया, अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं.

With Logjam at Azerbaijan border Indian students pivot to Armenia for Iran exit
ईरान से लौट रहे छात्रों की फाइल फोटो (PTI)
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By Moazum Mohammad

Published : March 21, 2026 at 10:07 AM IST

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श्रीनगर: युद्धग्रस्त ईरान से लौट रहे भारतीय छात्र जो पिछले कई दिनों से ईरान-अजरबैजान सीमा पर फंसे हुए थे, उन्हें अब आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकलने का एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया है. यह घटनाक्रम तब सामने आया जब ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार, 200 से ज्यादा छात्रों को बाकू की सीमाओं पर 'ट्रैवल कोड' न होने के कारण प्रवेश देने से मना कर दिया गया.

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMA) के अध्यक्ष डॉ. मोमिन खान ने कहा, 'भारतीय दूतावास ने छात्रों से आर्मेनिया के रास्ते जाने को कहा है, क्योंकि अजरबैजान रोजाना सिर्फ 10 छात्रों को ही सीमा पार करने की अनुमति दे रहा है.' वे छात्रों की स्वदेश वापसी के काम में समन्वय और निगरानी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि आर्मेनिया का रास्ता काफी सुगम साबित हुआ है. शिराज और इस्फहान शहरों के 200 छात्रों ने सीमा पार करके नई दिल्ली के लिए अपनी फ़्लाइट पकड़ी है. पिछले हफ़्ते से अब तक लगभग 900 भारतीय नागरिक - जिनमें ज़्यादातर जम्मू-कश्मीर के छात्र हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से बाहर निकल चुके हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार अब तक छात्रों और तीर्थयात्रियों सहित कुल 882 भारतीय नागरिक आर्मेनिया और अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं.

उन्होंने बताया कि जहाँ 772 भारतीय आर्मेनिया में दाखिल हुए, वहीं अजरबैजान में केवल 110 लोग ही प्रवेश कर पाए. डॉ. खान ने ईटीवी भारत को बताया, 'पहले जत्थे के बाद अजरबैजान ने कई दिनों तक सीमा पार करने की प्रक्रिया रोक दी थी. अब वे हर दिन 10 छात्रों के जत्थे को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं.'

जम्मू-कश्मीर जहाँ के सबसे ज्यादा छात्र ईरान में फँसे हुए थे, वहाँ ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के पाँचवें वर्ष के एक छात्र की माँ आसिफा ने भी डॉ. खान की बात से सहमति जताई. उन्होंने बताया कि उनके बेटे और उसके साथ के केवल नौ अन्य छात्रों को कल रात अजरबैजान से 'ट्रैवल कोड' मिलने के बाद, सीमा पार करने की अनुमति दी गई.

उन्होंने कहा, 'उनका टिकट 18 मार्च के लिए शेड्यूल था, लेकिन देरी की वजह से वह कैंसिल हो गया और इससे उन्हें पैसों का नुकसान हुआ.' आसिफा ने आगे कहा, 'हमने नया टिकट तभी बुक किया जब वह बॉर्डर पार कर चुके थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे.' वह शनिवार रात को नई दिल्ली पहुँचेंगे.

पिछले साल के 'ऑपरेशन सिंधु' के उलट, जब भारत ने 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान से अपने नागरिकों को निकाला था, इस बार उसने छात्रों के लिए बॉर्डर तक बस से जाने का इंतजाम किया, ताकि वे अपने खर्च पर हवाई जहाज से वापस आ सकें.

लड़ाई की वजह से हवाई नेटवर्क में रुकावट आने से खासकर खाड़ी देशों में, टिकटों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. कई माता-पिता के लिए टिकट बुक करना बहुत महंगा पड़ रहा है, और कई लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लोन ले रहे हैं.

एक अभिभावक ने बताया कि उनका बच्चा वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि टिकट का खर्च उनके बजट से बाहर था लेकिन, एक दूसरे छात्र के अभिभावक मेरी परेशानी देखकर चुप नहीं रह सके और उन्होंने मेरे बच्चे के लिए भी टिकट बुक कर दिया. अगर वे इतनी दरियादिली न दिखाते, तो मेरा बच्चा वहीं फंसा रह जाता, उस अभिभावक ने आगे कहा.

डॉ. खान ने बताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 500-600 से ज्यादा छात्र अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं. उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वे वापस आ जाएंगे, क्योंकि छात्रों को वापस लाने के लिए आर्मेनिया से रोजाना उड़ानें चल रही हैं. हालांकि अब वह उन छात्रों में शामिल है जो ईरान-अजरबैजान सीमा पर अस्तारा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उसे देश में घुसने की इजाजत न मिलने के कारण उसकी उड़ान रद्द कर दी गई थी.

डॉ. खान का अनुमान है कि 30 लाख रुपये से ज्यादा के टिकट रद्द हुए हैं और छात्रों को रद्द किए गए टिकटों का बहुत ही कम रिफंड मिला है. 50,000 रुपये के टिकट पर सिर्फ 10,000 रुपये का रिफंड मिला है, जिससे छात्रों के सामने और भी ज़्यादा आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं.

उन्होंने आगे बताया कि अब जब उन्हें आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकलने का विकल्प दिया गया है, तो उम्मीद है कि वहां पहुंचने पर उन्हें वीजा मिल जाएगा लेकिन उन्हें अपने टिकटों का इंतजाम और बुकिंग फिर से खुद ही करनी होगी.

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