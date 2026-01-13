ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: राज्यपाल के आंतरिक कोटा बिल वापस लौटाए जाने से सरकारी भर्तियों में देरी की संभावना

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ( ANI )

बेंगलुरु: राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक कोटा देने वाले बिल को स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया है, जिससे राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में खाली पदों के लिए लंबे समय से इंतजार की जा रही भर्ती प्रक्रिया में और देरी होने की उम्मीद है. पिछले हफ्ते राज्यपाल ने कर्नाटक अनुसूचित जाति (उप-वर्गीकरण) बिल को राज्य सरकार को वापस भेज दिया. यह बिल एससी के लिए तय 17फीसदी आरक्षण कोटे को एससी के अलग-अलग उप-जातियों के बीच 6:6:5 के अनुपात में बांटता है ताकि आरक्षण के फायदों का सही और बराबर बंटवारा हो सके. यह बिल दिसंबर में हुए राज्य विधानमंडल के बेलगावी सेशन में पास हुआ था. इस डेवलपमेंट से सरकारी भर्ती पर असर पड़ने की उम्मीद है क्योंकि कई डिपार्टमेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिल को मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे. सूत्रों के अनुसार सरकार इंटरनल रिजर्वेशन का मुद्दा हल होने के तुरंत बाद सभी डिपार्टमेंट में 30,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने पर विचार कर रही है. इनमें से ज्यादातर पद पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा डिपार्टमेंट के हैं. सरकार ने अक्टूबर 2024 से सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है ताकि रिटायर्ड जस्टिस एच एन नागामोहन दास की अध्यक्षता में बनाए गए एक सदस्यीय आयोग को अनुसूचित जातियों के विभिन्न उप-समूहों के बीच अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर खास सुझाव देने का मौका मिल सके. यह एससी लेफ्ट समुदायों की मांग के कारण किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि आंतरिक कोटा मुद्दे को हल किए बिना भर्तियां आगे बढ़ाने से इन समुदायों के युवाओं को नुकसान होगा. आयोग ने 4 अगस्त, 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और राज्य कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ इसे स्वीकार कर लिया.