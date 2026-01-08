ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट परिसर को उत्तर गुवाहाटी शिफ्ट करने के विरोध में भूख हड़ताल, क्या बोले बार एसोसिएशन के सदस्य

'गौहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन' के सदस्य परिसर के स्थानांतरण के विरोध में भूख हड़ताल पर ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: असम में गौहाटी हाई कोर्ट के नए कैंपस का शिलान्यास समारोह 11 जनवरी को होना है. हालांकि, इस कदम का हाई कोर्ट के वकीलों की ओर से ही कड़ा विरोध हो रहा है. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इसको लेकर गुरुवार को तीन दिवसीय, छह घंटे की भूख हड़ताल शुरू की.

असम सरकार ने हाई कोर्ट को वर्तमान स्थान से लगभग 33 किमी दूर उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है. गौहाटी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन’ के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह कदम किसी भी हालत में अस्वीकार्य है. उन्होंने न केवल इस निर्णय को एकतरफा और बिना पर्याप्त परामर्श के लिया गया निर्णय बताया है. बल्कि वकीलों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार पुनर्विचार करने से इनकार करती है तो वे खुद अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

बता दें कि, उत्तरी गुवाहाटी के रंगमहल में एक न्यायिक टाउनशिप के हिस्से के रूप में गौहाटी हाई कोर्ट के एक नए परिसर का प्रस्ताव है और भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत 11 जनवरी को परिसर की आधारशिला रखने वाले हैं.

यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के लंबे समय के प्लान का हिस्सा है. इसके तहत हाई कोर्ट को गुवाहाटी में उसकी मौजूदा जगह से हटाकर एक मॉडर्न ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. सरकार का कहना है कि जगह की कमी और भविष्य में विस्तार की दिक्कतों की वजह से यह जगह कम पड़ गई है.

असम सरकार ने कहा है कि उजानबाजार इलाके में मौजूद गुवाहाटी हाई कोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग में इसे बढ़ाने, मॉडर्न कोर्ट सुविधाओं, पार्किंग और उससे जुड़े ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी जगह नहीं है. बढ़ते केस लोड और एक कंसोलिडेटेड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स की जरूरत का हवाला देते हुए, सरकार ने हाई कोर्ट को ब्रह्मपुत्र के पार रंगमहल में एक बड़े इलाके में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्लान में नए कोर्ट रूम, जजों के घर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं.

लेकिन, इस प्रस्ताव पर इसके ऐलान के बाद से ही बहस हो रही है. गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को अभी भी अपग्रेड और बढ़ाया जा सकता है, और कोर्ट को शिफ्ट करने से वकीलों, केस लड़ने वालों और कोर्ट स्टाफ के लिए लॉजिस्टिक और एक्सेसिबिलिटी की गंभीर दिक्कतें पैदा होंगी.

सरकार के फैसले के विरोध में, गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 8, 9 और 11 जनवरी को तीन दिन के विरोध कार्यक्रम का ऐलान किया है. आंदोलन के तहत, गुरुवार को नींव रखने से पहले वकील भूख हड़ताल पर बैठे.