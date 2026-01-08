हाई कोर्ट परिसर को उत्तर गुवाहाटी शिफ्ट करने के विरोध में भूख हड़ताल, क्या बोले बार एसोसिएशन के सदस्य
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 8, 9 और 11 जनवरी को तीन दिन के विरोध कार्यक्रम का ऐलान किया है.
गुवाहाटी: असम में गौहाटी हाई कोर्ट के नए कैंपस का शिलान्यास समारोह 11 जनवरी को होना है. हालांकि, इस कदम का हाई कोर्ट के वकीलों की ओर से ही कड़ा विरोध हो रहा है. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इसको लेकर गुरुवार को तीन दिवसीय, छह घंटे की भूख हड़ताल शुरू की.
असम सरकार ने हाई कोर्ट को वर्तमान स्थान से लगभग 33 किमी दूर उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है. गौहाटी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन’ के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह कदम किसी भी हालत में अस्वीकार्य है. उन्होंने न केवल इस निर्णय को एकतरफा और बिना पर्याप्त परामर्श के लिया गया निर्णय बताया है. बल्कि वकीलों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार पुनर्विचार करने से इनकार करती है तो वे खुद अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
बता दें कि, उत्तरी गुवाहाटी के रंगमहल में एक न्यायिक टाउनशिप के हिस्से के रूप में गौहाटी हाई कोर्ट के एक नए परिसर का प्रस्ताव है और भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत 11 जनवरी को परिसर की आधारशिला रखने वाले हैं.
यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के लंबे समय के प्लान का हिस्सा है. इसके तहत हाई कोर्ट को गुवाहाटी में उसकी मौजूदा जगह से हटाकर एक मॉडर्न ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. सरकार का कहना है कि जगह की कमी और भविष्य में विस्तार की दिक्कतों की वजह से यह जगह कम पड़ गई है.
असम सरकार ने कहा है कि उजानबाजार इलाके में मौजूद गुवाहाटी हाई कोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग में इसे बढ़ाने, मॉडर्न कोर्ट सुविधाओं, पार्किंग और उससे जुड़े ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी जगह नहीं है. बढ़ते केस लोड और एक कंसोलिडेटेड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स की जरूरत का हवाला देते हुए, सरकार ने हाई कोर्ट को ब्रह्मपुत्र के पार रंगमहल में एक बड़े इलाके में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्लान में नए कोर्ट रूम, जजों के घर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं.
लेकिन, इस प्रस्ताव पर इसके ऐलान के बाद से ही बहस हो रही है. गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को अभी भी अपग्रेड और बढ़ाया जा सकता है, और कोर्ट को शिफ्ट करने से वकीलों, केस लड़ने वालों और कोर्ट स्टाफ के लिए लॉजिस्टिक और एक्सेसिबिलिटी की गंभीर दिक्कतें पैदा होंगी.
सरकार के फैसले के विरोध में, गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 8, 9 और 11 जनवरी को तीन दिन के विरोध कार्यक्रम का ऐलान किया है. आंदोलन के तहत, गुरुवार को नींव रखने से पहले वकील भूख हड़ताल पर बैठे.
इसके साथ ही, पुराने गुवाहाटी हाई कोर्ट की बिल्डिंग के सामने विरोध प्रदर्शन भी हुए. बार एसोसिएशन ने भी शिलान्यास समारोह से जुड़ी सभी गतिविधियों का बॉयकॉट करने का फैसला किया और अपने मेंबर्स से इस कार्यक्रम में हिस्सा न लेने की अपील की.
सीनियर एडवोकेट शांतनु बोरठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि सरकार का सार्वजनिक और संस्थागत विरोध को नजरअंदाज करने का इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि, वे लोग 11 जनवरी को, हम शिलान्यास प्रोग्राम में मौजूद नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि, यह सरकार विरोध नहीं सुनती और अपनी मर्जी से फैसले थोपती है, यहां तक कि ज्यूडिशियरी को भी नज़रअंदाज करती है. फिर भी, हमारा मानना है कि हमारा विरोध जारी रहना चाहिए."
उन्होंने आगे बताया कि वकीलों के बीच एक इंटरनल वोट में शिफ्टिंग प्रपोजल का भारी विरोध दिखा. उन्होंने आगे कहा, "लगभग 1,200 वकीलों ने रिलोकेशन के खिलाफ वोट किया, जबकि सिर्फ़ 154 ने इसका सपोर्ट किया. यहां तक कि ज्यादातर सरकारी वकीलों ने भी इस कदम का विरोध किया."
वकीलों का कहना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की अभी की जगह सेंट्रल है और असम और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पड़ोसी राज्यों के केस करने वालों के लिए आसानी से पहुंच में है. उन्हें डर है कि कोर्ट को नॉर्थ गुवाहाटी में शिफ्ट करने से ट्रांसपोर्टेशन, ब्रह्मपुत्र नदी पार करके रोजाना आने-जाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और केस करने वालों के लिए ज्यादा खर्च से जुड़ी गंभीर चुनौतियां पैदा होंगी.
बार एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई है कि यह फैसला ज्यूडिशियरी की इंस्टीट्यूशनल आजादी को कमजोर करता है और इसे स्टेकहोल्डर्स से सही सलाह के बिना लिया गया था.
अपना स्टैंड दोहराते हुए, वकीलों ने कहा कि अगर सरकार उनकी चिंताओं को दूर किए बिना प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ती है, तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे और कानूनी मदद के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बार एसोसिएशन ने पुष्टि किया कि 11 जनवरी को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जो तय शिलान्यास समारोह के साथ ही होगा.
