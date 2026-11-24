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जम्मू-कश्मीर: मौसम शुष्क रहने से बढ़ी ठंड, कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु से नीचे

कश्मीर में मौसम शुष्क रहने से पारा गिरा ( ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू- कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. मौसम सूखा रहने से पारे में भारी गिरावट आई है. मौसम विभाग ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में रात के समय तापमान में और गिरावट का अनुमान लगाया है.

पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे यह घाटी की सबसे ठंडी जगह बन गई. इसी तरह गुलमर्ग में तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.