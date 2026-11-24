जम्मू-कश्मीर: मौसम शुष्क रहने से बढ़ी ठंड, कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु से नीचे
पहलगाम में तापमान -4.6°C, शोपियां -4.1°C के साथ दूसरा सबसे ठंड, श्रीनगर में -1.6°C, लेह में -7.8°C रिकॉर्ड किया गया.
Published : November 24, 2026 at 2:52 PM IST
जम्मू: जम्मू- कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. मौसम सूखा रहने से पारे में भारी गिरावट आई है. मौसम विभाग ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में रात के समय तापमान में और गिरावट का अनुमान लगाया है.
पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे यह घाटी की सबसे ठंडी जगह बन गई. इसी तरह गुलमर्ग में तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
VIDEO | Visuals from Srinagar as the the city records minus 1.6 degrees Celsius making it the coldest night of the season. #JammuAndKashmir #Srinagar #Cold https://t.co/wmQXhvDdOl— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में भी तापमान -1.6°सेल्सियस तक गिर गया और लद्दाख की राजधानी (लेह) में पिछली रात तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कश्मीर घाटी के अन्य स्थानों पर भी बीती रात तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया.
कश्मीर के मौसम के अनुसार, काजीगुंड में -2.0°C, कुपवाड़ा में -1.0°C, कुकरनाग में -0.1°C, कोनीबाल पंपोर में -2.5°C, श्रीनगर हवाई अड्डा -2.2°C, अवंतीपोरा में -2.2°C, बडगाम में -2.3°C, अनंतनाग में -2.6°C, बारामुल्ला में 0.1°C, बांदीपोरा में-1.1°C, पुलवामा में -3.4°C, कुलगाम में 0.2°C, गंदेरबल में -0.3°C और सोनमर्ग में 3.2°C दर्ज किया गया.
जम्मू संभाग में रात के समय तापमान भी गिर रहा है. शीतकालीन राजधानी जम्मू में न्यूनतम तापमान 9.6°C, बनिहाल में 3.7°C, कटरा में 10.5°C, भद्रवाह में 2.8°C, कठुआ में 10.4°C, जम्मू हवाई अड्डे पर 7.0°C, उधमपुर में 6.5°C, रामबन में 9.5°C, सांबा में 7.1°C, किश्तवाड़ में 8.5°C, राजौरी में 3.0°C, पुंछ में 6.2°C और रियासी में 8.0°C दर्ज किया गया. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राजधानी लेह में -7.8°CC, कारगिल में -6.5°C और नुब्रा घाटी में -5.9°C दर्ज किया गया.