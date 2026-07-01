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उत्तराखंड में आज से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू, मदरसा बोर्ड खत्म, प्रमाण पत्र बांटेंगे सीएम धामी

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम ( Etv Bharat )