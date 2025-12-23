ETV Bharat / bharat

ओडिशा में 'विच-हंटिंग' से मौतें और बाल विवाह जारी, सरकार ने रिपोर्ट मांगी, फील्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग दी

इससे पहले मंगलवार को भुवनेश्वर के स्टेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर जादू-टोना और बाल विवाह रोकने पर एक स्टेट-लेवल वर्कशॉप भी हुई. इस प्रोग्राम में राज्य के सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, कंबाइंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर (CDPO) और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर (DHEW) शामिल हुए.

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस बारे में गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "इस प्रथा की वजह से कई मासूम महिलाएं और परिवार अपनी जान गंवा रहे हैं. चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था महिलाओं पर केंद्रित है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए."

इस संबंध में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पार्वती परिदा ने कहा कि अंधविश्वास, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन जादू-टोने से जुड़ी हिंसा और हत्याओं की असली वजह हैं और राज्य के कुछ इलाकों में ये अभी भी चिंताजनक रूप ले रहे हैं.

भुवनेश्वर: आज भी ओडिशा के कुछ ग्रामीण इलाकों में 'विच-हंटिंग' के नाम पर अंधविश्वास और अशिक्षा के अंधेरे में मासूम जानें जा रही हैं. हालांकि जादू-टोना रोकने के लिए कानून हैं, लेकिन देखा गया है कि इस घटना को रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिली है. इस अमानवीय प्रथा को जमीनी स्तर से खत्म करने के लिए, राज्य सरकार ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर जागरूकता और सख्ती से लागू करने पर ध्यान दिया है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के गांवों और घरों में जाकर अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इंसानियत के साथ काम करने से इस अंधविश्वास को खत्म किया जा सकता है.

उपमुख्यमंत्री ने डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी

उन्होंने जोर दिया, "मैंने जादू-टोना से जुड़ी हिंसा, हत्या और बाल विवाह की घटनाओं के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है और भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद कानून के मुताबिक सही कार्रवाई की जाएगी. सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस सामाजिक बुराई को असरदार तरीके से खत्म करने के लिए समाज का सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है."

परिदा ने कहा, “हम बाल विवाह को रोकने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों और चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन्स के मेंबर्स को इकट्ठा कर रहे हैं. भले ही सरकार ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए कमिटेड है, लेकिन समाज के एक्टिव कोऑपरेशन के बिना इन बुरी सामाजिक प्रथाओं को खत्म करना मुमकिन नहीं है.”

फील्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई (ETV Bharat)

मौतों और हिंसा को रोका जा सकता है

वर्कशॉप में जानी-मानी वकील और सोशल वर्कर मानसी पाधी और सोशल वर्कर बेनुधर सेनापति ने ओडिशा प्रोहिबिशन ऑफ विचक्राफ्ट एक्ट-2013 और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट-2006 पर डिटेल में चर्चा की. इस दौरान उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि कानून को सही तरीके से लागू करके जादू-टोने से होने वाली मौतों और हिंसा को रोका जा सकता है.

वर्कशॉप में यह राय दी गई कि सरकार, प्रशासन और समाज के मिलकर किए गए प्रयासों से इस अमानवीय प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, शुभा शर्मा ने कानून लागू करने और पब्लिक अवेयरनेस पर जोर दिया.

