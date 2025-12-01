ETV Bharat / bharat

इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, बारिश का अलर्ट, हिंदी पट्टी राज्यों के लिए विशेष चेतावनी

मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल सामान्य से अधिक ठंड पड़ने वाली है. अभी से बरतें सावधानी.

concept photo
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 8:13 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : इस बार पूरे देश में सामान्य से अधिक ठंड होने के आसार हैं. यह अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने लगाया है. आईएमडी के अनुसार देश तेज ठंड और विपरीत तापमान पैटर्न का सामना करेगा. साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है. दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के इस पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि मध्य, उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में सामान्य से कम न्यूनतम तापमान का सामना करना पड़ेगा और कई राज्यों में सामान्य से अधिक शीत लहर वाले दिन रहने की संभावना है.

आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस साल सर्दियों के शुरुआती बदलाव पर कमजोर ला नीना स्थितियों और नकारात्मक इंडियन ओसिन डायपोल (आईओडी) का गहरा प्रभाव पड़ा है. यह धीरे-धीरे न्यूट्रल की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "कमजोर ला नीना और नकारात्मक आईओडी के संयुक्त प्रभाव ने शुरुआत में दक्षिण भारत में 42-44% वर्षा की कमी में योगदान दिया." उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर मानसून ने कम वर्षा के एक स्पेशल ला नीना-निगेटिव आईओडी पैटर्न का पालन किया था.

प्रमुख राज्यों में शीत लहरें तेज होंगी

सबसे महत्वपूर्ण अनुमानों में से एक दिसंबर-फरवरी के मौसम के दौरान मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में शीत लहर वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होना है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में अतिरिक्त शीत लहर वाले दिनों के साथ यह वृद्धि सबसे अधिक होने की उम्मीद है.

बढ़ी हुई ठंड के दौरों के कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान मौसमी औसत से काफी नीचे जाने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है और मौसम के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि रात में ठंड, सुबह कोहरे और स्थिर हवा के संयोजन से कई उत्तर भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है. कम दृश्यता के कारण परिवहन व्यवधान भी बढ़ने की उम्मीद है, खासकर दिसंबर के लास्ट और जनवरी की शुरुआत में.

इस साल शीत लहर की स्थिति पहले ही आ चुकी है. उत्तर में लगातार बादल रहित और विक्षोभ-रहित नाइट के बाद 8 से 18 नवंबर के बीच एक स्पष्ट दौर देखा गया. महापात्र ने कहा, "उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से 3-5°C कम रहा. पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई."

मौसमी तापमान पैटर्न : ठंडी रातें, दिन में मिक्स्ड गर्मी

मल्टी-मॉडल एनसेंबल (एमएमई) पूर्वानुमान प्रणाली मौसमी और मासिक जलवायु पूर्वानुमान का आधार है. इसके अनुसार इस सर्दी में मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और आसपास के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है. हालांकि, अधिकतम तापमान एक समान पैटर्न का पालन नहीं करेगा. जहां कई क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दोपहर का तापमान सामान्य से अधिक गर्म रह सकता है. ये विपरीत स्थितियां प्रशांत और हिंद महासागर में बेसिन-व्यापी महासागरीय विसंगतियों के कारण परिसंचरण पैटर्न में बदलाव को दर्शाती हैं.

पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों सहित देश के बाकी हिस्सों में, पूरे मौसम में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है. दिसंबर की शुरुआत ज्यादा शीत लहरों और विपरीत तापमान क्षेत्रों के साथ होगी.

आईएमडी का विस्तृत दिसंबर पूर्वानुमान इस महीने के लिए समान तापमान पैटर्न दोहराता है: मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भागों और कुछ आंतरिक क्षेत्रों में सामान्य से सामान्य से कम न्यूनतम तापमान. देश के बाकी हिस्सों में रातें अधिक गर्म रहने का अनुमान है.

मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहां तापमान सामान्य से सामान्य से नीचे रहेगा, दिसंबर में भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है. यह विपरीतता, रात के कम तापमान और दिन के गर्म मौसम के साथ, सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में दैनिक तापमान में बदलाव को बढ़ा सकती है, जिससे संवेदनशील समुदायों के लिए परेशानी बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में सर्दियों की फ़सल की अवस्था प्रभावित हो सकती है.

वर्षा पूर्वानुमान: कुल मिलाकर दिसंबर में सामान्य वर्षा, दक्षिणी प्रायद्वीप में अधिक सक्रियता

उभरते हुए कमजोर ला नीना और हिंद महासागर द्विध्रुव के तटस्थ की ओर संक्रमण के बावजूद, दिसंबर 2025 के लिए वर्षा के संकेत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मोटे तौर पर सामान्य पैटर्न दर्शाते हैं. देश भर में कुल मासिक वर्षा सामान्य रहने की उम्मीद है, जो 15.9 मिमी के दीर्घकालिक औसत (LPA) का 79-121% है. दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, केरल और माहे, और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं, इन क्षेत्रों में मंथली रेन 43 मिमी LPA के 69-131% पर सामान्य रहने का अनुमान हैं.

इन क्षेत्रों के बड़े हिस्से में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है:

  • प्रायद्वीपीय भारत
  • पश्चिम-मध्य भारत
  • पूर्व-मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से

शेष क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है. आईएमडी ने यह भी चेतावनी दी है कि उन क्षेत्रों में पूर्वानुमान की संभावना कम है जहां दिसम्बर में जलवायु स्वाभाविक रूप से शुष्क रहती है, जिसमें उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं.

नवंबर का मौसम: हाई वैरियेबलिटी, टू साइक्लॉनिक सिस्टम्स और मिक्स्ड रेनफॉल

नवंबर के असामान्य मौसम व्यवहार का सारांश देते हुए, महापात्र ने कहा कि इस महीने पूरे भारत में "अत्यधिक परिवर्तनशील मौसम गतिविधि" (हाई वैरियेबलिटी) देखी गई. सबसे उल्लेखनीय विशेषता दो चक्रवाती प्रणालियों का विकास था, जिनमें से एक मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर असामान्य रूप से बना. यह अत्यंत दुर्लभ घटना थी. इसने मलेशिया, इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित किया और फिर कमजोर पड़ गया. दूसरा चक्रवात श्रीलंका के दक्षिण में बना और तीन दिनों तक अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन लाने से पहले द्वीप को पार किया.

नवंबर में राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य से कम वर्षा हुई, जो 2001 के बाद से 10वीं सबसे कम और 1901 के बाद से 26वीं सबसे कम वर्षा थी.

भारी वर्षा की घटनाएं उल्लेखनीय रूप से कम रहीं: महापात्र ने कहा, "2025 में, 31 भारी वर्षा की घटनाएं और दो बहुत भारी वर्षा की घटनाएं हुईं, जो 2021 और 2023 जैसे वर्षों की तुलना में बहुत कम थीं."

नवंबर के दौरान तापमान के रुझान भी अलग-अलग रहे, जबकि भारत के अधिकांश भागों में तापमान लगभग सामान्य रहा, दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर-पूर्व में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, जो कम वर्षा और लंबे समय तक साफ आसमान से जुड़ा था.

महासागरीय परिस्थितियां : कमजोर ला नीना बना रहेगा, नकारात्मक आईओडी कमजोर हो रहा है

आईएमडी के जलवायु मॉडलिंग आकलन के अनुसार: - कमजोर ला नीना की स्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं और दिसंबर-फरवरी की अवधि तक इसके बने रहने की 62% संभावना है.

मार्च 2026 तक तटस्थ ईएनएसओ स्थितियों में परिवर्तन होने की संभावना है.

हिंद महासागर में नकारात्मक आईओडी फेज धीरे-धीरे वीक हो रहा है और इसी अवधि के दौरान इसके तटस्थ हो जाने की उम्मीद है.

ये महासागरीय परिस्थितियां भारतीय सर्दियों के व्यवहार, विशेष रूप से न्यूनतम तापमान, शीत लहर वितरण और उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं.

क्या है सलाह

आईएमडी ने सरकारी एजेंसियों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सलाह दी है कि वे विशेष रूप से उत्तरी और मध्य बेल्ट में, अधिक बार और लंबे समय तक चलने वाली शीत लहरों के लिए तैयार रहें.

सुबह-सुबह कोहरा बढ़ने की आशंका है, और लंबे समय तक कम दृश्यता की संभावना विमानन, राजमार्ग सुरक्षा और रेलवे संचालन के लिए चिंता का विषय है. किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और बाहरी कामगारों को लंबे समय तक ठंड के दौरान लक्षित सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता हो सकती है.

जनता से आग्रह है कि वे आईएमडी के प्रभाव-आधारित पूर्वानुमानों (आईबीएफ) का पालन करें, जो प्रतिदिन अद्यतन किए जाते हैं, और शीत लहरों, कोहरे और वायु गुणवत्ता से संबंधित सलाह पर पूरा ध्यान दें. सभी क्षेत्रों में सतर्क निगरानी और तैयारी की आवश्यकता है.

Last Updated : December 1, 2025 at 8:13 PM IST

सामान्य से अधिक ठंड
मौसम अनुमान ठंड
IMD WEATHER UPDATE
WINTER WEATHER FORECAST

