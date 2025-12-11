ETV Bharat / bharat

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में TMC सांसद पर ई-सिगरेट इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) एमपी पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया है.

Anurag Thakur
अनुराग ठाकुर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 1:14 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा में बिना नाम लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक एमपी पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई का भरोसा दिया.

प्रश्नकाल के दौरान एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछते हुए ठाकुर ने हैरानी जताई कि क्या सदन में ई-सिगरेट की इजाजत है. जब बिरला ने 'नहीं' में जवाब दिया, तो बीजेपी नेता ने कहा कि एक TMC सदस्य पिछले कई दिनों से सदन में लगातार ई-सिगरेट पी रहा है.

TMC सांसद पर एक्शन की मांग
इसके बाद कई BJP सदस्यों ने विपक्षी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हंगामे के बीच बिरला ने सदस्य से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अगर लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह कार्रवाई करेंगे. देश में कुछ साल पहले ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया गया था.

यह आरोप ऐसे समय में आया है, जब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बैन लगा हुआ है. भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (प्रोहिबिशन) एक्ट 2019 के तहत ई-सिगरेट को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है, जिससे उनका प्रोडक्शन, बिक्री, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एडवरटाइजिंग गैर-कानूनी हो गई है, और नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना हो सकता है.

अमित शाह और राहुल गांधी के बीच बहस
यह मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) और कथित 'वोट चोरी' की कोशिशों को लेकर तीखी बहस हुई.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, अमित शाह ने कहा कि यह मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि कांग्रेस अब करप्ट प्रैक्टिस से चुनाव नहीं जीत सकती और कहा कि हाल के चुनावों में इस सबसे पुरानी पार्टी की हार का कारण उसकी लीडरशिप थी, न कि EVM या वोट चोरी.

