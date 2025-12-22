जहां दिखती थी बर्फ वहां उड़ रही धूल-मिट्टी, विंटर डेस्टिनेशन औली बना डेजर्ट स्पॉट, शीतकालीन खेलों पर खतरा!
चमोली का विंटर डेस्टिनेशन औली बर्फबारी न होने के कारण सूखे रेगिस्तान में बदल गया है. धूल मिट्टी के गुबार से पर्यटक खासे परेशान हैं.
Published : December 22, 2025 at 5:09 PM IST
चमोली: हिमालयी क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फबारी के पैटर्न में आए बदलाव का असर उत्तराखंड की विंटर डेस्टिनेशन औली में साफ नजर आ रहा है. बिना बारिश और बर्फबारी के कारण हिम क्रीड़ा स्थल औली समेत गोरसों बुग्याल पूरी तरह सूखा नजर आ रहा है. हालांकि, आज एक बार फिर से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी जा रही है.
आसमान में बादलों की चहल कदमी से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है. बावजूद इसके औली से गोरसों तक के पैदल रूट पर फिलहाल बुग्यालों में जबरदस्त धूल मिट्टी के गुबार उड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे हॉर्स राइडिंग का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों और पैदल डे हाइकिंग करने वाले पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूरा शीतकालीन पर्यटन स्थल औली इन दिनों सूखा डेजर्ट नजर आ रहा है.
यही हाल नंदा देवी इंटर नेशनल स्की स्लोप का भी है, जिसमें न तो कृत्रिम बर्फ बन सकी है और न ही प्राकृतिक बर्फबारी हुई है. पूरा 1.3 किमी का इंटर नेशनल दक्षिण मुखी स्की स्लोप इन दिनों सहारा मरुस्थल की तरह नजर आ रहा है. जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में औली की मेजबानी में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होना है. औली की ढलानों पर डेढ़ दशक पूर्व लगाए गए विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम पर जंग लगने के कारण अब ये बर्फानी खेल एक बार फिर से पूरी तरह प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर हो गए हैं. हालांकि क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों समेत शीतकालीन खेलों के आयोजकों को अभी भी उम्मीद है कि जनवरी माह की शुरुआत में ही अच्छी बर्फबारी होगी और विंटर डेस्टिनेशन औली बर्फबारी के बाद फिर से गुलजार हो सकेगी.
विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटन एक्टिविटी कारोबारी मायूस: क्रिसमस सेलिब्रेशन समेत बर्फबारी के स्वागत के लिए विंटर डेस्टिनेशन औली तैयार है. औली में पर्यटकों की चहल पहल तो बढ़ रही है और घोड़ा खच्चर संचालकों समेत चेयर लिफ्ट में भी अच्छी भीड़ नजर आ रही है. बाबजूद, इसके पर्यटन एक्टिविटी कराने वाले स्थानीय पर्यटन व्यवसायी मायूस नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि बर्फबारी देखने आए पर्यटकों को यहां बर्फ नहीं मिलने पर मायूसी हाथ लग रही है.
लिहाजा चेयर लिफ्ट राइड करते हुए पर्यटक और औली, गोरसों बुग्याल की सूखी ढलानों में धूल के उड़ते ग़ुबारों के बीच हॉर्स राइडिंग करते हुए दोपहर बाद वापस अपने गंतव्य को लौट रहे हैं. जिस कारण गाइडों और एक्टिविटी कराने वाले युवा काफी निराश हैं. ऐसे में अब बर्फबारी का इंतजार करते पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि जल्द हिम क्रीड़ा स्थल औली में इस सीजन की पहली बर्फबारी होगी और शीतकालीन पर्यटन फिर परवान चढ़ेगा और औली बर्फबारी के बाद गुलजार होगी.
कैसे होंगे विंटर गेम्स: उत्तराखंड विंटर गेम्स संगठन के सेक्रेटरी अजय भट्ट का कहना है कि अभी दिसंबर का महीना है और हमेशा जनवरी-फरवरी और मार्च महीने में ही बर्फबारी होती है. उन्हीं महीनों में विंटर गेम्स किए जाते हैं. अभी यह कहना कि बर्फबारी नहीं है, यह जल्दबाजी होगा. बात केवल औली की नहीं है, पूरे हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होनी है, और हर साल होती है. सिर्फ औली ही नहीं, बल्कि खेलो इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है. वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है. यही वजह है कि विंटर गेम्स की तिथि जनवरी-फरवरी मार्च में रखी जाती है. और बात जहां तक औली की है तो पिछले कई दशकों से विंटर गेम्स, औली का एक बड़ा 'त्यौहार' बन गया है. जिसे जोशीमठ के लोग हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. सभी लोगों को उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी नेशनल विंटर गेम्स के कारण औली और जोशीमठ फिर से गुलजार होगा. एक बार फिर देश-विदेश के एथलीट औली में नजर आएंगे.
