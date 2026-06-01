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उत्तराखंड के 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' में ये रहे विजेता, सीएम धामी ने की कई अहम घोषणाएं

नीति घाटी में 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' का आयोजन, कल होगी 30 किमी एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता, बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे विकास को मिलेगा बढ़ावा

NITI XTREME ULTRA RUN 2026
नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन (फोटो सोर्स- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 1, 2026 at 5:05 PM IST

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चमोली: सीमांत चमोली जिले की सुरम्य एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक आयोजित हो रहे 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया. जिसमें सीएम धामी वर्चुअली जुड़े और अपना संबोधन दिया. इस दौरान सीएम धामी ने नीति घाटी में पर्यटन विकास को उड़ान देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की. जिससे बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे विकास को बढ़ावा मिलेगा.

बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस अनूठे आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए 1200 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

Niti Xtreme Ultra Run 2026
नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन (फोटो सोर्स- Information Department)

'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' के अंतर्गत 5, 10, 21, 42 एवं 75 किलोमीटर की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. मलारी गांव में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल समेत अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार धनराशि एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

Niti Xtreme Ultra Run 2026
भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन (फोटो सोर्स- Information Department)

प्रतियोगिताओं के परिणाम-

  • 5 किलोमीटर (18 वर्ष से कम आयु वर्ग) पुरुष वर्ग में हर्षित यादव प्रथम, आयुष कुमार द्वितीय एवं शिवम भुजवान तृतीय रहे. महिला वर्ग में रेखा प्रथम, भावना रावत द्वितीय एवं राधिका तृतीय स्थान पर रहीं.
  • 5 किलोमीटर ओपन वर्ग के पुरुष वर्ग में प्रकाश भट्ट प्रथम, मोहम्मद अशरफ द्वितीय एवं मोहम्मद क्वासम तृतीय रहे. महिला वर्ग में अर्पिता सैनी प्रथम, वाई. तिमनाह द्वितीय एवं अनिता चौहान तृतीय रहीं.
  • 10 किलोमीटर ओपन वर्ग के पुरुष वर्ग में सुरेंद्र सिंह प्रथम, मन्नू सिंह द्वितीय एवं सजन पंवार तृतीय रहे. महिला वर्ग में पूजा बिष्ट प्रथम, निशा नेगी द्वितीय एवं ईशा बर्त्वाल तृतीय रहीं.
  • 10 किलोमीटर 60+ आयु वर्ग में दलबीर सिंह प्रथम, गोविंद कुमार राणा द्वितीय एवं सतीश चंद चौहान तृतीय रहे.
  • 21 किलोमीटर ओपन वर्ग में लोकेश कुमार प्रथम, दीपक रावत द्वितीय एवं कुलदीप नेगी तृतीय रहे. महिला वर्ग में प्रिया प्रथम, निकिता खोलिया द्वितीय एवं आयुषी कनवाल तृतीय रहीं.
  • 21 किलोमीटर 50+ आयु वर्ग में दीपेश जोशी प्रथम, नंदन सिंह द्वितीय एवं पवन तृतीय रहे. महिला वर्ग में अनुदा तमांग प्रथम, अंजू कुटियाल द्वितीय एवं इंदिरा दीवान तृतीय रहीं.
  • 42 किलोमीटर ओपन वर्ग में यश राज प्रथम, सत्यम द्वितीय एवं महेंद्र सिंह बिष्ट तृतीय रहे. महिला वर्ग में दिया प्रथम, अर्पिता सैनी द्वितीय एवं अंजू तृतीय रहीं.
  • 42 किलोमीटर 40+ आयु वर्ग में सतपाल प्रथम, महेश यादव द्वितीय एवं कलम सिंह बिष्ट तृतीय रहे. महिला वर्ग में मीना कंडारी प्रथम, सुष्मिता राय द्वितीय एवं शांति राय तृतीय रहीं.
  • 42 किलोमीटर 60+ आयु वर्ग में थॉमस प्रथम, मुकेश राणा द्वितीय एवं सतीश चंद्रा तृतीय रहे.
  • 75 किलोमीटर ओपन वर्ग में दिगंबर सिंह प्रथम, अर्जुन प्रधान द्वितीय एवं विजय सिंह तृतीय रहे. महिला वर्ग में मीनाक्षी प्रथम, मीना कुमारी सुब्बा द्वितीय एवं फलेश्वरी रजवाड़े तृतीय रहीं.
  • 75 किलोमीटर 50+ आयु वर्ग में चरण सिंह प्रथम, किशन बढ़वार द्वितीय एवं रतन सिंह सोनल तृतीय रहे. महिला वर्ग में आशा सिंह प्रथम एवं कशीरसगरा रमसमिता द्वितीय रहीं.
  • 75 किलोमीटर 60+ आयु वर्ग में कृष्णा तमांग प्रथम, महिपाल सिंह द्वितीय एवं शिवेंद्र सिंह बिष्ट तृतीय रहे.

देशभर से 1200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा: इस महा आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक भागीदारी देखने को मिली. देश के 27 राज्यों से आए 1200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्र में आयोजित इस आयोजन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई. श्रेणीवार प्रतियोगिताओं में 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 160 प्रतिभागी, 42 किलोमीटर मैराथन में 155 प्रतिभागी शामिल हुई.

इसके अलावा 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में 215 प्रतिभागी शामिल हुए. जबकि, 10 किलोमीटर शॉर्ट रन में 210 प्रतिभागी और 5 किलोमीटर फन रन में 260 प्रतिभागियों ने भाग लिया. कुल मिलाकर 1100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न दौड़ स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया.

Niti Xtreme Ultra Run 2026
नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के मौके पर महिलाएं (फोटो सोर्स- Information Department)

कल आयोजित होगी 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता: कल यानी 2 जून को आयोजन के आखिरी दिन में गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे.

सीएम धामी ने की कई अहम घोषणाएं: अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका सुदृढ़ करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसी कड़ी में चमोली जिले के नीति, मलारी, कोशा, फरकिया, बाम्पा, गुरगुटी, कैलाशपुर एवं महरगांव में सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा.

नीति घाटी के विभिन्न गांवों में साइनज एवं व्यू प्वाइंट किए जाएंगे विकसित किए: इसके तहत सामुदायिक होम स्टे निर्माण के साथ ग्रामीण पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा. सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि नीति घाटी के विभिन्न गांवों एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए साइनज एवं व्यू प्वाइंट विकसित किए जाएंगे.

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सीएम धामी ने वर्चुअली किया संबोधित (फोटो सोर्स- Information Department)

रिमखिम एवं बाड़ाहोती क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा: इसके अलावा चमोली जिले के रिमखिम एवं बाड़ाहोती क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज्म को विकसित करने के उद्देश्य से 'सीमा दर्शन केंद्र' का निर्माण किया जाएगा. सीएम धामी ने ये भी घोषणा की कि ग्राम गमशाली स्थित दुप्फूधार मैदान में आधारभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन एवं बड़े आयोजनों को बढ़ावा मिल सके.

रिवर्स माइग्रेशन को दिया जा रहा प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री धामी की इन घोषणाओं से नीति घाटी समेत पूरे सीमांत क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के जरिए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है.

नीति क्षेत्र में होम स्टे की संख्या 450 पार: उन्होंने बताया कि नीति क्षेत्र में होम स्टे की संख्या 35 से बढ़कर 450 से ज्यादा हो चुकी है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि 11 हजार फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह अल्ट्रा रन युवाओं के अदम्य साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है.

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