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उत्तराखंड के 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' में ये रहे विजेता, सीएम धामी ने की कई अहम घोषणाएं

भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन (फोटो सोर्स- Information Department)

'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' के अंतर्गत 5, 10, 21, 42 एवं 75 किलोमीटर की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. मलारी गांव में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल समेत अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार धनराशि एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस अनूठे आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए 1200 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

चमोली: सीमांत चमोली जिले की सुरम्य एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक आयोजित हो रहे 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया. जिसमें सीएम धामी वर्चुअली जुड़े और अपना संबोधन दिया. इस दौरान सीएम धामी ने नीति घाटी में पर्यटन विकास को उड़ान देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की. जिससे बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे विकास को बढ़ावा मिलेगा.

देशभर से 1200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा: इस महा आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक भागीदारी देखने को मिली. देश के 27 राज्यों से आए 1200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्र में आयोजित इस आयोजन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई. श्रेणीवार प्रतियोगिताओं में 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 160 प्रतिभागी, 42 किलोमीटर मैराथन में 155 प्रतिभागी शामिल हुई.

इसके अलावा 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में 215 प्रतिभागी शामिल हुए. जबकि, 10 किलोमीटर शॉर्ट रन में 210 प्रतिभागी और 5 किलोमीटर फन रन में 260 प्रतिभागियों ने भाग लिया. कुल मिलाकर 1100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न दौड़ स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया.

नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के मौके पर महिलाएं (फोटो सोर्स- Information Department)

कल आयोजित होगी 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता: कल यानी 2 जून को आयोजन के आखिरी दिन में गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे.

सीएम धामी ने की कई अहम घोषणाएं: अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका सुदृढ़ करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसी कड़ी में चमोली जिले के नीति, मलारी, कोशा, फरकिया, बाम्पा, गुरगुटी, कैलाशपुर एवं महरगांव में सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा.

नीति घाटी के विभिन्न गांवों में साइनज एवं व्यू प्वाइंट किए जाएंगे विकसित किए: इसके तहत सामुदायिक होम स्टे निर्माण के साथ ग्रामीण पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा. सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि नीति घाटी के विभिन्न गांवों एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए साइनज एवं व्यू प्वाइंट विकसित किए जाएंगे.

सीएम धामी ने वर्चुअली किया संबोधित (फोटो सोर्स- Information Department)

रिमखिम एवं बाड़ाहोती क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा: इसके अलावा चमोली जिले के रिमखिम एवं बाड़ाहोती क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज्म को विकसित करने के उद्देश्य से 'सीमा दर्शन केंद्र' का निर्माण किया जाएगा. सीएम धामी ने ये भी घोषणा की कि ग्राम गमशाली स्थित दुप्फूधार मैदान में आधारभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन एवं बड़े आयोजनों को बढ़ावा मिल सके.

रिवर्स माइग्रेशन को दिया जा रहा प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री धामी की इन घोषणाओं से नीति घाटी समेत पूरे सीमांत क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के जरिए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है.

नीति क्षेत्र में होम स्टे की संख्या 450 पार: उन्होंने बताया कि नीति क्षेत्र में होम स्टे की संख्या 35 से बढ़कर 450 से ज्यादा हो चुकी है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि 11 हजार फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह अल्ट्रा रन युवाओं के अदम्य साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है.

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