ETV Bharat / bharat

कड़ाके की सर्दी में आंधी-तूफान की दोहरी मार, कश्मीर में लोगों के सिर से छत गायब...राहत की लगाई गुहार

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में गुरुवार देर रात तेज हवाएं चलने की वजह से कई लोगों के घर के छत उड़ गए. ऐसे में सैकड़ों परिवार कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गए. रात में आंधी तूफान की वजह से जागते रहे परिवारों ने शुक्रवार सुबह जब पहली रोशनी हुई तो देखा कि बर्फ से ढके फर्श, टूटी हुई टिन की चादरें और लकड़ी के बीम आंगन में बिखरे हुए हैं.

गुरुवार रात कश्मीर घाटी और राजौरी और पुंछ के पीर पंजाल जिलों में तेज हवा का तूफान आया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 80 से 155 किलोमीटर प्रतिघंटा थी. शोपियां और पुलवामा जिले में 155, श्रीनगर में 84 पुंछ में 80, रियासी में 76 और जम्मू में 63 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

राजस्व अधिकारी फिलहाल नुकसान का आकलन कर रहे हैं. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं. राजस्व अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि, अकेले पुलवामा जिले में, एक ही गांव में 56 छतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें पांच घरों की पूरी छतें उड़ गई हैं. अधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के बाद आकलन का काम किया जा रहा है.

घाटी में कई परिवारों ने नए घर बनाए थे. आंधी और तूफान की वजह छत गिरने से उनकी नई बनी ईंट की दीवारों को खतरा उत्पन्न हो गया है. पुलवामा गांव के रहने वाले इरशाद अहमद ने कहा कि, उन्होंने एक महीने पहले घर की पहली मंजिल पूरी कर ली थी. इसकी छत उड़ गई, जिससे ईंट की दीवारें बर्फ और बारिश में खुली रह गईं.

तूफान के बाद आज ताजा बर्फ़बारी होने से, कई लोगों को रिश्तेदारों के यहां कुछ समय के लिए पनाह लेनी पड़ी. नारू गांव के रहने वाले बिलाल अहमद इस गर्मी तक अपना ईंट का घर पूरा होने तक टिन-शेड में रह रहे थे. तूफान ने बिलाल और उनके चार लोगों के छोटे से परिवार के सामान के साथ शेड भी बहा दिया. वे फिलहाल अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं.

इस नुकसान के बाद पीड़ितों, नेताओं और व्यापारियों ने तुरंत राहत की मांग की है. कुलगाम से सीपीआई(एम) विधायक, मुहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अधिकारियों से घाटी में हुए नुकसान का जल्दी से आकलन करने और प्रभावित परिवारों को बिना देर किए मुआवजा देने की अपील की है. तारिगामी ने कहा, "तेज हवाओं के बाद बर्फबारी से छतों और घरों के कई हिस्सों को नुकसान हुआ है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है.