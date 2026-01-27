ETV Bharat / bharat

कड़ाके की सर्दी में आंधी-तूफान की दोहरी मार, कश्मीर में लोगों के सिर से छत गायब...राहत की लगाई गुहार

गुरुवार रात कश्मीर घाटी और राजौरी और पुंछ के पीर पंजाल जिलों में तेज हवा का तूफान आया.

Windstorm Leaves Kashmir Families Roofless in Freezing Winter
कश्मीर में बर्फबारी की तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 8:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में गुरुवार देर रात तेज हवाएं चलने की वजह से कई लोगों के घर के छत उड़ गए. ऐसे में सैकड़ों परिवार कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गए. रात में आंधी तूफान की वजह से जागते रहे परिवारों ने शुक्रवार सुबह जब पहली रोशनी हुई तो देखा कि बर्फ से ढके फर्श, टूटी हुई टिन की चादरें और लकड़ी के बीम आंगन में बिखरे हुए हैं.

गुरुवार रात कश्मीर घाटी और राजौरी और पुंछ के पीर पंजाल जिलों में तेज हवा का तूफान आया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 80 से 155 किलोमीटर प्रतिघंटा थी. शोपियां और पुलवामा जिले में 155, श्रीनगर में 84 पुंछ में 80, रियासी में 76 और जम्मू में 63 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

राजस्व अधिकारी फिलहाल नुकसान का आकलन कर रहे हैं. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं. राजस्व अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि, अकेले पुलवामा जिले में, एक ही गांव में 56 छतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें पांच घरों की पूरी छतें उड़ गई हैं. अधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के बाद आकलन का काम किया जा रहा है.

घाटी में कई परिवारों ने नए घर बनाए थे. आंधी और तूफान की वजह छत गिरने से उनकी नई बनी ईंट की दीवारों को खतरा उत्पन्न हो गया है. पुलवामा गांव के रहने वाले इरशाद अहमद ने कहा कि, उन्होंने एक महीने पहले घर की पहली मंजिल पूरी कर ली थी. इसकी छत उड़ गई, जिससे ईंट की दीवारें बर्फ और बारिश में खुली रह गईं.

तूफान के बाद आज ताजा बर्फ़बारी होने से, कई लोगों को रिश्तेदारों के यहां कुछ समय के लिए पनाह लेनी पड़ी. नारू गांव के रहने वाले बिलाल अहमद इस गर्मी तक अपना ईंट का घर पूरा होने तक टिन-शेड में रह रहे थे. तूफान ने बिलाल और उनके चार लोगों के छोटे से परिवार के सामान के साथ शेड भी बहा दिया. वे फिलहाल अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं.

इस नुकसान के बाद पीड़ितों, नेताओं और व्यापारियों ने तुरंत राहत की मांग की है. कुलगाम से सीपीआई(एम) विधायक, मुहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अधिकारियों से घाटी में हुए नुकसान का जल्दी से आकलन करने और प्रभावित परिवारों को बिना देर किए मुआवजा देने की अपील की है. तारिगामी ने कहा, "तेज हवाओं के बाद बर्फबारी से छतों और घरों के कई हिस्सों को नुकसान हुआ है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है.

पंपोर से सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने प्रभावित इलाकों का पूरा और पारदर्शी सर्वे करने की मांग की. उन्होंने कहा कि, अधिकारियों को सभी प्रभावित गांवों और बस्तियों की पहचान करनी चाहिए. आकलन समय पर होना चाहिए ताकि कोई भी प्रभावित परिवार छूट न जाए.

वहीं, व्यापारियों ने भी राहत मांगी है. चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट तारिक गनी ने कहा कि, आंधी-तूफान में कई दुकानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छतें उड़ गईं. उन्होंने कहा, "व्यापारियों को ऐसे समय में नुकसान हो रहा है जब सर्दियों में पहले से ही बिजनेस धीमा है. इसलिए प्रभावित दुकानदारों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए."

विपक्षी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने कहा कि घरों के अलावा, पुलवामा और घाटी के दूसरे हिस्सों में बागों को भी नुकसान हुआ है. पारा ने कहा, "चुनी हुई सरकार को सही आकलन करना चाहिए और प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए ताकि इस सर्दी में कोई भी पीड़ित बिना छत के न रहे."

शुक्रवार को, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को आंधी और बर्फबारी से हुए नुकसान का समय पर आकलन करने का निर्देश दिया. ये निर्देश श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट में सीनियर अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग के दौरान जारी किए गए.

एक सीनियर रेवेन्यू अधिकारी ने कहा कि सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के नियमों के तहत प्रभावित लोगों को राहत देने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा, "नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद, उसी हिसाब से राहत दी जाएगी."

ये भी पढ़ें: मौसम अपडेट: घाटी में दूसरी बार बर्फबारी से टूरिस्ट खुश, 25 फ्लाइट कैंसिल, हाईवे बंद

TAGGED:

WINDSTORM
KASHMIR FAMILIES
FREEZING WINTER
VICTIMS SEEK URGENT RELIEF
KASHMIR FAMILIES ROOFLESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.