शराब पीकर चला रहा था ऑटो, ट्रैफिक पुलिसवालों ने पकड़ा तो सांप दिखाकर डराया, हैदराबाद की घटना

यह घटना शनिवार रात हैदराबाद में कराची बेकरी के पास चंद्रायनगुट्टा चौराहे पर हुई. एक युवक ने ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर को सांप दिखाकर धमकाकर हंगामा खड़ा कर दिया. जब ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर एमए करीम नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पहाड़ीशरीफ चारमीनार मस्जिद इलाके के एक ऑटो ड्राइवर का ब्रेथलाइजर टेस्ट किया.

मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वैसे अक्सर नशे में गाड़ी चलाने के मामले में पकड़े जाने पर कुछ लोग पुलिस के साथ अजीब बर्ताव करते हैं. हम अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखते हैं.

हैदराबाद: तेलंगाना में ड्रिंक एंड ड्राइव के एक मामले में पकड़े जाने पर एक शख्स ने ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर को सांप दिखाकर हंगामा खड़ा कर दिया. मामला हैदराबाद में कराची बैकरी के पास चंद्रायनगुट्टा चौराहे की बताई जा रही है.

ऑटो ड्राइवर की रीडिंग 110 आई. ट्रैफिक पुलिस ने उसे बताया कि वे उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे और उसकी ऑटो जब्त कर लेंगे. ऑटो ड्राइवर ने शुरू में उनसे केस दर्ज न करने की गुहार लगाई. जब पुलिस ने मना किया, तो उसने पास में खड़े एक टू-व्हीलर से अपना सिर मार लिया. फिर वह अपनी ऑटो के पास गया, यह कहते हुए कि उसका सामान अंदर है.

उसने ऑटो से एक बंडल निकाला. उसके अंदर रखे सांप को अपने हाथ में लपेटा और सब-इंस्पेक्टर के पास गया. उसने सांप दिखाकर ट्रैफिक पुलिस को धमकाते हुए कहा कि, अगर पुलिस ने उसे ऑटो वापस नहीं किया तो वह पुलिस वाले पर सांप फेंक देगा. उसने वहां काफी हंगामा किया. नशे में धुत शख्स ने सांप को अपने हाथ में लपेटा और बार बार हंगामा करता नजर आया. हालांकि, बाद में वह मौके से भाग गया.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा. घटना शनिवार रात की है. ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवप को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया है. बाद में, ऑटो ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि उसने शराब के नशे में ऐसा किया था और यह उसकी गलती थी. उसने कहा कि उसने जो सांप दिखाया था वह मरा हुआ था और उसने अपनी बहनों को चिढ़ाने के लिए उसे सड़क से उठाया था.

