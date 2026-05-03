केरल : भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज को जीत का भरोसा, एक करोड़ रुपये की शर्त लगाने तैयार
भाजपा उम्मीदवार पीसी जॉर्ज ने विधानसभा चुनाव जीतने का पूरा भरोसा जताया. जॉर्ज को केरल में त्रिशंकु असेंबली की उम्मीद है.
Published : May 3, 2026 at 4:41 PM IST
कोट्टयम (केरल) : केरल विधानसभा में चुनाव जीतने को लेकर पार्टी समर्थकों के द्वारा शर्त लगाए जाने की बात आपने सुनी होगी. लेकिन इससे इतर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा उम्मीदवार पीसी जॉर्ज ने रविवार को कहा कि वह पूंजार सीट से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और एक करोड़ रुपये की शर्त लगाने को तैयार हैं.
एक टीवी चैनल से बात करते हुए पीसी जॉर्ज ने कहा, "मैं बड़े अंतर से जीतूंगा. यदि किसी को कोई भी संदेह है, तो वह एक करोड़ रुपये की शर्त लगा सकते हैं."
इतना ही नहीं उन्होंने पड़ोसी पाला निर्वाचन क्षेत्र में अपने बेटे शोन जॉर्ज की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि अगली विधानसभा में दोनों एक साथ सदन में प्रवेश करेंगे.
साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में भाजपा केरल में अहम बढ़त हासिल करेगी और कोई भी दल चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकेगा.
जॉर्ड ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सबसे अधिक सीट जीतेगा जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का प्रदर्शन कुछ खास खराब नहीं रहेगा. उनके मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य में लगभग 11 सीट जीतेगा.
बता दें कि केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान नौ अप्रैल को हुआ था. परिणाम सोमवार को घोषित होंगे.
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