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बंगाल में TMC 226 सीटें जीतेगी, एग्जिट पोल के बाद आया ममता बनर्जी का पहला बयान

उन्होंने आरोप लगाया, “जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, वह भाजपा ऑफिस से दोपहर 1.08 बजे सर्कुलेट किया गया था. इसे दिखाने के लिए पैसे दिए गए थे. मेरे पास खास जानकारी है.”

4 मई को काउंटिंग से पहले एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में, बनर्जी ने दावा किया कि टेलीविजन चैनल “भाजपा ऑफिस से सर्कुलेट किए गए” पोल रिजल्ट के अनुमान दिखा रहे थे.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने के लिए “भाजपा के कहने पर” एग्जिट पोल के अनुमान दिखाए जा रहे हैं, और कहा कि सत्ताधारी पार्टी राज्य चुनावों में 294 विधानसभा सीटों में से 226 से ज़्यादा सीटें जीतेगी.

अपनी पार्टी की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए, बनर्जी ने कहा कि टीएमसी 294 सदस्यों वाली विधानसभा में आराम से दो-तिहाई का आंकड़ा पार कर जाएगी.

उन्होंने कहा, “हम 2026 में 226 सीटें पार करेंगे. हम 230 भी पार कर सकते हैं. मुझे लोगों के दिए गए बड़े जनादेश पर पूरा भरोसा है.”

टीएमसी चीफ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्स पूरी पोलिंग प्रक्रिया के दौरान “भाजपा के एजेंट” के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया, “अमित शाह के सीधे निर्देश पर, सेंट्रल फोर्स पूरे पोलिंग प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं.”

ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि मशीनों को स्टोर से काउंटिंग हॉल तक ले जाने के दौरान विशेष ध्यान देने की जरूरत है और किसी भी स्तर पर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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