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आर्थिक बोझ के बीच झारखंड में विकसित भारत जी राम जी योजना होगी सफल! जानें, इसके तमाम पहलू

अब हर साल मिलने वाले 100 दिनों के काम को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है. मजदूरों को अब पैसा 15 दिन के बजाय 7 दिनों के भीतर भेजने का प्रावधान है. ग्रामीण विकास और प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े कार्यों की संख्या 260 से बढ़ाकर 318 की गई है. इस योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है.

ऐसे में 1 जुलाई से आया विकसित भारत जीरामजी योजना (VB-G RAM G) मजदूरों को पलायन रोकने के साथ साथ उनकी परेशानी को दूर कर पाएगा. क्योंकि आम तौर पर प्रशासनिक कामकाज को लेकर ढेर सारी शिकायतें रहती हैं.

ऐसे में मनरेगा एक ऐसी योजना है, जिससे श्रमिकों को उनके घरों में ही निश्चित रोजगार देने की सरकार गारंटी देती है. यदि इसे गंभीरता से उपलब्ध कराया जाए तो मजदूरों के पलायन की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में जॉब कार्ड पाने वाले मजदूरों की संख्या भले ही 75.39 लाख है मगर इसमें 30.64 लाख ही एक्टिव है.

झारखंड को श्रमिकों की बहुतायत के लिए जाना जाता है. यहां की अधिकांश आबादी श्रम आधारित है. जिसके कारण अपने प्रदेश से लेकर देश-विदेश तक यहां के मजदूरों की मांग रहती है. यही वजह है कि रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में यहां के मजदूर दूसरे राज्यों के लिए पलायन करने को मजबूर हैं.

बता दें कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी. इसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बांदापल्ली गांव से लागू किया गया था. इससे पहले इसके लिए कानून सितंबर 2005 में पास हुआ था.

इसके तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है. साथ ही भुगतान प्रक्रिया को तेज करने का भरोसा दिया गया है. इससे पहले नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा किया गया था. इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था.

रांचीः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) एक नये रूप में बीते 1 जुलाई से 'विकसित भारत जी राम जी योजना' (VB-G RAM G) के रुप में आया है. इस अधिनियम को 16 दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था. जिसने मनरेगा की जगह ली है.

जॉब कार्ड की स्थिति (Etv Bharat)

झारखंड में मौजूदा समय में जॉब कार्ड की स्थिति

झारखंड में कुल 75.39 लाख मजदूरों को जॉब कार्ड मिला है. इनमें कुल मजदूरों की संख्या- 10.04 लाख और कुल एक्टिव जॉब कार्ड वालों की संख्या 30.64 लाख है. इसके साथ ही एक्टिव मजदूरों की कुल संख्या- 35.49 लाख है. जिसमें एक्टिव मजदूरों में SC वर्ग की भागीदारी- 9.73 प्रतिशत और ST वर्ग की भागीदारी 24.66 फीसदी है. श्रमिकों से जुड़े आंकड़े जो मजदूरों के हाल को दर्शाता है.

विकसित भारत जी राम जी योजना झारखंड सहित देश में फ्लॉप शो- ज्यां द्रेज

विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर जाने माने अर्थशास्त्री और मनरेगा मामलों के जानकार ज्यां द्रेज कहते हैं कि देशभर में यह फ्लाप शो है और झारखंड में यह जीरो है.

ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अप्रैल से जुलाई के बीच पिछले साल की तुलना में आधा रोजगार मिला है. यह वह समय है जब खेत में कोई खास काम नहीं रहता है तो लोग योजना पर आश्रित रहते हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरे देश की स्थिति है और झारखंड में देखे तो इस अवधि में 75% कम रोजगार मिला यानी नहीं के बराबर मिला. पिछले दो वर्ष की तुलना में इस समय रोजगार मिला है.

अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा कि इसके पीछे वजह यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री ने पिछले दिसंबर महीने में कहा था कि 1 अप्रैल से वीबी-जी राम जी की शुरुआत होगी. ऐसे में कंफ्यूजन में फील्ड स्टाफ या रोजगार सेवक कोई आप पता नहीं था कि वह क्या करें. दूसरी वजह यह रही कि राज्य सरकार को यह पता नहीं था कि जी राम जी के लिए कितना पैसा आएगा.

इसलिए फरवरी में तैयार हो रहे बजट में इसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ. यहां तक की जून तक झारखंड सहित पूरे देश कि राज्य सरकार अंधेरे में रही. ऐसे में झारखंड में चालू वित्तीय वर्ष के बजट में जी राम जी के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं तो कैसे योजना का क्रियान्वयन होगा.

नए प्रावधान के तहत जी राम जी में राज्य सरकार को 60% अंशदान देना होगा. पहले 20% था. नरेगा में अधिकांशत: केंद्र सरकार के फंड से ही योजना चलती थी. ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार 2700 करोड़ देने की बात कर रही है तो झारखंड सरकार को 1800 करोड़ देना होगा जबकि उनके बजट में कुछ है ही नहीं.

उन्होंने कहा कि तीसरा मुख्य कारण यह है कि झारखंड के मजदूर थके हुए हैं वैसी व्यवस्था से जिसमें उन्हें पेमेंट के लिए दौड़ लगाना पड़ता था. अब नए प्रावधान में भी और भी इस जटिल बनाया गया है, जिसके कारण मजदूर उदासीन हैं. एक सवाल के जवाब में ज्यां द्रेज ने कहा कि मजदूरों के भत्ता में होनेवाली देरी के पीछे बजट के साथ साथ इंसेन्टिव समस्या है.

रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने के सवाल के जवाब में ज्यां द्रेज का मानना है कि यह महज दिखावे के लिए है. जहां 75% रोजगार का अवसर गिर गया है वैसी स्थिति में लिमिट बढ़ाने का क्या फायदा होगा. झारखंड में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि सबसे पहले नरेगा को वापस लाया जाए और रोजगार की गारंटी हो जिसे जमीन पर उतारा जाए. झारखंड में भ्रष्टाचार और पेमेंट की सबसे बड़ी समस्या है इसे दूर किए बिना यह योजना सफल नहीं होगी.

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