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Explainer: तो क्या उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पार्टी RLM का BJP में विलय करेंगे? फार्मूले की इनसाइड स्टोरी समझिए

दीपक प्रकाश को विधान परिषद टिकट दिलवाने की कवायद : दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे. दीपक प्रकाश ने जब मंत्री पद के लिए शपथ लिया था तब वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे. नवंबर महीने में दीपक प्रकाश मंत्री बने थे और मार्च महीने तक उनका कार्यकाल रहा. इस बीच वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे. अब जबकि एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहती है. ऐसे में दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की कवायद तेज हो गई है.

''निश्चित तौर पर बीजेपी यह चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाए, ताकि कुशवाहा सियासत पर बीजेपी का एकाधिकार हो जाए. बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को तभी विधान परिषद भेजना चाहेगी जब विलय के फार्मूले पर सहमति बन जाएगी.'' - सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

क्या सोचते हैं राजनीतिक जानकार? : राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि बीजेपी ने कुशवाहा जाति के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया है. अब कुशवाहा वोट बैंक बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं रह गई है. बीजेपी ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा है और अब दीपक प्रकाश भी कतार में है.

बीजेपी में RLM के विलय को लेकर विमर्श : बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है. संभावित मंत्रिमंडल विस्तार ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है. एनडीए खेमें में बेचैनी साफ दिख रही है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के भारतीय जनता पार्टी में संभावित विलय को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है.

मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा से पकड़ा जोर : दरअसल, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है. सम्राट चौधरी अपनी टीम गठित करने की तैयारी में है. इन सबके बीच एनडीए के सहयोगी दल मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय की स्थिति है. सवाल उठता है कि क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बाद उनके पुत्र को भी अपने कोटे से सदन में भेजेगी.

पटना : कहते हैं राजनीति में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सबकुछ आसानी से प्राप्त नहीं होता है. ऐसे में बिहार की सियासत बहुत तेजी से बदलते हुए दिखाई पड़ रही है. चर्चा चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) का विलय भारतीय जनता पार्टी (BJP) में हो जाए.

अनुच्छेद 164 के तहत मंत्री के रूप में शपथ : संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के लिए शर्तें तय की गई है. मंत्री बनने के लिए संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में दिए गए हैं. इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं. मंत्री वही बन सकता है जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो. जिस व्यक्ति को मंत्री पद के लिए शपथ दिलाया जाता है अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है. राज्य में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है.

उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने भेजा राज्यसभा : उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था. मार्च महीने में उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा. उपेंद्र कुशवाहा पहली बार 2002 में राज्यसभा के सदस्य बने थे. इसके बाद वे 2018 में फिर राज्यसभा पहुंचे, जब वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के नेता के रूप में एन डी ए के साथ थे.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए मजबूरी या जरूरी? : बिहार में एनडीए के लिए कुशवाहा वोट गेम चेंजर है. इसे देखते हुए पार्टी ने कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया. बिहार में कुशवाहा वोट 6 से 7% के बीच है, जबकि जाति का जनगणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा आबादी 4.21% आंका गया है. एनडीए के लिए यह सबसे बड़ा वोट शेयर है.

इसी वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी कुशवाहा वोट को साधने के लिये कुशवाहा नेताओं को तवज्जो देती है. उपेंद्र कुशवाहा उसी की एक कड़ी हैं. राजनीतिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा मजबूत बारगेनर माने जाते हैं और खुद के लिए राज्यसभा टिकट हासिल करने के बाद वह बेटे को विधान परिषद भेजने की जुगत में जुट गए हैं.

रजनीश कुमार, प्रवक्ता, रालोमो (ETV Bharat)

''चुनाव के दौरान ही सब कुछ तय हो गया था. हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को आश्वासन दिया गया था कि एक राज्यसभा सीट और विधान परिषद सीट आपके हिस्से जाएगा. उस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि दीपक प्रकाश को बीजेपी विधान परिषद भेजेगी और कैबिनेट में शामिल होने के लिए यह जरूरी भी है.''- रजनीश कुमार, प्रवक्ता, रालोमो

विलय के फार्मूले पर मंथन : बीजेपी सूत्रों के मिल रही मुताबिक, आरएलएम के बीजेपी में विलय के बदले कुछ शर्तों पर बातचीत चल रही है. उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने और पार्टी के कोटे से मंत्री पद को बरकरार कैसे रहे और इसके लिए कौन सा राजनीतिक समझौता तैयार किया जाए. बीजेपी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को विलय का प्रस्ताव दिया गया है. अगर उपेंद्र कुशवाहा विलय को तैयार हो जाते हैं तो वैसे स्थिति में उनके पुत्र दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद सदस्यता और मंत्रिमंडल की राहें आसान हो जाएगी.

सम्राट चौधरी फैक्टर रहेगा प्रभावी : दीपक प्रकाश के एडजस्टमेंट में पेंच भी है. बीजेपी ने अब कुशवाहा जाति के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश उतने महत्वपूर्ण हैं जितने की पहले थे. बीजेपी और आरएलएम के बीच समझोते से ही कुशवाहा सियासत को धार दिया जा सकता है.

30 अप्रैल से पहले होगा अंतिम फैसला : दरअसल, मंगल पांडे के विधायक चुने जाने के बाद एक सीट खाली हुई थी और उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है. 30 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है और उससे पहले बीजेपी को तय कर लेना है कि मंगल पांडे की सीट पर किस नेता को विधान परिषद भेजा जाएगा. आरएलएम को उम्मीद है कि बीजेपी दीपक प्रकाश के लिए सीट छोड़ सकती है.

भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता, बीजेपी (ETV Bharat)

''अब तक पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि मंगल पांडे वाली सीट पर कौन विधान परिषद जाएगा. पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा. अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दीपक प्रकाश के लिए सीट चाहती है, तो इस पर अंतिम फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है. समय से पहले नेतृत्व के स्तर पर फैसला ले लिया जाएगा.''- भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता, बीजेपी

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