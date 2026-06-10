ETV Bharat / bharat

'टीएमसी का कांग्रेस में विलय?' पार्टी नेता ने दिया जवाब

सोनिया और ममता के बीच मुलाकात के बाद अभिषेक और राहुल गांधी की बैठक. पढ़ें क्या हुआ.

TMC Chief Mamata Banerjee
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तणमूल कांग्रेस में अफरा-तफरी का माहौल है. पहले उनके अधिकांश विधायकों ने अलग गुट बना लिया और अब वही ट्रेंड उनके सांसदों के बीच भी देखा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है, कि टीएमसी अब कांग्रेस के साथ मर्जर पर विचार करने लगी है. हालांकि, इसको लेकर कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है.

इस संबंध में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच क्या बातचीत हुई, अभी तक उन्हें नहीं बताया गया है, लिहाजा कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "वे सभी हमारी पार्टी के नेता हैं. राहुल गांधी पार्टी के सबसे प्रमुख और बड़े नेताओं में से एक हैं. इन बैठकों में असल में क्या बात हो रही है ? मैं बाहर से कैसे बता सकता हूं? आखिर मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं. मुझे बंगाल से जुड़े किसी विलय या ऐसी किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है. शायद अगर किसी मामले पर कोई औपचारिक फैसला लिया जाता है, तो हमें जरूर भरोसे में लिया जाएगा. अगर हमारी तरफ से मुझसे इस बारे में पूछा जाएगा, तो मैं बोलूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं पता. मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. TMC पार्टी के बारे में, आप सब देख सकते हैं कि पार्टी बिखर गई है, पार्टी के सीनियर नेता इधर-उधर भाग रहे हैं. इतने समय तक उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन अब उन्हें लगता है कि शायद उन्हें मिलना चाहिए."

कांग्रेस में विलय संबंधित सवाल टीएमसी नेता कुणाल घोष से भी पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा, "इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है. दिल्ली में हो रही बैठकों के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा. यह इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक थी, और इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच और बैठकें हो सकती हैं और हो भी रही हैं. हमारे नेता दिल्ली में हैं. पहले कुछ ठोस होने दीजिए, फिर हम देखेंगे."

इसी मुद्दे पर एक और टीएमसी नेता ने कहा कि इस तरह की खबरें सही नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. यह बेबुनियाद है."

इन चर्चाओं के बीच बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की. उनकी बैठक ममता बनर्जी की सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद हुई है. इन दोनों ही बैठकों में क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि, मीडिया में इसको लेकर अलग-अलग खबरें आ रहीं हैं.

सूत्रों के मुताबिक, राहुल और अभिषेक की मुलाकात को इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस और टीएमसी के बीच चल रही बातचीत के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि इस मुलाकात की पूरी जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई, लेकिन यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब टीएमसी को हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी के अंदर ही बगावत का सामना करना पड़ रहा है.

सोमवार को हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी नेताओं ने भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल और एकता की जरूरत पर जोर दिया. बनर्जी ने गठबंधन के सहयोगियों से मतभेद भुलाकर जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करने का आग्रह किया था. बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में TMC बनाई थी. बाद में यह पार्टी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई और 2011 में राज्य में लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन को खत्म कर दिया.

ये भी पढ़ें : क्या पश्चिम बंगाल में ढह जाएगा 'दीदी' का किला? TMC में भारी बगावत...20 बागियों ने की थी सीक्रेट मीटिंग

TAGGED:

टीएमसी का कांग्रेस में विलय
ADHIR RANJAN ON TMC
WILL TMC MERGE WITH CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.