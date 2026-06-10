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'टीएमसी का कांग्रेस में विलय?' पार्टी नेता ने दिया जवाब

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तणमूल कांग्रेस में अफरा-तफरी का माहौल है. पहले उनके अधिकांश विधायकों ने अलग गुट बना लिया और अब वही ट्रेंड उनके सांसदों के बीच भी देखा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है, कि टीएमसी अब कांग्रेस के साथ मर्जर पर विचार करने लगी है. हालांकि, इसको लेकर कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है.

इस संबंध में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच क्या बातचीत हुई, अभी तक उन्हें नहीं बताया गया है, लिहाजा कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "वे सभी हमारी पार्टी के नेता हैं. राहुल गांधी पार्टी के सबसे प्रमुख और बड़े नेताओं में से एक हैं. इन बैठकों में असल में क्या बात हो रही है ? मैं बाहर से कैसे बता सकता हूं? आखिर मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं. मुझे बंगाल से जुड़े किसी विलय या ऐसी किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है. शायद अगर किसी मामले पर कोई औपचारिक फैसला लिया जाता है, तो हमें जरूर भरोसे में लिया जाएगा. अगर हमारी तरफ से मुझसे इस बारे में पूछा जाएगा, तो मैं बोलूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं पता. मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. TMC पार्टी के बारे में, आप सब देख सकते हैं कि पार्टी बिखर गई है, पार्टी के सीनियर नेता इधर-उधर भाग रहे हैं. इतने समय तक उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन अब उन्हें लगता है कि शायद उन्हें मिलना चाहिए."

कांग्रेस में विलय संबंधित सवाल टीएमसी नेता कुणाल घोष से भी पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा, "इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है. दिल्ली में हो रही बैठकों के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा. यह इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक थी, और इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच और बैठकें हो सकती हैं और हो भी रही हैं. हमारे नेता दिल्ली में हैं. पहले कुछ ठोस होने दीजिए, फिर हम देखेंगे."

इसी मुद्दे पर एक और टीएमसी नेता ने कहा कि इस तरह की खबरें सही नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. यह बेबुनियाद है."