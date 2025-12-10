ETV Bharat / bharat

सियासी चर्चा : कुनबा बढ़ाने में लगी JDU, क्या बिहार में फिर AIMIM के साथ होगा 'खेला'?

नीतीश कुमार और असदुद्दीन ओवैसी ( ETV Bharat )

रिपोर्ट : अविनाश पटना : ''हम 2014 से 2024 तक जेडीयू के साथ रहे. नीतीश कुमार ने एक प्लेटफॉर्म दिया. जोकीहाट से जेडीयू की टिकट पर हम उपचुनाव लड़े थे. कहीं न कहीं बिहार में उन्होंने मुझे पहचान दी है. हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूं. पांच बार मुखिया रहा हूं. अभी इस्तीफा देकर आया हूं. पत्नी भी मुखिया रही हैं. नीतीश कुमार तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं.'' ये कहना है मो. मुर्शीद आलम का, जो जोकीहाट से एआईएमआईएम की टिकट पर विधायक चुने गए हैं. कयासों का बाजार गर्म : जिस प्रकार से एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ में पुलिंदे बांध रहे हैं, ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि क्या एक बार फिर से बिहार में AIMIM के साथ 'खेला' हो जाएगा. दरअसल जिस प्रकार से 2020 के चुनाव के बाद नजारा दिखा उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेजी से चल रही है. AIMIM विधायकों पर नजर : वैसे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 14 जनवरी यानी खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें AIMIM के विधायक भी तो नहीं होंगे? BSP विधायक की बात तो पुरानी हो चुकी है, अब सबकी नजर एआईएमआईएम विधायकों के अगले कदम पर टिकी है. एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से खास बातचीत (ETV Bharat) अख्तरुल ईमान की सफाई : एआईएमआईएम के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार तारीफ कर रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार का समर्थन करने की घोषणा की है. अभी दो दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में तीन विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात भी की थी. 'नैतिक समर्थन दिया है' : एक अणे मार्ग में हुई मुलाकात के कारण सियासी हलको में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पार्टी को लेकर हो रही चर्चा पर आश्चर्य जताते हुए कह रहे हैं कि हम लोग तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलने गए थे. अख्तरुल इमान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की बात नहीं कही है, बल्कि नैतिक समर्थन दिया है. अच्छा काम करेंगे तो हमारे विधायक आपका समर्थन करेंगे. ''विधानसभा में मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी. कोचाधामन और बहादुरगंज जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां मिलिट्री बेस के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है. देश की सुरक्षा का मामला है तो मिलिट्री बेस बने, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री से कहने गए थे आबादी से दूर मिलिट्री बेस बनाया जाए. ऐसा देखा भी गया है की मिलिट्री बेस आबादी से दूर ही बनाया जाता है.''- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? इस पर अख्तरुल इमान ने कहा कि रणनीति हम लोगों की यही है हम लोगों के लोग अटूट हैं. हम लोग सीमांचल के साथ पूरे बिहार के गरीबों, शोषितों के आवाज हैं. सिर्फ इंसाफ का नारा नहीं हो, जो दावा न्याय के साथ इंसाफ और विकास का हो रहा है उस पर काम भी हो. अख्तरुल इमान ने कहा कि सीमांचल का इलाका बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं. जब नीतीश कुमार से मिले थे एआईएमआईएम के विधायक (ETV Bharat) नीतीश कुमार पर इस बार आपको विश्वास है? अख्तरुल इमान ने कहा कि 20 सालों से देख रहा हूं. सीमांचल की हकमारी पहले भी हो रही थी आज भी हो रही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे.