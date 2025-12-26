ETV Bharat / bharat

तिरुपति बालाजी में दर्शन के लिए बुकिंग होगी आसान, श्रीवाणी कोटा हो सकता है ऑनलाइन!

क्या श्रीवाणी कोटा अब ऑनलाइन होगा. अगर ऐसा होता है तो जीपीएस के आधार पर भक्तों के सेल फोन से दैनिक बुकिंग होगी.

Will the Srivani quota now be online
तिरुपति बालाजी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुमला: आंध्र प्रदेश के तिरुमला की मनोरम पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में बालाजी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है.

जानकारी के मुताबिक, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) जल्द ही श्रीवाणी दर्शन टिकट कोटा को ऑनलाइन सिस्टम में बदलने की तैयारी कर रहा है. टीटीडी जनवरी से इसे लागू करने की योजना बना रहा है बता दें कि, श्रीवाणी दर्शन टिकट कोटा अभी तक ऑफलाइन ही जारी किया जाता है.

सिफारिश पत्रों की अत्यधिक मांग के कारण भक्ता 10 हजार 500 रुपये के श्रीवाणी दर्शन टिकट के लिए होड़ कर रहे हैं. जबकि 500 ​​टिकट तीन महीने पहले ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं. ये टिकट कुछ ही सेकंड में बुक हो जाते हैं. दूसरी ओर, तिरुमला में रोजाना 800 टिकट और तिरुपति एयरपोर्ट पर ऑफलाइन सिस्टम से 200 टिकट जारी किए जाते हैं.

श्रीवाणी दर्शन टिकट के लिए सीधे तिरुमला आने वाले भक्तों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. अन्नामय्या भवन के सामने ऑफलाइन टिकट सेंटर पर सुबह 6 बजे टिकट मिलते हैं. हालांकि, भगवान बालाजी के भक्त पिछली रात 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं. तब तक, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही है, और उनके पूरे परिवार को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है.

इसके अलावा, चूंकि यह कोटा सीमित है, इसलिए जिन भक्तों को टिकट नहीं मिलते हैं, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करना आम बात हो गई है. टीटीडी अधिकारियों ने यह भी देखा है कि भक्तों को एयरपोर्ट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार सिंघल और एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेंकैया चौधरी को अक्सर श्रीवाणी टिकट जारी करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में शिकायतें मिलती हैं. इस मामले में, समस्या की स्टडी करने और रिपोर्ट देने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई थी. वह इसलिए क्योंकि कमिटी ने साफ किया कि श्रीवाणी दर्शन टिकट के ऑफलाइन जारी होने में दिक्कतें जारी रहने की संभावना है, इसलिए पता चला है कि इस सिस्टम को कैंसिल करने का फैसला किया गया है.

जीपीएस-बेस्ड एलोकेशन
ऑफलाइन सिस्टम कैंसिल करने के बाद, एक्सपर्ट्स की एक और कमिटी बनाई गई ताकि यह तय किया जा सके कि भक्तों को ये टिकट कैसे आवंटित किए जाएं. इसकी सिफारिशों के आधार पर, एक नए टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पर विचार किया जा रहा है, जिससे सिर्फ वही लोग ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे जो किसी खास दिन तिरुमला पहुंचेंगे.

इसके तहत, भक्त सीधे अपने मोबाइल फोन से टिकट खरीद सकेंगे. श्रीवाणी टिकट ऑनलाइन खरीदने की इजाजत तभी मिलेगी जब GPS यह कन्फर्म कर देगा कि भक्त तिरुमला में है. ऐसे में दूसरी जगहों से ऑनलाइन टिकट खरीदना मुमकिन नहीं होगा. इससे भक्त बिना लाइन में लगे टिकट खरीद सकेंगे. ऐसा समझा जाता है कि टीटीडी के अधिकारी किसी भी संभावित कमियों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद, जनवरी से इस सिस्टम को लागू करने की योजना बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 4 गैर-हिंदू कर्मचारियों को किया सस्पेंड, TTD ने ये बताई ये वजह

TAGGED:

SRIVANI QUOTA
TIRUPATI BALAJI TEMPLE
तिरुपति बालाजी मंदिर
TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS
SRIVANI QUOTA ONLINE SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.