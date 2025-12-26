ETV Bharat / bharat

तिरुपति बालाजी में दर्शन के लिए बुकिंग होगी आसान, श्रीवाणी कोटा हो सकता है ऑनलाइन!

तिरुपति बालाजी ( ANI )

तिरुमला: आंध्र प्रदेश के तिरुमला की मनोरम पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में बालाजी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है. जानकारी के मुताबिक, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) जल्द ही श्रीवाणी दर्शन टिकट कोटा को ऑनलाइन सिस्टम में बदलने की तैयारी कर रहा है. टीटीडी जनवरी से इसे लागू करने की योजना बना रहा है बता दें कि, श्रीवाणी दर्शन टिकट कोटा अभी तक ऑफलाइन ही जारी किया जाता है. सिफारिश पत्रों की अत्यधिक मांग के कारण भक्ता 10 हजार 500 रुपये के श्रीवाणी दर्शन टिकट के लिए होड़ कर रहे हैं. जबकि 500 ​​टिकट तीन महीने पहले ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं. ये टिकट कुछ ही सेकंड में बुक हो जाते हैं. दूसरी ओर, तिरुमला में रोजाना 800 टिकट और तिरुपति एयरपोर्ट पर ऑफलाइन सिस्टम से 200 टिकट जारी किए जाते हैं. श्रीवाणी दर्शन टिकट के लिए सीधे तिरुमला आने वाले भक्तों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. अन्नामय्या भवन के सामने ऑफलाइन टिकट सेंटर पर सुबह 6 बजे टिकट मिलते हैं. हालांकि, भगवान बालाजी के भक्त पिछली रात 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं. तब तक, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही है, और उनके पूरे परिवार को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है. इसके अलावा, चूंकि यह कोटा सीमित है, इसलिए जिन भक्तों को टिकट नहीं मिलते हैं, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करना आम बात हो गई है. टीटीडी अधिकारियों ने यह भी देखा है कि भक्तों को एयरपोर्ट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.