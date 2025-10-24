ETV Bharat / bharat

छठ मईया के साथ नेताओं को जनता के आशीर्वाद के भी होगी जरूरत

आरजेडी के लालटेन सिंबल पर तंज कसा पीएम मोदी ने मोबाइल फ्लैशलाइट जलाने को कहते हुए आरजेडी के लालटेन सिंबल पर तंज कसा कि इतना प्रकाश होने पर लालटेन की जरूरत क्या है? महागठबंधन को 'अटक', 'पटक' 'लटक' और झटक कहा. वहीं बेगूसराय में दूसरी सभा में मोदी ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को याद किया और छठ की शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी ने छठ पूजा का जिक्र करते हुए जनता का आभार माना. उन्होंने कहा, "आप जीएसटी बचत उत्सव के लाभ ले रहे हैं और कल से छठ पूजा का महापर्व शुरू हो जाएगा. इतनी व्यस्तता के बीच इतनी बड़ी संख्या में आपका आना दर्शाता है कि मिथिला का मूड साफ है. ना सिर्फ पीएम का बिहार दौरा बल्कि उन्होंने शुक्रवार सुबह ही ट्वीट करके लोगों से छठी मइया को समर्पित गीत साझा करने की अपील की और कहा, "यह प्रकृति और संस्कृति का पर्व है."

समाजवादी नेता और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थान समस्तीपुर को इस बार एनडीए ने रणनीतिक महत्व दिया है. यहां आरजेडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन मोदी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, "लोकतंत्र के महापर्व की तुरही बज चुकी है. पूरा बिहार कह रहा है- फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार. जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन को 'अटक', 'लटक', 'झटक' और पटक कहते हुए NDA के नेताओं को एक नया नारा दे दिया है.पीएम ने इस मौके पर बिहार चुनाव के लिए यहां से अपना बिहार अभियान भी शुरू किया.

सूत्रों की मानें तो छठ के मौके पर एनडीए के तमाम नेता खासतौर पर बिहार से जुड़े नेताओं को अपने क्षेत्र में पर्व के दौरान त्योहार से संबंधित सभी सुविधाओं का ख्याल रखने, लगातार सहायता स्वच्छता, संपर्क बनाए रखने और छठ घाटों पर जाकर लोगों की सहायता करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं.

इसी के तहत न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली और तमाम राज्यों में रहने वाले प्रवासी बिहारियों को भी इस पर्व से संबंधित सुविधाएं और सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी छठ घाट पर मौजूद रहते हुए वहां की सुविधाओं और पूजा से संबंधित समानों की उपलब्धता का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पलायन और बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा

इस बीच कांग्रेस ने युवा पलायन और बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा शुरू की. इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी संयुक्त रैलियां करेंगे. प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छठ के बाद अभियान शुरू करेंगे. बता दें कि बिहार में दो चरणों में चुनाव होना है. यहां पहले चरण के लिए 6 और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर वोटिंग होगी. नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे. चुनाव आयोग ने छठ के बाद तारीखें तय कीं ताकि प्रवासी वोट डाल सकें.

छठ पूजा को लेकर नेताओं में होड़

चुनाव के चलते छठ पूजा को लेकर नेताओं में होड़ लगी है. एनडीए ने इसे 'प्रकृति पूजा' बताकर जोड़ा, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी छठ के बहाने वोट मांग रहे हैं. इसके जवाब में एनडीए नेताओं का कहना है कि छठ के साथ लोकतंत्र का पर्व मनाएं.ना सिर्फ एनडीए और महागठबंधन की पार्टियों ने बल्कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी छठ में प्रवासियों से जुड़ने की अपील की.

उधर जब से आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया,तभी से कांग्रेस एकबार फिर महागठबंधन को लेकर एकजुटता दिखा रही और एनडीए से सीएम चेहरा पर सवाल कर रही है. एनडीए के नेता स्थिरता का दावा कर रहे है, जबकि महागठबंधन बदलाव का. ऐसे में जनता छठ की भक्ति में डूबेगी या राजनीति की भेंट चढ़ेगी या फिर विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेगी .ये तो 14 नवंबर के चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा.

यह भी पढ़ें-मैंग्रोव वन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे परायिल राजन, नदी से प्लास्टिक करते हैं इकट्ठा