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Explainer: बिहार से साउथ में 'लालटेन' जलाने चले तेजस्वी, जबरदस्त प्लान के साथ बढ़ा रहे कदम

क्या ट्रांसफर होगा वोट: उत्तर केरलम के जिन इलाकों में आरजेडी लड़ती है, वहां पार्टी को खासतौर पर पिछड़ा वर्ग, कुछ दलित समुदायों और मुस्लिम मतदाताओं के बीच समर्थन मिलने की उम्मीद रहती है. पार्टी का बिहार में आधार भी एम और वाई समीकरण का है. इसके साथ ही, एलडीएफ के सहयोगी होने के कारण सीपीएम का कैडर वोट भी आरजेडी उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो सकता है.

क्या है जातीय समीकरण?: जातीय समीकरण की बात करें तो केरलम की राजनीति बिहार से काफी अलग है. वहां चुनाव मुख्य रूप से समुदाय आधारित सामाजिक समीकरण पर टिके होते हैं, जिसमें एझवा (OBC), नायर, मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल है RJD: राष्ट्रीय जनता दल इस बार केरलम में अकेले लड़ने के बजाय गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में है.राजद केरलम में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है. पार्टी का केरलम में आधार दरअसल पुराने लोकतांत्रिक जनता दल (LJD) और जनता दल की राजनीति से जुड़ा है, जिसका राज्य में एक सीमित लेकिन संगठित कैडर रहा है. आपको बता दें कि बाद में लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हुआ था, जिसके बाद पार्टी के केरलम में एक विधायक थे.

2021 में LDF के खाते में गई थी कुथुपरम्बा सीट: बता दें कि कुथुपरम्बा विधानसभा सीट पर पिछली बार यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में एलडीएफ (LDF) गठबंधन की ही जीत हुई थी. सीट से केपी मोहनन ने जीत हासिल की थी. उस समय वह लोकतांत्रिक जनता दल (LJD) के उम्मीदवार थे, जो LDF गठबंधन का हिस्सा थी. साल 2023 में एलजेडी का विलय आरजेडी में हो गया. इस वजह से अब यह सीट आरजेडी के पास है. इस बार आरजेडी ने इस सीट से केपी मोहनन के भतीजे पीके प्रवीन को उम्मीदवार बनाया है.

RJD के घोषित उम्मीदवारों के नाम: पीके अनिल कुमार को कल्पेट्टा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. वह वायनाड दिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव हैं और पांच साल पहले समाजवादी गुट में शामिल हुए थे. वडाकरा से एमके भास्करन मैदान में हैं. वह आरेजडी के कोझिकोड जिला अध्यक्ष हैं और एरामाला ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं. कुथुपरम्बा सीट से पीके प्रवीन को उम्मीदवार बनाया गया है. वह वर्तमान विधायक केपी मोहनन के भतीजे हैं और युवा जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं.

3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी RJD: केरलम विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है. बिहार की प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल केरलम में तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी. राज्य की तीन सीटों कुथुपरम्बा, वडाकरा और कल्पेट्टा विधानसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है. सवाल यह उठता है कि बिहार केंद्रित पार्टी को केरल में किस आधार पर जीत का भरोसा है.

साउथ में उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश : देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. दक्षिण भारत का एक राज्य केरलम है, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी केरलम में पांव प्रसार में की तैयारी में है. राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है. कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव केरलम का दौरा अधिक कर चुके हैं.

पटना: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 एक ही चरण में कराए जाएंगे और यहां 9 अप्रैल को 140 सीटों पर मतदान होना है. वहीं परिणाम 4 मई को आएंगे. वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल केरलम में विस्तार की तैयारी कर रही है. पार्टी ने तीन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यालय अध्यक्ष बनने के बाद दक्षिण में पार्टी का विस्तार चाहते हैं और वह केरल का दौरा भी कर चुके हैं.

नहीं खुला है खाता : 2011 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने वाम मोर्चा (LDF) के साथ सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा था. उस समय पार्टी को सफलता नहीं मिली और विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचे. 2016 के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार खड़े किए थे. इस चुनाव में भी आरजेडी ने गठबंधन के तहत कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और विधायक संख्या शून्य रही और वोट शेयर भी 1% से नीचे रहा.

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2021 विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए अपेक्षाकृत बेहतर चुनाव रहा.पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पार्टी को 511 वोट मिले और राज्य स्तर पर वोट शेयर लगभग 0.00% दर्ज हुआ, क्योंकि पार्टी बहुत सीमित सीटों पर थी. हालांकि कुथुपरम्बा सीट पर पार्टी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रही.

RJD का प्रदर्शन: 2021 में अगर पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो रन्नी सीट से आरजेडी उम्मीदवार जोमोन कोचेथू की हार हुई थी. उन्हें कुल 339 वोट मिले थे, जो कुल वोट शेयर का 0.27% था. वहीं कुंदारा सीट से विनोद बहुलेयन थे. उन्हें मात्र 172 वोट मिले थे, जो कुल वोट शेयर का 0.11% था.

RJD का जीत का दावा: राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता एजाज अहमद ने केरलम चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है. साथ ही एक बार फिर से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनने का दावा किया है.

एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता (ETV Bharat)

"केरलम में हम मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं. हमारे नेता तेजस्वी यादव लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सेकुलर वोटो में बंटवारा न हो इसके लिए हमने गठबंधन किया है. इस बार हम मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं."- एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता

तेजस्वी ने क्या कहा ?: वहीं केरल चुनावों पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रचार के दौरान बीते दिनों कहा था कि हमने एलडीएफ के साथ गठबंधन किया है. यहां चुनाव प्रचार के लिए आए हैं. हमलोगों को पूरा भरोसा है कि LDF जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी.

"बिहार की तुलना में केरल एक विकसित राज्य है. हम केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के उदाहरण देते हैं. हम चाहते हैं कि केरल में LDF सरकार बनाए." "राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक व्यापक 'भारत' गठबंधन है, लेकिन कुछ राज्यों में हम अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. हमारा एजेंडा स्पष्ट है, सांप्रदायिक ताकतों को केरल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना."- तेजस्वी यादव, RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एक्सपर्ट की राय: राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. खास बात यह है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हुआ है और सत्ताधारी गठबंधन के सहारे राष्ट्रीय जनता दल मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकती है.

"राजद को इन तीन सीटों पर भरोसा इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं, जहां वामपंथी गठबंधन का मजबूत प्रभाव है और स्थानीय स्तर पर राजद नेताओं की भी अपनी पहचान है. खासकर वडाकरा और कल्पेट्टा जैसे इलाकों में गठबंधन वोट ट्रांसफर की उम्मीद पार्टी को मजबूत बनाती है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक

कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat)

'माई' (M-Y) समीकरण का परीक्षण: तेजस्वी यादव केरलम में मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. केरल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक बहुत निर्णायक है. यहां लगभग 27 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं. ऐसे में अल्पसंख्यकों के साथ तेजस्वी यादव के जुड़ाव का लाभ मिल सकता है. केरलम में उत्तर भारत की तरह यादव वोट बैंक संगठित नहीं है, लेकिन पिछड़ी जातियों के बीच एलडीएफ की पहले से पकड़ काफी मजबूत है.

क्या साउथ में घुलेगा 'कास्ट पॉलिटिक्स' का रंग?: केरलम में रातों-रात बिहार जैसी 'कास्ट पॉलिटिक्स' का रंग घुलना मुश्किल है, क्योंकि वहां की साक्षरता और राजनीतिक समझ अलग स्तर पर है. लेकिन अगर आरजेडी वहां एक भी सीट जीतने में कामयाब होती है, तो यह तेजस्वी यादव के लिए दक्षिण में प्रवेश का एक बड़ा संदेश होगा. केरलम में आरजेडी का मकसद सिर्फ सीटें जीतना नहीं, बल्कि उत्तर भारतीय 'सोशल इंजीनियरिंग' और 'कास्ट पॉलिटिक्स' के मॉडल को दक्षिण में परखने का भी प्रयास माना जा रहा है.

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