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'केंद्र को निर्देश नहीं देंगे, बल्कि जागरूक करेंगे', रक्त-संबंधियों के बीच विवाह पर कानून लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या खून के करीबी रिश्तों वाले लोगों के बीच होने वाली शादियों को लेकर कोई कानून लाना उचित होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद सरकार को कोई निर्देश देना नहीं है, बल्कि केवल इस मुद्दे की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना है.

कोर्ट ने कहा कि उसकी भूमिका सरकार को जागरूक करने और सोच-समझकर निर्णय लेने को बढ़ावा देने तक ही सीमित है. साथ ही, कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों के बुरे परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के उपायों पर भी विचार किया जा सकता है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत इस तरह की 'सगोत्र शादियों' को नियंत्रित नहीं कर सकती, और यह पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह मुद्दा पीढ़ियों के बीच समानता (inter-generational equity) से जुड़ा है, और लोगों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. हालांकि, पीठ ने कहा कि वह केंद्र को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नोटिस जारी कर सकती है कि क्या कोई उपयुक्त कानून लाना उचित होगा. पीठ ने टिप्पणी की, “हम यह नोटिस केवल इस उद्देश्य से जारी कर रहे हैं कि भारत सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) इस बात पर विचार करे कि क्या कोई उपयुक्त कानून लाया जा सकता है, या फिर विभिन्न माध्यमों से-जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में उचित पाठ्यक्रम शामिल है—व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके (विशेषकर करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह के नकारात्मक प्रभावों को लेकर)…” याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि आपस में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की प्रथा बढ़ रही है. पीठ ने टिप्पणी की, "हम उन्हें कोई निर्देश नहीं देंगे. हम केवल उन्हें जागरूक करेंगे." साथ ही, पीठ ने कहा कि वह सरकार से कहेगी कि वह एक व्यवस्थित सूचना प्रणाली के माध्यम से, करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह (रक्त-संबंधी विवाह) के बुरे परिणामों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करे.