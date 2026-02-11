ETV Bharat / bharat

क्या PM वाली सिलेक्शन कमिटी किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी? CIC की नियुक्ति को लेकर SC ने पूछा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि वह चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति के संबंध में विपक्ष के नेता (LoP) के असहमति नोट को पब्लिक डोमेन में डालने का निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज के वकील प्रशांत भूषण की इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि नेता विपक्ष का असहमति नोट पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए. बेंच ने भूषण से पूछा कि क्या भारत सरकार या प्रधानमंत्री वाली सिलेक्शन कमेटी किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त करती है. सुनवाई के दौरान भूषण ने कहा कि सरकार ने यह नहीं बताया है कि किन लोगों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, किसे शॉर्टलिस्ट किया गया था, किसे चुना गया था और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या था. सीजेआई ने कहा, 'हमारा आइडिया है कि संस्था को क्रियाशील होना चाहिए. जिन लोगों को अब अपॉइंट किया गया है, उनके नाम सार्वजनिक हैं. भूषण ने तर्क दिया कि सिर्फ नाम ही सार्वजनिक हुए. उनकी क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड नहीं. भूषण ने कहा, 'इस मामले में विपक्ष के नेता का एक असहमति नोट है. वह असहमति नोट भी (पब्लिक डोमेन में) नहीं डाला गया है.' सीजेआई ने साफ किया कि कोर्ट उस हिस्से में नहीं जाएगा और यहां इस तरह का ट्रायल करने का कोई सवाल ही नहीं है. भूषण ने कहा कि यह ट्रायल नहीं बल्कि जरूरत है. सीजेआई ने पूछा, 'जरूरत यह है कि अगर कोई मीटिंग में शामिल हुआ है, भले ही वह असहमति वाला नोट हो या सहमति वाला, इससे क्या फर्क पड़ता है?' भूषण ने कहा कि लोगों को यह जानने का हक है कि असहमति का कारण क्या था. क्या वे काबिल नहीं थे, सीजेआई ने पूछा, 'इतना ही, मिस्टर भूषण...क्या भारत सरकार या सिलेक्शन कमेटी किसी नाकाबिल व्यक्ति को अपॉइंट करेगी?', उन्होंने आगे कहा कि कमेटी में प्रधानमंत्री भी हैं. भूषण ने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया था और एक पत्रकार को अपॉइंट किया था, जिसके पास सूचना के अधिकार के बारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी. उसने अप्लाई भी नहीं किया था और फिर भी उसे अपॉइंट कर दिया गया था.