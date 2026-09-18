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एनटीए ऑफिस जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, इसकी जांच करेंगे

सुप्रीम कोर्ट के जज एनटीए ऑफिस का दौरा कर सकते हैं. कोर्ट ने एनटीए पर अपने कामकाज को संस्थागत बनाने का दबाव डाला है.

SC judges indicate at visiting NTA office
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 3:42 PM IST

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नई दिल्ली: नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की.

बेंच ने कहा कि वह खुद एनटीए कार्यलाय का दौरा करके यह देख सकते हैं कि वहां अब तक क्या सुधार हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट प्रक्रिया को संस्थागत बनाने पर विचार करने को कहा है. उसने कहा कि सिस्टम का स्थायी होना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर अपने कामकाज को संस्थागत बनाने का दबाव डाला है. कोर्ट ने कहा कि एक स्थायी कार्यालय में कम से कम आधे स्टाफ का नियमित नियुक्ति और कम से कम प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) जरूरी हैं.

बेंच को बताया गया कि एनटीए का अब दिल्ली में स्थायी कार्यालय है. बेंच ने कहा कि एनटीए का सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए वह कार्यालय का दौरा करेगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाले उच्च शक्ति वाले पैनल को नीट में (NEET) में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए बनाया गया था. पैनल ने पूरी तरह से सलाह-मशविरा किया है. केंद्र ने बताया कि नंदन नीलेकणि की पहली अंतरिम रिपोर्ट सिंतबर के आखिर तक आ सकता है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की. सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस नरसिम्हा ने केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अब तक की प्रगति के बारे में पूछा. इस पर मेहता ने जवाब दिया कि उम्मीद है कि महीने के आखिर तक (नंदन नीलेकणी) कमेटी एक रिपोर्ट लेकर आ सकती है. उन्होंने मिस्टर राधाकृष्णन से विस्तार में सलाह ली है.

मेहता ने कहा कि सभी सुझाव पैनल के सामने रखे गए थे. इस पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली पिछली कमेटी के सदस्यों के साथ सलाह-मशविरा किया था. बेंच ने सुझावों पर हुई प्रगति के बारे में पूछा. बेंच ने आगे कहा कि वह चाहती है कि कमेटी से कोई कोर्ट को जानकारी दे. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामले में हुई प्रगति बताने वाला एक हलफनामा दाखिल किया जाए. हमारे पास राधाकृष्णन कमेटी थी और आज हमारे पास सिर्फ एक कमेटी रिपोर्ट है.उन्होंने आगे कहा कि सिफारिश को लागू करना बहुत जरूरी है.

बेंच ने नीलेकणी पैनल की मदद कर रहे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव से कहा कि वे कोर्ट के सामने एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें अब तक उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी मौजूद हो. मेहता ने कहा कि नंदन नीलेकणी कमेटी शुरुआती पॉइंट होगी और यह बताएगी कि क्या करना है और कब तक करना है. सरकार प्रतिबद्ध है और कोर्ट इसे लागू करने पर नजर रख सकता है. मेहता ने बेंच को यह भी बताया कि एनटीए की दिल्ली के मिंटो रोड पर एक स्थायी जगह है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह दिल्ली के मिंटो रोड पर स्थित एनटीए कार्यालय का दौरा करेगी. वह वहां आकर देखना चाहते हैं कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं. बेंच ने मेहता से अब तक हुई प्रगति के बारे में जल्द से जल्द एक हलफनाम दाखिल करने को कहा. बेंच ने इशारा किया कि वह मामले को तीन हफ्ते बाद सूचीबद्ध कर सकती है.

मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के दिए गए सभी सुझाव नीलेकणी कमेटी के सामने रखे गए थे. एक वकील ने दलील दी कि उनके पास संगठनात्मक संरचना के बारे में एक सुझाव है. वकील ने आगे कहा कि राधाकृष्णन कमेटी ने खास तौर पर डोमेन एक्सपर्ट और एक शासी निकाय की जरूरत का जिक्र किया था. एक शासी निकाय की जरूरत है जिसे एक डोमेन एक्सपर्ट चेयर करे और उस पर भी विचार किया जा सकता है.

बेंच ने कहा कि केंद्र ने एक हलफनामा दाखिल किया है. साथ ही यह भी नोट किया है कि एनटीए एक ​​परीक्षा-विशिष्ट मॉडल से एक कार्यात्मक, डोमेन-विशिष्ट संरचना की ओर बढ़ रहा है. इसमें उन्नत मुख्य परिचालन क्षमता और मजबूत नेतृत्व है. बेंच ने कहा कि एनटीए का वरिष्ठ नेतृत्व में आईएएस, आईपीएस और भारतीय सांख्यिकी सेवाओं वगैरह के अधिकारी आते हैं. वे कई क्षेत्र में विशेषज्ञता को एक साथ लाते हैं.

एनटीए के बारे में बेंच ने जोर दिया कि एक स्थायी सेटअप, स्थायी स्टाफ, परमानेंट वर्टिकल्स और बहुत कम प्रतिनियुक्ति होना चाहिए तभी एक स्थायी ढांचा तैयार होगा. बेंच को बताया गया कि एनटीए का स्थायी कार्यालय पक्का कर दिया गया है लेकिन मानव संसाधन अभी सिर्फ थोड़ा ही पक्का है. सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एडवोकेट तन्वी दुबे की दाखिल की हुई एक याचिका भी शामिल थी.

अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनटीए में सुधारों को संस्थागत बनाने की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र को राधाकृष्णन पैनल और नीलेकणी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें: 'राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए', NEET पर कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट जज एनटीए आफिस जाएंगे
मिंटो रोड पर एनटीए कार्यालय
दिल्ली में स्थित है मिंटो रोड
एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
SC JUDGES TO VISIT NTA OFFICE

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