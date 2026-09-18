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एनटीए ऑफिस जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, इसकी जांच करेंगे

नई दिल्ली: नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की.

बेंच ने कहा कि वह खुद एनटीए कार्यलाय का दौरा करके यह देख सकते हैं कि वहां अब तक क्या सुधार हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट प्रक्रिया को संस्थागत बनाने पर विचार करने को कहा है. उसने कहा कि सिस्टम का स्थायी होना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर अपने कामकाज को संस्थागत बनाने का दबाव डाला है. कोर्ट ने कहा कि एक स्थायी कार्यालय में कम से कम आधे स्टाफ का नियमित नियुक्ति और कम से कम प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) जरूरी हैं.

बेंच को बताया गया कि एनटीए का अब दिल्ली में स्थायी कार्यालय है. बेंच ने कहा कि एनटीए का सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए वह कार्यालय का दौरा करेगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाले उच्च शक्ति वाले पैनल को नीट में (NEET) में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए बनाया गया था. पैनल ने पूरी तरह से सलाह-मशविरा किया है. केंद्र ने बताया कि नंदन नीलेकणि की पहली अंतरिम रिपोर्ट सिंतबर के आखिर तक आ सकता है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की. सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस नरसिम्हा ने केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अब तक की प्रगति के बारे में पूछा. इस पर मेहता ने जवाब दिया कि उम्मीद है कि महीने के आखिर तक (नंदन नीलेकणी) कमेटी एक रिपोर्ट लेकर आ सकती है. उन्होंने मिस्टर राधाकृष्णन से विस्तार में सलाह ली है.

मेहता ने कहा कि सभी सुझाव पैनल के सामने रखे गए थे. इस पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली पिछली कमेटी के सदस्यों के साथ सलाह-मशविरा किया था. बेंच ने सुझावों पर हुई प्रगति के बारे में पूछा. बेंच ने आगे कहा कि वह चाहती है कि कमेटी से कोई कोर्ट को जानकारी दे. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामले में हुई प्रगति बताने वाला एक हलफनामा दाखिल किया जाए. हमारे पास राधाकृष्णन कमेटी थी और आज हमारे पास सिर्फ एक कमेटी रिपोर्ट है.उन्होंने आगे कहा कि सिफारिश को लागू करना बहुत जरूरी है.

बेंच ने नीलेकणी पैनल की मदद कर रहे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव से कहा कि वे कोर्ट के सामने एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें अब तक उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी मौजूद हो. मेहता ने कहा कि नंदन नीलेकणी कमेटी शुरुआती पॉइंट होगी और यह बताएगी कि क्या करना है और कब तक करना है. सरकार प्रतिबद्ध है और कोर्ट इसे लागू करने पर नजर रख सकता है. मेहता ने बेंच को यह भी बताया कि एनटीए की दिल्ली के मिंटो रोड पर एक स्थायी जगह है.