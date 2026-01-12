ETV Bharat / bharat

खरमास के बाद प्रशांत किशोर की 2 लाख वाली राजनीति, नीतीश की सबसे बड़ी शक्ति पर करेंगे वार

प्रशांत किशोर 15 जनवरी से 'बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा' पर निकलेंगे. इसे नीतीश सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा.

खरमास के बाद प्रशांत किशोर की यात्रा
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 6:42 PM IST

रिपोर्ट: रंजीत कुमार

पटना: चुनावी रणनीतिकार व जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर खरमास के बाद 15 जनवरी से बिहार में संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये नीतीश सरकार ने दिए हैं, उनको 2-2 लाख रुपये दिलवाना है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस यात्रा का सीधा असर एनडीए सरकार पर पड़ सकता है.

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश: प्रशांत किशोर का मुख्य निशाना वे महिलाएं हैं, जिन्हें चुनाव से पहले सरकार ने 10-10 हजार रुपये दिए थे. पीके का दावा है कि एनडीए ने चुनाव से पहले 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया था. अब प्रशांत किशोर इन महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार पर इस राशि को देने के लिए दबाव बनाएंगे.

महिला वोट बैंक पर नजर: 'बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा' के जरिए पीके और जन सुराज की टीम बिहार के 1,18,000 वार्ड में उन महिलाओं से मिलेगी, जिनको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये मिल चुके हैं. पीके की नजर नीतीश के महिला वोट बैंक को साधने की है.

डेढ़ साल की यात्रा पर PK: महिलाओं से फॉर्म भरवाया जाएगा और दो लाख रुपये दिलवाने की प्रक्रिया को पीके और उनकी टीम पूरा करेगी. इसके लिए एक से डेढ़ साल तक जन सुराज पार्टी संकल्प यात्रा अभियान चलाएगी और इसका उद्देश्य हर घर तक पहुंचकर सरकार की कमियों को उजागर करना है.

BJP के पैटर्न पर संगठन को किया जाएगा मजबूत: जन सुराज पार्टी खुद को धरातल पर मजबूत करना चाहती है और इसके लिए पार्टी ने बीजेपी के तर्ज पर संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया है.जन सुराज पार्टी की ओर से चरणबद्ध योजना तैयार की गई है. प्रशांत किशोर के देखरेख में योजना को मूर्त रूप दिया जाना है. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठन को ताकत दिया है, उसी तर्ज पर जन सुराज भी पार्टी को निचले स्तर तक ले जाना चाहती है.

जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर

सलेक्शन की बजाय इलेक्शन से कमेटी का गठन : जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर के बिहार नव निर्माण अभियान के तहत बूथ,पंचायत, वार्ड,प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा. खास बात यह है कि कमेटी सलेक्शन की बजाय इलेक्शन के जरिए बनाया जाएगा. प्रशांत किशोर कमेटी के लोगों से हर जिले में जाकर बैठक करेंगे और उनसे विमर्श करेंगे.

इलेक्ट नेताओं से मिलेंगे प्रशांत किशोर: आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जो कमेटी गठित की थी, वह नॉमिनेशंस के जरिए हुआ था. लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है. प्रशांत किशोर का मानना है कि नॉमिनेशन के जरिए जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और कार्यकर्ता भी उन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे.

सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड को महत्व: जिसके चलते चुनाव के जरिए कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है. प्रशांत किशोर जब जिलों का दौरा करेंगे तो वह सिलेक्टेड के वजह इलेक्टेड पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे.

चुने हुए नेताओं की पार्टी के प्रति होगी प्रतिबद्धता: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव के बाद हम लोगों ने जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और जब उनकी रिपोर्ट आई तो हमलोगों को लगा कि धरातल पर संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए.

ईटीवी भारत GFX

"संगठन को मजबूत करने के लिए हमलोगों ने निचले स्तर पर चुनाव के जरिए कमेटी के गठन का फैसला लिया है. चुनाव के जरिए जब कमेटी का गठन होगा तो पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होगी. जिन-जिन जिलों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, वहां प्रशांत किशोर जाएंगे और चुने हुए नेताओं से मुलाकात करेंगे."- मनोज भारती,प्रदेश अध्यक्ष,जन सुराज पार्टी

चुने हुए नेताओं के साथ विमर्श करेंगे प्रशांत: प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि हमारे नेता प्रशांत किशोर का बिहार दौरा जारी रहेगा. इलेक्टेड नेताओं से मिलकर प्रशांत किशोर उन्हें भविष्य की सियासत के गुर सिखाएंगे. प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी कैसे और मजबूत हो.

बूथ स्तर तक पहुंच बनाएगी पार्टी: मनोज भारती ने कहा कि हम बूथ स्तर पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं. जब हमारी पहुंच निचले स्तर तक होगी तो हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव के दौरान एनडीए ने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना अगर निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसी स्थिति में पार्टी का आंदोलन होगा और सरकार को बेनकाब किया जाएगा.

नीतीश कुमार

एक्सपर्ट की राय: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि प्रशांत किशोर रुकने के लिए तैयार नहीं है और वह बिहार की राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहते हैं. प्रशांत किशोर की भूमिका प्रेशर ग्रुप के रूप में पहले से ही है.

"इस बार एनडीए के लिए राह मुश्किल भरी होने वाली है क्योंकि जो वायदे एनडीए नेताओं ने चुनाव के दौरान किए थे, अगर वह पूरे नहीं हुए तो उन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जनता के बीच जाएंगे और एनडीए को बेनकाब करेंगे."- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

16 जनवरी से नीतीश की यात्रा: पीके की यात्रा के अगल दिन यानी कि 16 जनवरी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत होगी. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से सात निश्चय 2 और हाल में घोषित सात निश्चय योजना 3 के कार्यों की जमीनी समीक्षा करना है. सीएम जिलों में जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे. साथ ही नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

