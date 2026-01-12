ETV Bharat / bharat

खरमास के बाद प्रशांत किशोर की 2 लाख वाली राजनीति, नीतीश की सबसे बड़ी शक्ति पर करेंगे वार

रिपोर्ट: रंजीत कुमार

पटना: चुनावी रणनीतिकार व जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर खरमास के बाद 15 जनवरी से बिहार में संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये नीतीश सरकार ने दिए हैं, उनको 2-2 लाख रुपये दिलवाना है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस यात्रा का सीधा असर एनडीए सरकार पर पड़ सकता है.

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश: प्रशांत किशोर का मुख्य निशाना वे महिलाएं हैं, जिन्हें चुनाव से पहले सरकार ने 10-10 हजार रुपये दिए थे. पीके का दावा है कि एनडीए ने चुनाव से पहले 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया था. अब प्रशांत किशोर इन महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार पर इस राशि को देने के लिए दबाव बनाएंगे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

महिला वोट बैंक पर नजर: 'बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा' के जरिए पीके और जन सुराज की टीम बिहार के 1,18,000 वार्ड में उन महिलाओं से मिलेगी, जिनको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये मिल चुके हैं. पीके की नजर नीतीश के महिला वोट बैंक को साधने की है.

डेढ़ साल की यात्रा पर PK: महिलाओं से फॉर्म भरवाया जाएगा और दो लाख रुपये दिलवाने की प्रक्रिया को पीके और उनकी टीम पूरा करेगी. इसके लिए एक से डेढ़ साल तक जन सुराज पार्टी संकल्प यात्रा अभियान चलाएगी और इसका उद्देश्य हर घर तक पहुंचकर सरकार की कमियों को उजागर करना है.

BJP के पैटर्न पर संगठन को किया जाएगा मजबूत: जन सुराज पार्टी खुद को धरातल पर मजबूत करना चाहती है और इसके लिए पार्टी ने बीजेपी के तर्ज पर संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया है.जन सुराज पार्टी की ओर से चरणबद्ध योजना तैयार की गई है. प्रशांत किशोर के देखरेख में योजना को मूर्त रूप दिया जाना है. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठन को ताकत दिया है, उसी तर्ज पर जन सुराज भी पार्टी को निचले स्तर तक ले जाना चाहती है.

जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

सलेक्शन की बजाय इलेक्शन से कमेटी का गठन : जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर के बिहार नव निर्माण अभियान के तहत बूथ,पंचायत, वार्ड,प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा. खास बात यह है कि कमेटी सलेक्शन की बजाय इलेक्शन के जरिए बनाया जाएगा. प्रशांत किशोर कमेटी के लोगों से हर जिले में जाकर बैठक करेंगे और उनसे विमर्श करेंगे.

इलेक्ट नेताओं से मिलेंगे प्रशांत किशोर: आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जो कमेटी गठित की थी, वह नॉमिनेशंस के जरिए हुआ था. लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है. प्रशांत किशोर का मानना है कि नॉमिनेशन के जरिए जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और कार्यकर्ता भी उन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे.

सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड को महत्व: जिसके चलते चुनाव के जरिए कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है. प्रशांत किशोर जब जिलों का दौरा करेंगे तो वह सिलेक्टेड के वजह इलेक्टेड पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे.