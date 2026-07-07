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क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? OPEC+ ने बढ़ाया तेल प्रोडक्शन, भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट लेवल पर पहुंचा

क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? ( Photo Credit; Getty Images )

Petrol Diesel Price India: दो दिन में 2 ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले दुनिया में हुए हैं जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी आएगी. यानी पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे. दरअसल, OPEC+ ने अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. OPEC+ देश मिलकर 1.88 लाख बैरल तेल प्रति दिन ज्यादा उत्पादन करेंगे. OPEC+ के इस फैसले के बाद ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है. वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल चल रही है. OPEC+ के इस फैसले के साथ ही सऊदी अरब ने भी ऐतिहासिक फैसला लिया है. उसने अपने कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की ऐतिहासिक कटौती की है. ब्लूमबर्ग के अनुसार यह 26 साल में सऊदी अरब की सबसे बड़ी कटौती है. इन दो फैसलों के बाद आईए जानते हैं कि भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट सस्ते होने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? OPEC+ देश प्रति दिन कितने कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं: तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC+ के सदस्य देश 3.35 करोड़ यानी 33.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं. रविवार को संगठन ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. अपनी घोषणा में OPEC+ ने बताया कि 7 सदस्य देशों, सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने अगस्त में 1,88,000 बैरल प्रति दिन अतिरिक्त तेल उत्पादन करने का निर्णय लिया है. यह कुल वैश्विक मांग का 0.2% है. यह लगातार 5वां महीना होगा जब OPEC+ सदस्य देशों में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बनी है. इस फैसले को लेकर संगठन की ओर से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश बाजार की स्थितियों की निगरानी व आकलन करना जारी रखेंगे और बाजार की स्थिरता का समर्थन करने के अपने निरंतर प्रयासों में सतर्क दृष्टिकोण अपनाएंगे. आंकड़ों में देखिए भारत में तेल की स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat) सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के रेट में की कटौती: OPEC+ के तेल उत्पादन बढ़ाने के फैसले के बाद सऊदी अरब ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए क्रूड ऑयल के रेट में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करने की घोषणा की है. ब्लूमबर्ग ने इसे 26 साल में सऊदी अरब की सबसे बड़ी कटौती बताया है. इसीलिए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है. ब्लूमबर्ग की प्राइस लिस्ट के अनुसार, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) अगस्त से अपने 'अरब लाइट' तेल की कीमत कम करके रीजनल बेंचमार्क से 1.50 डॉलर के डिस्काउंट पर लाएगी. दरअसल, हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान (US-Israel and Iran War) के बीच तनाव कम हुआ है और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो गई है. इसके साथ ही OPEC+ के तेल उत्पादन बढ़ाने से ग्लोबल सप्लाई बढ़ गई है. जिसके चलते सऊदी अरब ने रेट में कटौती की है. अमेरिका-ईरान युद्ध के पहले क्या था क्रूड ऑयल का रेट: अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले, फरवरी 2026 के आखिर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल पर था. युद्ध छिड़ने के बाद कीमतों में उछाल आया और ये 126 से 138 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. लेकिन, जून में शांति समझौते पर मुहर लगने के बाद से कच्चे तेल के दाम फिर से युद्ध-पूर्व के स्तर लगभग 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं.