क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? OPEC+ ने बढ़ाया तेल प्रोडक्शन, भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट लेवल पर पहुंचा
अमेरिका-ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद तेल आपूर्ति सामान्य होने लगी है. इस बीच सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल रेट में ऐतिहासिक कटौती की है.
Published : July 7, 2026 at 4:19 PM IST
Petrol Diesel Price India: दो दिन में 2 ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले दुनिया में हुए हैं जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी आएगी. यानी पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे. दरअसल, OPEC+ ने अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. OPEC+ देश मिलकर 1.88 लाख बैरल तेल प्रति दिन ज्यादा उत्पादन करेंगे. OPEC+ के इस फैसले के बाद ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है.
वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल चल रही है. OPEC+ के इस फैसले के साथ ही सऊदी अरब ने भी ऐतिहासिक फैसला लिया है. उसने अपने कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की ऐतिहासिक कटौती की है. ब्लूमबर्ग के अनुसार यह 26 साल में सऊदी अरब की सबसे बड़ी कटौती है. इन दो फैसलों के बाद आईए जानते हैं कि भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट सस्ते होने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है?
OPEC+ देश प्रति दिन कितने कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं: तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC+ के सदस्य देश 3.35 करोड़ यानी 33.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं. रविवार को संगठन ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. अपनी घोषणा में OPEC+ ने बताया कि 7 सदस्य देशों, सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने अगस्त में 1,88,000 बैरल प्रति दिन अतिरिक्त तेल उत्पादन करने का निर्णय लिया है.
यह कुल वैश्विक मांग का 0.2% है. यह लगातार 5वां महीना होगा जब OPEC+ सदस्य देशों में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बनी है. इस फैसले को लेकर संगठन की ओर से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश बाजार की स्थितियों की निगरानी व आकलन करना जारी रखेंगे और बाजार की स्थिरता का समर्थन करने के अपने निरंतर प्रयासों में सतर्क दृष्टिकोण अपनाएंगे.
सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के रेट में की कटौती: OPEC+ के तेल उत्पादन बढ़ाने के फैसले के बाद सऊदी अरब ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए क्रूड ऑयल के रेट में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करने की घोषणा की है. ब्लूमबर्ग ने इसे 26 साल में सऊदी अरब की सबसे बड़ी कटौती बताया है. इसीलिए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है. ब्लूमबर्ग की प्राइस लिस्ट के अनुसार, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) अगस्त से अपने 'अरब लाइट' तेल की कीमत कम करके रीजनल बेंचमार्क से 1.50 डॉलर के डिस्काउंट पर लाएगी.
दरअसल, हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान (US-Israel and Iran War) के बीच तनाव कम हुआ है और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो गई है. इसके साथ ही OPEC+ के तेल उत्पादन बढ़ाने से ग्लोबल सप्लाई बढ़ गई है. जिसके चलते सऊदी अरब ने रेट में कटौती की है.
अमेरिका-ईरान युद्ध के पहले क्या था क्रूड ऑयल का रेट: अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले, फरवरी 2026 के आखिर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल पर था. युद्ध छिड़ने के बाद कीमतों में उछाल आया और ये 126 से 138 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. लेकिन, जून में शांति समझौते पर मुहर लगने के बाद से कच्चे तेल के दाम फिर से युद्ध-पूर्व के स्तर लगभग 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं.
भारत ने नियंत्रित किया तेल संकट: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 को युद्ध छिड़ा था. इसके बाद से व्यापारिक समुद्री मार्गों पर तनाव शुरू हो गया और सप्लाई चेन बाधित होने लगी. इससे जहां दुनिया भर में ऊर्जा संकट उभरा, वहीं अन्य जरूरी चीजों की भी कमी होने लगी. भारत पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला. दरअसल, भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है.
युद्ध छिड़ने के पहले लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल के रेट पर भारत करीब 52 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदता था. लेकिन, युद्ध छिड़ने, होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने से यह मार्च में 14% घटकर लगभग 44.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था. इसके चलते भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूसरे देशों का रुख करना पड़ा. तब रूस और वेनेजुएला से आयात बढ़ाकर इस कमी को पूरा किया गया.
युद्ध शांति से लेवल पर पहुंचा भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट: अमेरिका-ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का तेल आयात एक बार फिर से पुराने स्तर पर पहुंच गया है. यानी भारत का तेल आयात नियंत्रित हो गया है और देश 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का आयात करने लगा है. मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने के कारण रिफाइनरियों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए भारी मात्रा में खरीदारी की है.
इसमें से आधे से अधिक रूस से आयात किया जा रहा है. युद्ध के दौरान सप्लाई बाधित होने पर भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (strategic petroleum reserve) का भी इस्तेमाल किया था. लेकिन, अब रिकॉर्ड आयात के जरिए स्थिति सामान्य हो रही है.
सऊदी अरब से कितना क्रूड ऑयल मंगाता है भारत: सऊदी अरब से भारत हर महीने काफी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब से भारत हर महीने औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बैरल यानी लगभग 6.5 लाख से 7 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मंगाता है. जिसकी सालाना कुल कीमत 1.25 लाख करोड़ से 1.6 लाख करोड़ रुपए तक होती है.
सऊदी अरब की ऐतिहासिक कटौती से भारत में तेल सस्ता होने की उम्मीद: OPEC+ के तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं. इसके बाद सऊदी अरब के तेल रेट में कटौती करने से भारतीय तेल कंपनियों IOC, BPCL, HPCL की लागत कम होगी. इनको कम कीमत पर कच्चा तेल प्रोसेस करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) में सुधार होगा और उनका मुनाफा बढ़ेगा.
इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के रूप में मिल सकता है. हालांकि, इसमें समय भी लग सकता है. क्योंकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाई रेट होने पर भी कंपनियों ने आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए थे और खुद घाटा झेलती रही थीं. तो ऐसे में हो सकता है कि कंपनिया अपना घाटा पूरा करने के बाद रेट में कटौती करें. लेकिन, ये भी कम समय में होने की उम्मीद जताई जा रही है.
सऊदी अरब का फैसला भारतीय मुद्रा को देगा मजबूती: सऊदी अरब के तेल की कीमतों में की गई ऐतिहासिक कटौती से भारत का आयात बिल तो कम होगा ही, करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) में भी कमी आने की उम्मीद है. इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा यानी रुपए को भी मजबूती मिलेगी. कच्चे तेल की लागत घटने से घरेलू स्तर पर जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी वहीं, देश को महंगाई कंट्रोल करने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के प्रॉफिट मार्जिन को सुधारने में मदद मिलेगी.
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