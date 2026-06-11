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कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को घमंडी बताया, केस लड़ने से परहेज किया

अभिषेक बनर्जी की एक पिटीशन में पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) द्वारा विधायकों के सिग्नेचर मिसमैच केस में उन्हें भेजे गए समन को चुनौती दी गई है और गिरफ्तारी समेत पुलिस की जबरदस्ती की कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा भी मांगी गई है. गुरुवार को जस्टिस कौशिक चंदा की सिंगल-जज वेकेशन बेंच में अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधित्व वकील अयान भट्टाचार्य ने किया.

कोलकाता: एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सदस्य और सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने गुरुवार को एक मामले में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होने से मना कर दिया.

कल्याण बनर्जी ने मीडिया वालों को बताया कि न सिर्फ इस खास केस में बल्कि किसी भी दूसरे केस में अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधित्व न करने का उनका फैसला उनके प्रति उनके घमंडी व्यवहार की वजह से हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की भारी हार के मुख्य कारण होने के बावजूद अभिषेक बनर्जी अपने घमंडी स्वभाव से बाहर नहीं निकले हैं.

बनर्जी ने मीडिया वालों से कहा, 'मैंने अभिषेक बनर्जी से जुड़े किसी भी कानूनी मामले से दूर रहने का फैसला किया है. उनका लगातार घमंड सोच से भी परे है. कल, मैंने जस्टिस चंदा की बेंच के सामने उनका मामला उठाया और अर्जेंट हियरिंग की अपील की. इसके मुताबिक गुरुवार को हियरिंग की तारीख तय की गई. लेकिन कल रात उन्होंने मेरे बेटे को फोन किया और कहा कि कोई दूसरा वकील जो लीगल प्रोफेशन में मुझसे बहुत जूनियर है, गुरुवार को हियरिंग में उसे रिप्रेजेंट करेगा.'

पता चला है कि कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षन्या बनर्जी जो खुद भी प्रैक्टिसिंग वकील हैं और उनके दूसरे जूनियर भी अभिषेक बनर्जी से जुड़े किसी भी कानूनी मामले से जुड़े नहीं रहेंगे. कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी और उनके प्रति लॉयल दूसरों में से किसी एक को चुनने का अल्टीमेटम देंगे.

कल्याण बनर्जी ने कहा, 'मैं पिछले 45 सालों से कानूनी पेशे में हूं. मैं अभिषेक बनर्जी का घमंड बर्दाश्त नहीं करूंगा. इसलिए, मैं ममता बनर्जी से कहूंगा कि वे अभिषेक और हमारे बीच किसी एक को चुनें. तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा खराब हालत के लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं लेकिन फिर भी वे पहले की तरह ही घमंडी हैं.'