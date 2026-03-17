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राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध रैली में लद्दाख के नेताओं ने कहा- वे किसी भी दबाव में आकर चुप नहीं बैठेंगे

लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने शांतिपूर्ण विरोध रैली में लद्दाख राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग की

Ladakh Leaders Protest Rally
लेह, लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग जमा हुए (PTI)
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By Moazum Mohammad

Published : March 17, 2026 at 9:33 AM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: लद्दाख में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक विरोध रैली निकाली, जिसमें उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग की और केंद्र सरकार को इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनके सब्र की 'परीक्षा' न लेने की चेतावनी दी.

इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर सोमवार को एक शांतिपूर्ण विरोध रैली का आह्वान किया. अपनी मांगों के समर्थन में बैनर और तख्तियां लिए लोगों ने 'इंसाफ दो, इंसाफ दो', 'लद्दाख को छठी अनुसूची देनी होगी, देनी होगी', 'अफसरशाही नामंजूर' जैसे नारे लगाए. इस दौरान नेताओं ने प्रशासन पर लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए धमकाने का आरोप लगाया.

LADAKH LEADERS PROTEST RALLY
लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक (IANS)

कारगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए सांसद हनीफा जान ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बातचीत की हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद लद्दाख के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है.' उन्होंने आगे कहा, 'हमने हमेशा इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि की रक्षा की है, लेकिन हमारे सब्र को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हमें सब्र की आखिरी हद तक धकेला जा रहा है.'

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को नाकाम करने के लिए हमारे ही बीच अपने लोग घुसाने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन, 'हमें एक केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) बनाकर, हमसे हमारा लोकतंत्र और संवैधानिक सुरक्षा कवच छीन लिया गया है लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह कोई निजी, धार्मिक या क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह लद्दाख के भविष्य का सवाल है.'

उन्होंने कहा कि आंदोलन को नाकाम करने के लिए उनके अपने ही लोगों के बीच घुसपैठ कराने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन, 'हमें एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर, हमसे हमारा लोकतंत्र और संवैधानिक सुरक्षा कवच छीन लिया गया. मैं उनसे कहता हूँ कि यह कोई निजी, धार्मिक या क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह लद्दाख के भविष्य का सवाल है.'

केडीए के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा कि उनके विरोध प्रदर्शन का मकसद इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाना है. उन्होंने लद्दाख के मुख्य सचिव पर आरोप लगाया कि वे लद्दाख के लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें इशारों-इशारों में धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि चीन या पाकिस्तान की धमकियों से भी वे कभी पीछे नहीं हटे हैं.

करबलाई ने कहा, 'हमें धमकाना बंद करो. 1948 से लेकर गलवान संकट तक, लद्दाखियों ने देश की रक्षा के लिए लगातार अपनी जान कुर्बान दी है. हम चीन या पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डरते तो फिर, हम तुम्हारी धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे.' उन्होंने प्रशासन से कहा कि लद्दाख के लोगों से बात करते समय वे अपने शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें.

उनके अनुसार पूर्व एलजी कविंदर गुप्ता, डीजीपी और मुख्य सचिव ने उन्हें 'राष्ट्र-विरोधी, जेन जी और पाकिस्तान व चीन का एजेंट' करार दिया. लेकिन आपने इसके नतीजे देख लिए हैं. उन्हें अपना सारा सामान लेकर लद्दाख छोड़ना पड़ा. हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. पुलिस ने लोगों को धमकाकर रोका. आप कोई भी हों - डीजीपी, आईजीपी या डीआईजी लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि आप इस देश की जनता के सेवक हैं.' करबलाई ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा.

करबलाई ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया है, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, हर किसी को उनकी मांगों के बारे में पता था.

जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे. सोनम की रिहाई महज एक कदम आगे है, लेकिन यह तब तक अधूरी है जब तक सभी बंदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता और उनके मामले वापस नहीं ले लिए जाते, करबलाई ने कहा. गोलियों और लाठियों से घायल हुए लोगों को सम्मान के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए. हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उन चार शहीदों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जिन्होंने लद्दाख के भविष्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी.'

लेह का पोलो ग्राउंड पुरुषों और महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि सितंबर में इस क्षेत्र में हिंसा भड़कने के बाद वे पहली बार एक साथ जमा हुए थे. इस हिंसा में चार नागरिकों की मौत हो गई थी और 80 लोग घायल हुए थे. वहीं, 14 दिनों की भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को हुई झड़पों के दो दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत जेल में डाल दिया गया था.

शनिवार को गृह मंत्रालय ने उनका एनएसए रद्द कर दिया और छह महीने की हिरासत के बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल से रिहा होने की अनुमति दे दी. यह फैसला उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट होने से कुछ ही दिन पहले आया है, जिसकी सुनवाई कल (17 मार्च) होनी है. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के चेयरमैन ने कहा कि प्रतिभागियों ने न्यायिक आयोग की जांच के जल्द नतीजों की मांग की और वांगचुक के एनएसए रद्द होने के मामले में उनके साथ एकजुटता व्यक्त की.

ये भी पढ़ें- 'हमारा रुख सही साबित हुआ', सरकार ने वांगचुक को रिहा किया लेकिन लद्दाख गतिरोध जारी...लेह एपेक्स बॉडी ने कहा

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