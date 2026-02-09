ETV Bharat / bharat

किसी को भी SIR में बाधा डालने की इजाजत नहीं देंगे: बंगाल में ECI के नोटिस जलाने पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह किसी को भी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम में बाधा डालने की इजाजत नहीं देगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी आदेश या स्पष्टीकरण जरूरी होंगे, वे जारी करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य में SIR में वोटरों के "बड़े पैमाने पर बाहर होने" की आशंका के बीच आई है.

सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, "हम किसी को भी SIR प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालने देंगे. यह राज्यों को साफ होना चाहिए." इसमें सीएम बनर्जी की ओर से दायर याचिका भी शामिल थी.

पीठ ने चुनाव आयोग (ECI) की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट पर ध्यान दिया, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा आयोग के नोटिस जलाने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस बारे में एक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया.

चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक बदमाशों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.