किसी को भी SIR में बाधा डालने की इजाजत नहीं देंगे: बंगाल में ECI के नोटिस जलाने पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा दाखिल एफिडेविट पर ध्यान दिया, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा आयोग के नोटिस जलाने का आरोप लगाया गया था.

Will not allow anyone to create impediment: SC on SIR exercise in West Bengal
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Published : February 9, 2026 at 6:06 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह किसी को भी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम में बाधा डालने की इजाजत नहीं देगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी आदेश या स्पष्टीकरण जरूरी होंगे, वे जारी करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य में SIR में वोटरों के "बड़े पैमाने पर बाहर होने" की आशंका के बीच आई है.

सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, "हम किसी को भी SIR प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालने देंगे. यह राज्यों को साफ होना चाहिए." इसमें सीएम बनर्जी की ओर से दायर याचिका भी शामिल थी.

पीठ ने चुनाव आयोग (ECI) की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट पर ध्यान दिया, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा आयोग के नोटिस जलाने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस बारे में एक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया.

चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक बदमाशों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "यह संदेश जाना चाहिए कि भारत का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है."

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुनाव आयोग को 8,505 ग्रुप B अधिकारियों की सूची देने पर ध्यान दिया और कहा कि उन्हें SIR प्रक्रिया में ट्रेनिंग देकर काम पर रखा जा सकता है. पीठ ने साफ किया कि वोटर लिस्ट में बदलाव पर आखिरी फैसला हमेशा वोटर रोल अधिकारी (ERO) ही लेंगे.

पीठ ने कहा कि इन 8,505 अधिकारियों के काम करने का तरीका और वर्क प्रोफाइल का फैसला चुनाव आयोग करेगा.

सुनवाई के दौरान, सीएम बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने माइक्रो-ऑब्जर्वर की नियुक्ति और SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर योग्य वोटरों के बाहर होने पर आशंका जताई. दीवान ने पीठ से कहा, "हम किसी भी तरह का सामूहिक निष्कासन नहीं चाहते हैं."

