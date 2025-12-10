ETV Bharat / bharat

'वीर सावरकर अवॉर्ड' नहीं लेंगे शशि थरूर, समारोह में भी शरीक होने से किया इनकार

अवार्ड सेरेमनी में उनके शामिल होने के बारे में बुधवार को एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मैंने इसके बारे में कल ही सुना. मैं नहीं जा रहा हूं. मैं यहां नहीं हूं."

थरूर ने बाद में नेशनल कैपिटल में रिपोर्टरों से कहा कि उन्होंने मंगलवार को अवॉर्ड के बारे में सुना और वह सेरेमनी में नहीं जा रहे हैं.

मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर अवॉर्ड लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती होगी और उसे शर्मिंदगी होगी.

इससे पहले दिन में, कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में रिपोर्टरों से कहा कि थरूर समेत पार्टी के किसी भी सदस्य को वीर सावरकर के नाम पर कोई भी अवॉर्ड नहीं लेना चाहिए "क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया था."

तिरुवनंतपुरम से MP थरूर ने यह भी कहा कि "ऑर्गनाइजर की तरफ से मेरे नाम की घोषणा करना गैर-जिम्मेदाराना था, बिना मेरी सहमति के है"

थरूर ने कहा कि वह "वीर सावरकर अवॉर्ड" स्वीकार नहीं करेंगे और उस इवेंट में भी शामिल नहीं होंगे, जहां इसे दिया जाएगा, जब तक कि इसके नेचर या इसे देने वाले ऑर्गनाइजेशन के बारे में साफ जानकारी न दी जाए.

तिरुवनंतपुरम / नई दिल्ली: शशि थरूर ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि वह वीडी सावरकर के नाम पर कोई अवॉर्ड नहीं लेंगे, न ही उससे जुड़े किसी इवेंट में शामिल होंगे, जबकि पार्टी के एक सीनियर साथी चाहते थे कि कांग्रेस MP उस विचारक के नाम पर कोई भी सम्मान स्वीकार न करें, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि "उन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया था."

इसके बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, कांग्रेस MP ने कहा, "अवार्ड के नेचर, इसे देने वाले ऑर्गनाइजेशन या किसी भी दूसरी कॉन्टेक्स्टुअल डिटेल्स के बारे में क्लैरिफिकेशन के बिना, आज मेरे इवेंट में शामिल होने या अवॉर्ड लेने का सवाल ही नहीं उठता."

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि मंगलवार को लोकल बॉडी पोल में वोट देने के लिए केरल जाने पर उन्हें अवॉर्ड पाने वाले के तौर पर नाम दिया गया था.

उन्होंने कहा कि उन्होंने तब साफ कर दिया था कि उन्हें न तो ऐसे किसी अवॉर्ड के बारे में पता था और न ही उन्होंने इसे लिया था.

थरूर ने आगे कहा, "इसके बावजूद, आज दिल्ली में कुछ मीडिया आउटलेट्स वही सवाल पूछ रहे हैं. इसलिए, मैं इस मामले को साफ तौर पर साफ करने के लिए यह बयान दे रहा हूं."

थरूर के बयान के बाद, अवॉर्ड देने वाली हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (HRDS) इंडिया के सेक्रेटरी अजी कृष्णन ने एक टीवी चैनल को बताया कि कांग्रेस MP को इस मामले के बारे में काफी पहले ही बता दिया गया था.

उन्होंने कहा कि HRDS इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव और अवॉर्ड जूरी के चेयरमैन ने थरूर से उनके घर पर उन्हें इनवाइट करने के लिए मुलाकात की थी और MP ने अवॉर्ड पाने वाले दूसरे लोगों की लिस्ट मांगी थी..

कृष्णन ने दावा किया, "हमने उन्हें लिस्ट दे दी है. उन्होंने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि वह इवेंट में नहीं आएंगे. शायद वह डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है." केरल के लॉ मिनिस्टर पी राजीव ने कहा कि अवॉर्ड लेना है या नहीं, यह थरूर का फैसला है.

थरूर को बुधवार को नई दिल्ली में HRDS इंडिया द्वारा शुरू किए गए पहले वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 के पाने वालों में से एक चुना गया था. मंगलवार को, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अवॉर्ड के बारे में मीडिया से सुना और उन्हें नहीं पता कि यह कौन दे रहा है.

उन्होंने कहा था, "मुझे अवॉर्ड से जुड़ी किसी भी बात की जानकारी नहीं है. मैं पता करता हूं कि यह क्या है."