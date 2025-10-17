ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन भले ही उंगली पर गिने हुए हैं, पर कई जगहों पर पेंच अब तक फंसा हुआ है.

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 7:43 PM IST

9 Min Read
रिपोर्ट : रंजीत कुमार

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी अपने ऊफान पर है. गांव से लेकर शहर तक भोंपू के शोर हैं. नेताओं के भाषण बेजोर हैं. हालांकि सत्ता पर कौन काबिज होगा यह तो वक्त बताएगा पर फिलहाल हर पार्टी की ओर से दावों की बौछार है.

CM उम्मीदवार के नाम पर नहीं उठ रहा पर्दा : इसे महज इत्तेफाक कहिए, कि ना महागठबंधन की ओर से सीएम का ऐलान हुआ है, ना एनडीए ही नाम की घोषणा कर रहा है, ना जन सुराज अपना पत्ता खोल रहा है. जैसे चुनाव के नतीजे भविष्य के गर्भ में छिपा है वैसे ही सीएम का चेहरा भी बेपर्दा नहीं हो रहा.

इसे ही कहते हैं राजनीति! : वैसे तो महागठबंधन के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है. एनडीए के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार हैं. पर कहते हैं राजनीति में सबकुछ आसां नहीं होता, तभी तो ना खुलकर कांग्रेस तेजस्वी का नाम ले रही है, ना बीजेपी के नेता सीधे जवाब दे रहे हैं. इसे कहते हैं ऑरिजनल पॉलिटिक्स, मतलब सबकुछ अंत तक लटकाएंगे.

NITISH KUMAR
लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

क्या 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश ? : तेजस्वी यादव को लेकर फंसे पेंच पर हम कई बार बात कर चुके हैं आज नीतीश कुमार को लेकर विस्तार से बताते हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए चुनाव में जाने की तैयारी कर चुका है. जदयू के लोग नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारा गढ़ चुके हैं, 'दो हजार पच्चीस, फिर से नीतीश'.

बयानों से बढ़ा सस्पेंश : बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस बढ़ गया है. नीतीश कुमार फिर से सीएम बन पाएंगे या नहीं इसे लेकर संशय की स्थिति बन गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी के बयान से सस्पेंस बढ़ गया है. हालांकि, अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा.

'फैसला नीतीश कुमार को करना है' : वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि राजनीति में दो जोड़ दो चार नहीं होता है. फैसले परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं. एनडीए भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बड़ा मसला है. चुनाव के नतीजे के बाद फैसला नीतीश कुमार को करना है कि अगली पारी खेलने के लिए वह तैयार है कि नहीं. इसके साथ ही बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है सहयोगी दलों का रुख क्या होता है.

एनडीए को नीतीश कुमार पर भरोसा : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और एनडीए को चुनाव जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मैं नहीं तय करता हूं. मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं. इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है. चुनाव के बाद जब सभी दल बैठेंगे, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे. चुनाव के बाद तमाम दलों के विधायक बैठते हैं और विधायक दल में यह तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा.

डैमेज कंट्रोल की हुई कोशिश : हालांकि इस बयान के बाद अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की. कहा कि हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं. नीतीश कुमार पर भाजपा ही नहीं बल्कि बिहार के जनता को भी भरोसा है.

2020 में PM मोदी ने नीतीश कुमार को दिया था ऑफर : सीएम फेस के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे नेता हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से कहा था कि आपके विधायकों की संख्या अधिक है आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए. तब प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के सीनियरिटी और अनुभव को देखते हुए कहा था कि नहीं मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे.

'विधायक करेंगे मुख्यमंत्री का चयन' : भाजपा के एक और बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट की. नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं और चुनाव के नतीजे जब सामने आते हैं तो तमाम विधायकों की समिति से गठबंधन का नेता तय किया जाता है विधायक की मुख्यमंत्री का चयन भी करते हैं.

RSS की सहमति होती है जरूरी : दरअसल, भाजपा के अंदर नीतिगत मामलों पर सहमति बनाई जाती है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति भी जरूरी होती है. निर्णय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका भी होती है. प्रक्रिया की वजह से कोई एक नेता यह कहने की स्थिति में नहीं होता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा.

छोटे दलों की भूमिका होती है महत्वपूर्ण : एनडीए में पांच घटक दल हैं और चुनाव के नतीजे के बाद सबसे बड़ा दल कौन होता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है. बहुमत का आंकड़ा अगर बाउंड्री लाइन पर होती है तो छोटे दलों की भूमिका बढ़ जाती है. स्पष्ट बहुमत नहीं आने की स्थिति में छोटे दल निर्णय की भूमिका में होते हैं और खेल कभी भी बदल सकता है. नीतीश कुमार की पार्टी को अगर छोड़ दें तो एनडीए के घटक दल 142 सीट पर लड़ रहे हैं.

''मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है. जदयू के लोग खुलकर नीतीश कुमार के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं लेकिन उतनी बुलंदी भाजपा नेताओं के आवाज में नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी के बयान से लगता है कि चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसले लिए जाएंगे. चुनाव के नतीजे के बाद सहयोगी दलों का रुख और संख्या बल क्या होता है इसे देखकर भी मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी.''- डॉ संजय कुमार,राजनीतिक विश्लेषक

सरकार को काम पर भरोसा : डबल इंजन की सरकार को अपने काम पर भरोसा है. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं की और लोगों को मालामाल कर दिया. महिलाओं को खासतौर पर टारगेट पर रखा गया और कई घोषणाएं की गई. लोगों को दी गई राहत और योजनाओं पर एनडीए नेताओं को जीत की उम्मीद है. इस वजह से मुख्यमंत्री पद को लेकर बहस शुरू हो गई है.

जहां नीतीश, वहां सरकार : हालांकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाया जाए तो साफ होता है कि नीतीश कुमार जहां भी रहे हैं 20 साल से सरकार वहीं पर चली है. मतलब जहां नीतीश वहां सरकार. आइये आपको पहले पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखाते हैं.

NITISH KUMAR
लालू यादव और नीतीश कुमार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा थे. उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटों मिली थी. भारतीय जनता पार्टी के 53 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे. कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें हासिल हुईं थी. महागठबंधन ने बड़े मतों के अंतर से जीत (178 सीटों पर) का परचम लहराया था. पर नीतीश कुमार इतनी सीट पर जीते थे कि समय आने पर वह आराम से पाला बदल लिए और एनडीए की सरकार बना लिए.

2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटों पर जीत मिली थी जबकि भाजपा को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गई थी. एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायक बाद में पाला बदलकर राजद में आ गए थे. कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं थी. इसके अलावा CPI(ML) को 12, हम और वीआईपी पार्टी को 4-4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. हालांकि वीआईपी के तीव विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हे गए थे. सीपीआई और CPI(M) को 2-2 तथा BSP और LJP को 1-1 सीटों पर जीत मिली थी.

जेडीयू को भले ही 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. पर नीतीश कुमार इस रिजल्ट के बाद भी उस स्थिति में बरकरार रहे, जब उन्हें लगा कि महागठबंधन के साथ जाना चाहिए तो वहां गए और सीएम बने रहे. बाद में फिर से एनडीए में आए और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज रहे. ऐसे में एनडीए में नेता भले ही नीतीश कुमार के नाम पर अब तक मुहर नहीं लगाए हैं, पर सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार का होना ही अपने आप में मायने रखता है.

