मंत्रिमंडल में 9 पद खाली, कहीं नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक तो नहीं चलेंगे, क्या बिहार में होगी 'ऑफर' वाली राजनीति?

रिपोर्ट : अविनाश

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन 26 मंत्री ही बनाए गए हैं. मतलब 9 मंत्री पद अभी भी खाली रखे गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है. ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं महागठबंधन में बड़ी टूट तो नहीं होने वाली है.

IP गुप्ता को लेकर चर्चा तेज : इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता यानी आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) चलाते हैं. विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ तीन सीटों पर समझौता किए थे. इसमें खुद सहरसा से चुनाव लड़े और जीते भी. महागठबंधन में स्ट्राइक रेट की बात करें तो आईपी गुप्ता का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा. आईपी गुप्ता से हमारे संवाददाता अविनाश ने बातचीत की. जिसमें आईपी गुप्ता ने कई सवालों का जवाब दिया.

आईपी गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

'सभी को गहन समीक्षा करनी चाहिए' : महागठबंधन को जबरदस्त हार मिली है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके जवाब में आईपी गुप्ता ने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं. इसके लिए सभी को मिलकर गहन समीक्षा करनी चाहिए. सबसे बातचीत करने पर ही सही वजह पता चल पाएगी.

'वोट ट्रांसफर नहीं हुआ यह साफ दिखता है' : महागठबंधन के घटक दालों के बीच क्या लगता है वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ है? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा मेरे समाज के लोगों ने तो वोट दिया है. आरजेडी का भी वोट ट्रांसफर हुआ है लेकिन कुछ घटक दल का जरूर वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया. आईपी गुप्ता ने नाम नहीं बताया लेकिन मुकेश सहनी के नाम पूछने पर कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ यह साफ दिखता है.

'आपसी लड़ाई का गलत मैसेज गया' : महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ आपसी लड़ाई के कारण भी लगता है जनता के बीच मैसेज अच्छा नहीं गया? इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि सही में इसका बहुत ही खराब मैसेज गया है. एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया. पदयात्रा निकाली गई है लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ? इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि सही बात है कि इन मुद्दों को हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचा पाए.

आपको भी लगता है कि वोट चोरी हुई है? इस सवाल पर आईपी गुप्ता ने कहा मैं तकनीकी आदमी हूं इसलिए जब तक प्रमाण नहीं होगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कई उम्मीदवारों को वोट आया है वह संदेह के घेरे में है. तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने में विलंब भी एक बड़ा कारण है क्या? आईपी गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के चेहरा थे, यदि उनके नाम की घोषणा नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जिस प्रकार से विलंब किया गया उससे खराब मैसेज गया.

'10 हजार का असर हुआ' : एनडीए के पक्ष में लहर था और महिलाओं को जो ₹10000 की राशि दी गई उसका भी असर हुआ ऐसा लगता है? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा कि एनडीए के पक्ष में कोई माहौल नहीं था. मैं तो पूरे बिहार घूमा था. हम लोगों को उम्मीद थी कि महागठबंधन को 160 सीट के करीब आएगा लेकिन नहीं आया. महिलाओं को जो ₹10000 की राशि दी गई उसका असर जरूर हुआ है.

'आरक्षण नहीं मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा' : आप सहरसा से विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, अब आगे क्या रणनीति होगी? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा कि हम तो अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे. जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल जाएगा, तब तक मेरा अभियान चलते रहेगा. उनके आरक्षण को लेकर ही हमने आईआईपी पार्टी बनाई है.

बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा कि मीडिया के लोग ही ज्यादा हवा देते हैं. दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया था, इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि हम तो अपने लोगों के लिए समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं. आगे भी करते रहेंगे. हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं रहा है.

'नीतीश कुमार के साथ जाएंगे लेकिन शर्त माननी होगी' : नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पूरा नहीं किया है. अभी भी कई मंत्री पद खाली हैं और पान समाज, तांती, ततवा को लेकर नीतीश कुमार ने पहल भी की थी, ऐसे में यदि ऑफर आता है तब क्या करेंगे? इसके जवाब में आईपी गुप्ता ने कहा कि यदि हमारी आरक्षण की मांग नीतीश कुमार मान लेते हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे.