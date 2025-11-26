मंत्रिमंडल में 9 पद खाली, कहीं नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक तो नहीं चलेंगे, क्या बिहार में होगी 'ऑफर' वाली राजनीति?
जिस तरह पिछली बार जमा खान को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने शामिल करया था, क्या इस बार भी वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा?
Published : November 26, 2025 at 6:06 PM IST
रिपोर्ट : अविनाश
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन 26 मंत्री ही बनाए गए हैं. मतलब 9 मंत्री पद अभी भी खाली रखे गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है. ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं महागठबंधन में बड़ी टूट तो नहीं होने वाली है.
IP गुप्ता को लेकर चर्चा तेज : इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता यानी आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) चलाते हैं. विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ तीन सीटों पर समझौता किए थे. इसमें खुद सहरसा से चुनाव लड़े और जीते भी. महागठबंधन में स्ट्राइक रेट की बात करें तो आईपी गुप्ता का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा. आईपी गुप्ता से हमारे संवाददाता अविनाश ने बातचीत की. जिसमें आईपी गुप्ता ने कई सवालों का जवाब दिया.
'सभी को गहन समीक्षा करनी चाहिए' : महागठबंधन को जबरदस्त हार मिली है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके जवाब में आईपी गुप्ता ने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं. इसके लिए सभी को मिलकर गहन समीक्षा करनी चाहिए. सबसे बातचीत करने पर ही सही वजह पता चल पाएगी.
'वोट ट्रांसफर नहीं हुआ यह साफ दिखता है' : महागठबंधन के घटक दालों के बीच क्या लगता है वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ है? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा मेरे समाज के लोगों ने तो वोट दिया है. आरजेडी का भी वोट ट्रांसफर हुआ है लेकिन कुछ घटक दल का जरूर वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया. आईपी गुप्ता ने नाम नहीं बताया लेकिन मुकेश सहनी के नाम पूछने पर कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ यह साफ दिखता है.
'आपसी लड़ाई का गलत मैसेज गया' : महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ आपसी लड़ाई के कारण भी लगता है जनता के बीच मैसेज अच्छा नहीं गया? इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि सही में इसका बहुत ही खराब मैसेज गया है. एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया. पदयात्रा निकाली गई है लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ? इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि सही बात है कि इन मुद्दों को हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचा पाए.
आपको भी लगता है कि वोट चोरी हुई है? इस सवाल पर आईपी गुप्ता ने कहा मैं तकनीकी आदमी हूं इसलिए जब तक प्रमाण नहीं होगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कई उम्मीदवारों को वोट आया है वह संदेह के घेरे में है. तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने में विलंब भी एक बड़ा कारण है क्या? आईपी गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के चेहरा थे, यदि उनके नाम की घोषणा नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जिस प्रकार से विलंब किया गया उससे खराब मैसेज गया.
'10 हजार का असर हुआ' : एनडीए के पक्ष में लहर था और महिलाओं को जो ₹10000 की राशि दी गई उसका भी असर हुआ ऐसा लगता है? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा कि एनडीए के पक्ष में कोई माहौल नहीं था. मैं तो पूरे बिहार घूमा था. हम लोगों को उम्मीद थी कि महागठबंधन को 160 सीट के करीब आएगा लेकिन नहीं आया. महिलाओं को जो ₹10000 की राशि दी गई उसका असर जरूर हुआ है.
'आरक्षण नहीं मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा' : आप सहरसा से विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, अब आगे क्या रणनीति होगी? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा कि हम तो अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे. जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल जाएगा, तब तक मेरा अभियान चलते रहेगा. उनके आरक्षण को लेकर ही हमने आईआईपी पार्टी बनाई है.
बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है? इसपर आईपी गुप्ता ने कहा कि मीडिया के लोग ही ज्यादा हवा देते हैं. दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया था, इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि हम तो अपने लोगों के लिए समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं. आगे भी करते रहेंगे. हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं रहा है.
'नीतीश कुमार के साथ जाएंगे लेकिन शर्त माननी होगी' : नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पूरा नहीं किया है. अभी भी कई मंत्री पद खाली हैं और पान समाज, तांती, ततवा को लेकर नीतीश कुमार ने पहल भी की थी, ऐसे में यदि ऑफर आता है तब क्या करेंगे? इसके जवाब में आईपी गुप्ता ने कहा कि यदि हमारी आरक्षण की मांग नीतीश कुमार मान लेते हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे.
9 मंत्री पद हैं खाली : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी बन गई है. नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्री बनाए गए हैं लेकिन सरकार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. उस हिसाब से 9 मंत्री पद अभी भी नीतीश सरकार में खाली पड़े हैं.
14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार : नीतीश कुमार ने खुद जदयू विधान मंडल दल की बैठक में घोषणा की है कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. ऐसे में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार की नजर महागठबंधन के घटक दलों पर है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बिहार में आने वाले समय में महागठबंधन के दलों में बड़ी टूट होगी.
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है नीतीश कुमार पहले भी प्रलोभन देकर दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ते रहे हैं. राजद, कांग्रेस, लोजपा, बसपा को भी कई बार तोड़ा है. 2020 में बसपा के एकमात्र विधायक जमा खान को जदयू में शामिल कराकर मंत्री बनाया था. लोजपा के भी एकमात्र विधायक को जदयू में शामिल करवाया था. यदि अपने दल में शामिल नहीं करा पाते हैं तो विधानसभा में अलग गुट भी बनवा देते हैं.
''2024 में जब सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना था तो उस समय भी राजद, कांग्रेस में कई नेताओं से बगावत करवा दिया था. उसमें से कई को इस बार जदयू भाजपा ने चुनाव भी लड़वाया और वह जीते भी हैं. नीतीश कुमार दूर की राजनीति करते हैं और इस काम में उन्हें बीजेपी का भी सहयोग मिल रहा है.''- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
सबसे बड़ा दल नहीं बनने का कसक : राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडेय का कहना है नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं. हालांकि एक कसक उनके दिल में अभी भी होगी कि नंबर एक पार्टी नहीं बन पाए. इसलिए उनकी नजर जदयू को नंबर एक पार्टी बनने पर भी होगी.
''अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अधिक जदयू का 6 मंत्री बनना शेष है. महागठबंधन में जिस प्रकार से स्थितियां है आने वाले समय में कोई बड़ी टूट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. खरमास के बाद तो बिहार में ऐसे भी बड़े राजनीतिक उलटफेर होते रहे हैं. कई नेता दल-बदल करते रहे हैं. सत्ता के साथ तो सभी विधायक रहना चाहते हैं और यदि मंत्री बनने का अवसर मिले तो वह टूट की बड़ी भूमिका निभाता है. पहले भी राजद कांग्रेस में इस तरह की टूट देखने को मिली है.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ
'विधायकों को अपने भविष्य की चिंता' : भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि महागठबंधन के विधायकों को अपने भविष्य की चिंता है क्योंकि जनता ने उन्हें विकास को लेकर वोट दिया है. यदि विधायक अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी. अपने क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक चिंतित हैं और उन्हें भी लगता है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास कर पाएंगे.
''महागठबंधन के जीते विधायक बेचैन हैं. आपको कभी भी किसी समय यह पता चलेगा कि महागठबंधन के विधायक सत्ताधारी दल के साथ जुड़कर अपना भविष्य को सुरक्षित कर लिया है.''- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती : बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीट पर जीत मिली है. 89 सीट के साथ भाजपा नंबर एक पार्टी है, जबकि जदयू को 85 सीटों पर जीत मिली है. लोजपा (रामविलास) को 19 सीटों पर, हम को पांच सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीट पर जीत मिली है.
इसके अलावा महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है. जिसमें आरजेडी को 25 सीटों पर, कांग्रेस को 6 सीटों पर, वामपंथी दलों को तीन सीटों पर और आईआईपी को एक सीट पर जीत मिली है. इसके साथ एआईएमआईएम को भी 5 सीट पर और बसपा को एक सीट पर जीत मिली है.
